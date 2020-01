Ucraina: Imunitatea parlamentarilor a fost oficial ridicată începând cu 1 ianuarie, fiind unul dintre angajamentele președintelui Volodimir Zelenski

Germania nazistă şi Uniunea Sovietică au fost împreună responsabile pentru declanşarea celui de-Al Doilea Război Mondial, afirmă într-un mesaj postat luni pe Twitter ambasadoarea SUA în Polonia, Georgette Mosbacher, în răspuns la recente comentarii ale preşedintelui rus Vladimir Putin referitor la originea conflictului, relatează dpa.

“Dragă preşedinte Putin, Hitler şi Stalin au conspirat pentru a începe Al Doilea Război Mondial. Acestea sunt faptele. Polonia a fost o victimă a acestui conflict îngrozitor”, a scris ambasadoarea.

Dear President Putin, Hitler and Stalin colluded to start WWII. That is a fact. Poland was a victim of this horrible conflict.

— Georgette Mosbacher (@USAmbPoland) December 30, 2019