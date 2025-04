„Ucraina este pregătită pentru un armistițiu necondiționat”, afirmă Emmanuel Macron: „Acum depinde de Putin să demonstreze că își dorește cu adevărat pacea”

Președintele francez Emmanuel Macron a declarat sâmbătă că Ucraina este pregătită să pentru un armistițiu necondiționat, precizând că omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski i-a reconfirmat această poziție în cadrul întrevederii lor, care a avut loc în marja funeraliilor Papei Francisc.

„Încheierea războiului din Ucraina — acesta este obiectivul pe care îl împărtășim cu președintele Trump. Ucraina este pregătită pentru un armistițiu necondiționat. Președintele Zelenski mi-a reconfirmat acest lucru astăzi. El dorește să colaboreze alături de americani și europeni pentru a-l realiza. Acum depinde de președintele Putin să demonstreze că își dorește cu adevărat pacea”, a scris Macron, pe X.

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 26, 2025