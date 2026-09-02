Ucraina este pregătită să ajute Germania, îl asigură Volodimir Zelenski pe Friedrich Merz în contextul incidentului cu dronă explozivă

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a asigurat, într-o discuție video, pe cancelarul german Friedrich Merz că Ucraina „este pregătită să ofere ajutor – prin expertiză, experiență sau prin alte moduri în care Germania ar putea avea nevoie de sprijin” după ce incidentul cu dronă explozivă din aeroportul din Leipzig.

Liderul ucrainean a calificat incidentul drept o nouă „escaladare din partea Rusiei.”

Friedrich Merz @bundeskanzler and I discussed Russia’s attack on the airfield in Leipzig. This is yet another Russian escalation, and it is important that Germany responded. Friedrich briefed me on the measures taken. For my part, I assured him that Ukraine is ready to help –… pic.twitter.com/ohYn0b6PkR — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 2, 2026

„Reacția Germaniei este esențială. Friedrich m-a informat cu privire la măsurile luate. La rândul meu, l-am asigurat că Ucraina este pregătită să ofere ajutor – prin expertiză, experiență sau prin alte moduri în care Germania ar putea avea nevoie de sprijin. Echipele noastre finalizează deja textul <<Acordului privind dronele>>, iar acesta va oferi, printre altele, cu siguranță, atât Germaniei, cât și Ucrainei, capacități suplimentare de apărare. Am discutat conținutul acordului și momentul în care îl vom putea semna. Am convenit să ne întâlnim personal. De asemenea, i-am mulțumit lui Friedrich pentru sprijinul ferm și rolul de lider al Germaniei în protejarea vieților ucrainienilor – în această lună vor sosi noi pachete de apărare aeriană din Germania”, a dezvăluit Volodimir Zelenski într-un mesaj publicat pe X.

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Ministrul de Externe Johann Wadephul și ministrul de Interne Alexander Dobrindt au anunțat marți, în cadrul unei conferințe de presă comune, că guvernul federal de la Berlin consideră Rusia responsabilă pentru atacul eșuat.

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Drept măsuri, Germania a decis să închidă consulatul rus din Bonn și un centru cultural rus din Berlin.