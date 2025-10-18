INTERNAȚIONAL
Ucraina pleacă de la Casa Albă fără rachete Tomahawk. Trump le cere lui Zelenski și Putin să pună capăt războiului “pe linia de luptă”: Să revendice ambii victoria, să decidă istoria!
Președintele american Donald Trump a cerut vineri Kievului și Moscovei să „se oprească acolo unde sunt” și să pună capăt războiului brutal, după o lungă întâlnire la Casa Albă cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, pe care l-a primit pentru a treia oară la Casa Albă în decurs de opt luni și cu care a avut-o cea de-a șasea întâlnire de la preluarea mandatului de președinte, relatează Associated Press, The Guardian și Kyiv Independent. În cadrul discuțiilor de peste două ore, liderii au abordat furnizarea de rachete Tomahawk către Ucraina, dar au convenit să nu comenteze public aceste discuții. În timp ce Zelenski a calificat conversația drept „productivă” și a spus că prioritatea principală este asigurarea unui armistițiu, Trump a subliniat că atât Rusia, cât și Ucraina ar trebui să pună capăt războiului „chiar acum, pe linia de luptă”. Liderul de la Casa Albă intenționează să se întâlnească cu președintele rus Vladimir Putin la Budapesta pentru discuții bilaterale și a asigurat că „păstra legătura” cu Zelenski.
Frustrarea lui Trump față de conflict a ieșit la iveală în mod repetat în cele nouă luni de când a revenit la Casa Albă, însă, prin cele mai recente comentarii, el s-a apropiat din nou de ideea de a presa Ucraina să renunțe la recucerirea teritoriilor pierdute în fața Rusiei.
„S-a vărsat destul sânge, iar liniile de frontieră au fost definite de război și curaj. Ar trebui să se oprească acolo unde sunt. Să revendice amândoi victoria, să decidă istoria!”, a declarat Trump într-o postare pe Truth Social, la scurt timp după ce i-a găzduit pe Zelenski și echipa sa pentru mai mult de două ore de discuții.
Mai târziu, la scurt timp după sosirea în Florida, unde își petrece weekendul, Trump a îndemnat ambele părți să „oprească imediat războiul” și a sugerat că Moscova ar trebui să păstreze teritoriile cucerite de la Kiev.
„Mergeți pe linia de luptă, oriunde ar fi ea – altfel este prea complicat. Vă opriți la linia de luptă și ambele părți ar trebui să se întoarcă acasă, la familiile lor, să oprească uciderile, și asta ar trebui să fie tot”, a declarat Trump, la West Palm Beach.
Rusia ocupă în prezent aproximativ o cincime din teritoriul Ucrainei.
Președintele Volodimir Zelenski. a sosit la Casa Albă pe 17 octombrie pentru discuții cu președintele american Donald Trump, pe fondul speculațiilor tot mai intense că Washingtonul ar putea autoriza livrarea de rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune către Ucraina.
Cei doi lideri au răspuns la întrebările reporterilor în timpul unui prânz bilateral, înainte de a purta discuții cu ușile închise timp de peste două ore.
Înainte de a se întâlni în privat cu Zelenski, Trump a declarat că speră ca rachetele Tomahawk să nu fie necesare în eforturile de pace, deși nu a exclus furnizarea de arme cu rază lungă de acțiune către Ucraina.
„Știți, avem nevoie de rachete Tomahawk și avem nevoie de multe alte arme pe care le trimitem în Ucraina… Sperăm că vom putea încheia războiul fără a ne gândi la rachetele Tomahawk”, a spus el.
Întâlnirea, a șasea de la revenirea lui Trump la putere, a avut loc la o zi după convorbirea telefonică dintre Trump și președintele rus Vladimir Putin și anunțul privind summitul planificat în Ungaria.
După întâlnirea cu Trump, Zelenski a ținut o conferință telefonică cu mai mulți lideri europeni, printre care secretarul general al NATO, Mark Rutte, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, prim-ministrul britanic Keir Starmer și prim-ministrul italian Giorgia Meloni.
Cuvinte calde, puține promisiuni
Zelenski și Trump și-au lăudat reciproc leadershipul la începutul declarațiilor făcute în fața presei..
Trump a complimentat chiar și jacheta lui Zelenski, o referire clară la întâlnirea dezastruoasă din februarie de la Biroul Oval, când unde una dintre plângerile lui Trump a fost lipsa ținuta similară celei de război a liderului ucrainean, pe care președintele american o consideră inadecvată.
„Arată foarte bine în jacheta lui. Sper că oamenii observă… este de fapt foarte elegantă”, a subliniat, vorbind în termeni elogioși despre caracterul lui Zelenski și despre relația pozitivă dintre ei.
„Este o onoare să fiu alături de un lider foarte puternic, un om care a trecut prin multe și pe care am ajuns să-l cunosc foarte bine, și ne-am înțeles foarte bine”, a declarat Trump reporterilor.
