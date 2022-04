Ucraina: Liderii instituțiilor UE condamnă ”atrocitățile” armatei ruse din orașul Bucha, unde zeci de civili au fost uciși

Liderii instituțiilor UE condamnă „atrocitățile” armatei ruse din orașul Bucha (Ucraina) și solicită o anchetă independentă pentru ca autorii acestor crime de război să fie aduși în fața justiției.

„Şocat de imaginile obsedante ale atrocităţilor comise de armata rusă în regiunea eliberată a Kievului”, a scris Michel pe contul său de Twitter, folosind hashtag-ul ‘#BuchaMassacre’, după numele localităţii ucrainene pe care trupele Kievului au recucerit-o de la ruşi şi unde aproape 300 de persoane au fost înhumate în gropi comune.

Shocked by haunting images of atrocities committed by Russian army in Kyiv liberated region #BuchaMassacre EU is assisting #Ukraine & NGO’s in gathering of necessary evidence for pursuit in international courts. Further EU sanctions & support are on their way. Слава Україні! — Charles Michel (@eucopresident) April 3, 2022

„Consternată de rapoartele privind ororile de nedescris din zonele din care Rusia se retrage. Este nevoie urgentă de o anchetă independentă. Autorii crimelor de război vor fi trași la răspundere”, a scris președinta Comisiei Europene pe contul de Twitter.

Appalled by reports of unspeakable horrors in areas from which Russia is withdrawing. An independent investigation is urgently needed. Perpetrators of war crimes will be held accountable. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 3, 2022

„Revoltată de atrocitățile armatei ruse în Bucha și în alte zone eliberate. Aceasta este realitatea rece a crimelor de război ale lui Putin. Lumea trebuie să fie conștientă de ceea ce se întâmplă. Trebuie impuse sancțiuni mai dure. Autorii crimelor trebuie aduși în fața justiției”, a scris președinta Parlamentului European, Roberta Metsola.

Appalled by atrocities of Russian army in #Bucha & other liberated areas. This is cold reality of Putin’s war crimes. World must be aware of what is happening. Tougher sanctions must be imposed. Perpetrators & their commanders must be brought to justice.#StandWithUkraine️ — Roberta Metsola (@EP_President) April 3, 2022



Ministrul ucrainean de externe, Dmytro Kuleba, a atenționat că „Masacrul din Bucea a fost deliberat”.