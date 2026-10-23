Ucraina negociază mutarea controalelor vamale în interiorul Poloniei și Slovaciei pentru a proteja camioanele cu cereale de dronele rusești

Ucraina discută cu Polonia și Slovacia despre mutarea controalelor vamale pentru camioanele care transportă cereale destinate exportului de la frontieră în interiorul celor două state membre ale UE, pentru a reduce riscul atacurilor rusești cu drone, relatează vineri Financial Times, citat de Reuters, preluat de Agerpres.

Ministerul ucrainean de Externe a transmis că autoritățile de la Kiev au înființat puncte de control comun cu Republica Moldova și doresc să extindă această inițiativă în cooperare cu alți vecini, inclusiv Polonia.

Purtătorul de cuvânt al ministerului, Heorhii Tykhyi, a explicat că demersul răspunde unui „nou context de securitate, în care Rusia încearcă în mod deliberat să lovească frontierele noastre”. Kievul dorește încheierea unui acord cu Varșovia cât mai curând posibil, a precizat el pentru FT.

Mutarea verificărilor ar urmări să reducă expunerea camioanelor care așteaptă la frontieră. Potrivit Financial Times, coloanele de vehicule care transportă produse agricole ucrainene au fost atacate în mod repetat cu drone rusești în ultimele săptămâni.

Separat, Ministerul polonez de Interne a indicat că ar putea accepta desfășurarea unor controale comune cu Ucraina pe teritoriul Poloniei, dacă situația de securitate o impune. Instituția a subliniat însă că nu a fost adoptată o decizie în acest sens, potrivit unor declarații transmise agenției PAP și preluate de presa poloneză.

Autoritățile de la Varșovia au precizat că verificările ar trebui realizate împreună de serviciile celor două țări. Ministerul a invocat și necesitatea notificării Comisiei Europene, având în vedere apartenența Poloniei la spațiul Schengen.

Discuțiile au loc în contextul intensificării atacurilor rusești asupra infrastructurii de transport și a rutelor de export ale Ucrainei, inclusiv asupra alternativelor la transportul maritim prin Marea Neagră.

Într-o intervenție recentă în Parlamentul European, șefa diplomației UE, Kaja Kallas, a avertizat că Rusia vizează și punctele de trecere a frontierei Ucrainei cu Republica Moldova, România și Polonia, punând în pericol aceste rute alternative. Ea a cerut consolidarea securității de-a lungul Mării Negre și Dunării.

UE, Ucraina și Republica Moldova au lansat în mai 2022 „culoarele de solidaritate”, care permit transportul mărfurilor pe cale rutieră, feroviară și pe căi navigabile interioare. Inițiativa urmărește menținerea fluxurilor comerciale ucrainene în condițiile războiului.

La reuniunea din 16 octombrie, liderii UE au cerut restabilirea imediată a trecerii în siguranță a navelor civile și comerciale prin Marea Neagră și au subliniat importanța consolidării culoarelor de solidaritate pentru exporturile de cereale.