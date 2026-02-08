Ucraina impune sancțiuni persoanelor și companiilor implicate în industria de apărare a Rusiei și în activități financiare, inclusiv celor care ajută Moscova să eludeze sancțiunile UE și SUA

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a semnat decrete prin care a impus sancțiuni împotriva a 66 de persoane fizice și 62 de entități juridice, măsurile vizând cetățeni și rezidenți ai Rusiei, Hong Kongului, Kârgâzstanului și Emiratelor Arabe Unite, potrivit unui comunicat al președinției Ucrainei.

Primul decret vizează limitarea capacităților industriei de apărare a Rusiei. În total, acesta vizează 24 de persoane fizice și 27 de persoane juridice. Printre acestea se numără companii care furnizează bunuri utilizate la fabricarea de componente pentru rachete și drone rusești, pe care Rusia le-a utilizat, printre altele, în timpul unui atac asupra Ucrainei în noaptea de sâmbătă.

„Fără componente străine, o astfel de producție ar fi imposibilă. De aceea, este esențial să se continue consolidarea presiunii în acest sens”, se arată în comunicatul citat.

Al doilea decret vizează infrastructura financiară a Moscovei și, în mod specific, pe cei care ajută Rusia să eludeze sancțiunile impuse de Ucraina, Uniunea Europeană și Statele Unite. Acesta se aplică unui număr de 42 de persoane fizice și 35 de persoane juridice.

Acest pachet include, printre altele, ecosistemul rețelei de criptomonede A7, prin intermediul căreia se efectuează plăți pentru furnizarea de componente utilizate în producția de rachete rusești. De asemenea, au fost impuse sancțiuni Asociației dezvoltatorilor și utilizatorilor de tehnologii care susțin piața criptomonedelor din Rusia și acumularea industrială de monedă virtuală (minare). Măsurile vizează, de asemenea, furnizorii de servicii de plată, proprietarii de criptomonede și bursele de criptomonede.

Unele dintre aceste decizii vor fi incluse în cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni al Uniunii Europene, care se află deja în etapa finală și ar putea fi adoptat până la sfârșitul acestei luni.

Comisia Europeană a propus vineri cel mai recent pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, care extinde restricțiile asupra sectorului energetic, băncilor, bunurilor și serviciilor rusești.

Al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei include o interdicție totală a serviciilor maritime pentru petrolul brut rusesc și vizează încă 43 de nave care fac parte din așa-numita flotă fantomă. Acesta adaugă interdicții privind furnizarea de servicii de întreținere și alte servicii pentru tancurile de GNL și spărgătoarele de gheață, pentru a afecta și mai mult proiectele de export de gaze naturale — o măsură care le-ar împiedica să utilizeze porturile europene.

Propunerea Comisiei vine în urma unei runde de negocieri trilaterale între negociatorii ucraineni, americani și ruși, care au avut loc săptămâna aceasta la Abu Dhabi, unde Ucraina și Rusia au convenit să facă schimb de 314 prizonieri de război.