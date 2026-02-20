Ucraina este pregătită pentru „compromisuri reale”, dar nu pentru „compromisuri în detrimentul independenței și suveranității”, afirmă Zelenski

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat vineri că Ucraina este pregătită pentru „compromisuri reale”, dar nu pentru „compromisuri în detrimentul independenței și suveranității” țării.

„Suntem pregătiți pentru compromisuri reale. Dar nu compromisuri care să ne afecteze independența și suveranitatea. Suntem pregătiți să discutăm despre compromisuri cu Statele Unite. Dar nu pentru a primi din nou și din nou ultimatumuri din partea rușilor. Ei sunt agresorii. Toată lumea a recunoscut acest lucru. Situația nu s-a schimbat. Multe țări care au fost mediatori sau au încercat să fie mediatori încă de la începutul acestui război, în special în Orientul Mijlociu și Asia, precum și alte țări, recunosc toate că Rusia este agresorul”, a scris Zelenski, pe X.

We are ready for real compromises. But not compromises at the cost of our independence and sovereignty. We are ready to speak about compromises with the United States. But not to get ultimatums from the Russians again and again. They are the aggressor. Everybody has recognized… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 20, 2026

Zelenski a subliniat că însăși disponibilitatea Ucrainei de a discuta compromisuri cu agresorul reprezintă, în sine, un compromis major din partea Kievului.

„Rămânem unde suntem” – acesta este un compromis major. Au ocupat aproape 20% din teritoriul nostru. Și suntem pregătiți să vorbim despre pace în acest moment, pe baza principiului „rămânem unde suntem”. Acesta este un compromis important”, a punctat președintele ucrainean.

Liderul ucrainean a pus sub semnul întrebării natura așa-numitelor compromisuri propuse de Rusia, afirmând că oferta Moscovei de a nu ocupa alte regiuni ucrainene nu reprezintă un compromis real, ci un ultimatum.

„Ce ne oferă Rusia drept compromis? Ce sunt dispuși să facă? Au spus: „Suntem dispuși să nu ocupăm celelalte regiuni ale voastre”. Dar asta este terorism. Chiar și limbajul acesta este terorism. „Sunt dispus să nu vă omor – dați-ne totul”. Ce înseamnă asta? Nu este un compromis. Este un ultimatum. De aceea am spus: suntem dispuși să acceptăm compromisuri care respectă suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei, armata noastră, poporul nostru și copiii noștri. Dar nu suntem dispuși să acceptăm ultimatumuri”, a explicat Zelenski.

Președintele american Donald Trump, care pe parcursul celui de-al doilea mandat al său a oscilat între criticarea Moscovei și a Kievului, a revenit în acest weekend la a da vina pe Volodimir Zelenski, sugerând că Ucraina blochează eforturile de a pune capăt războiului.

Principalul punct de dispută este cererea Rusiei ca Ucraina să renunțe la teritoriul controlat de forțele sale în regiunea Donetsk din estul țării. Kievul a respins această solicitare. Forțele ruse controlează aproximativ 20% din teritoriul ucrainean, inclusiv peninsula Crimeea, pe care a anexat-o ilegal în 2014, și zonele pe care separatiștii susținuți de Moscova le-au ocupat înainte de invazia pe scară largă din 2022.

Ucraina a solicitat partenerilor săi occidentali, în special Statelor Unite, să ofere garanții de securitate pentru a descuraja o viitoare invazie rusă. Moscova a insistat însă ca orice garanții de securitate să excludă prezența trupelor occidentale în Ucraina.