Zelenski și-a exprimat optimismul prudent cu privire la perspectivele de încheiere a războiului Rusiei împotriva Ucrainei, subliniind atât urgența păcii, cât și recentele succese ale Ucrainei pe câmpul de luptă.
„Înțelegem că Putin nu este pregătit. Cred că nu este pregătit, dar sunt încrezător că, cu ajutorul dumneavoastră, putem opri acest război. Vedem că nu au înregistrat succese pe câmpul de luptă, și asta e bine. Cred că armata lor este slabă acum și că au suferit multe pierderi”, a declarat liderul ucrainean.
Înaintea întâlnirii cu Trump, delegația ucraineană spera că SUA erau pregătite să ia măsuri mai decisive împotriva Rusiei. După discuția cu Zelenski la New York, pe 23 septembrie, liderul american a declarat că Ucraina, cu sprijinul Europei, poate recupera toate teritoriile ocupate de Rusia – o remarcă care a alimentat speculațiile privind o schimbare a politicii SUA.
Zelenski a menționat apoi că a purtat ceea ce a numit „conversații telefonice productive” cu Trump pe 11 și 12 octombrie, concentrându-se pe apărarea aeriană și capacitățile de atac la distanță. Trump a declarat pe 15 octombrie că Ucraina dorește să „treacă la ofensivă”, fără a oferi detalii, și că va decide dacă va aproba un astfel de plan după întâlnirea cu Zelenski la Washington.
După discuțiile din 17 octombrie, Zelenski a declarat că conversația cu Trump a fost „productivă”, în timp ce liderul american descris-o ca fiind „interesantă” și „cordială”. În ciuda tonului cald al liderilor, întâlnirea s-a încheiat fără promisiuni concrete.
Tomahawk
Trump nu s-a angajat să furnizeze rachete Tomahawk pentru Ucraina, declarând reporterilor înaintea întâlnirii cu ușile închise că SUA trebuie să își mențină propriul stoc de rachete, dar a oferit un semnal de deschidere față de un acord privind armamentul cu Kievul, care ar putea include rachete fabricate în SUA și drone ucrainene.
După convorbirea telefonică de joi cu Putin, Trump a început să diminueze perspectivele ca Ucraina să obțină rachetele, care au o rază de acțiune de aproximativ 1.600 kilometri și care ar modifica dramatic capacitatea Ucrainei de a lansa atacuri la distanță mare.
Putin l-a avertizat pe Trump în timpul convorbirii telefonice că furnizarea de rachete Tomahawk către Kiev „nu va schimba situația de pe câmpul de luptă, dar ar provoca daune substanțiale relației dintre țările noastre”, potrivit lui Yuri Ushakov, consilierul de politică externă al lui Putin.
Zelenski a sugerat că furnizarea de rachete Tomahawk de către Washington ar putea face parte dintr-un parteneriat de apărare reciproc avantajos, în cadrul căruia Kievul ar putea ajuta SUA să obțină un avantaj în domeniul tehnologiei dronelor.
„Dacă vrei să vizezi un obiectiv militar, ai nevoie de mii de drone. Acestea merg mână în mână cu astfel de rachete. Statele Unite au rachete Tomahawk și alte rachete, rachete foarte puternice, dar pot avea miile noastre de drone. Aici putem colabora”, a spus președintele ucrainean, susținând că potențialul unor astfel de atacuri cu rachete Tomahawk l-ar ajuta să-l convingă pe Putin să ia mai în serios apelurile lui Trump la negocieri directe pentru a pune capăt războiului.
În context, Trump a declarat că este deschis la un acord privind armamentul cu Ucraina. „Ei produc drone foarte bune”, a spus el.
Înainte de a pleca în SUA, Zelenski a declarat că o parte din agenda călătoriei includea discuții despre așa-numitul „Mega Deal” al Kievului – un acord important privind achiziționarea de arme americane – și un „Drone Deal”, un plan de vânzare a sistemelor ucrainene fără pilot către SUA. Acordul a fost inițial estimat la o valoare de până la 90 de miliarde de dolari.
Ce urmează pentru Trump și Putin
Summitul planificat de Trump cu Putin la Budapesta ar fi a doua întâlnire între liderii SUA și Rusia din 2022, ridicând întrebări la Kiev și în Europa cu privire la modul în care diplomația lui Trump ar putea modifica cursul războiului.
Președintele SUA a declarat că întâlnirea cu Putin „va fi cel mai probabil una bilaterală”.
„Va fi o întâlnire bilaterală, dar vom ține legătura cu președintele Zelenski. Există multă animozitate între cei doi președinți”, a adăugat președintele SUA, fără a da mai multe detalii.
Trump și Putin s-au întâlnit și în Alaska, pe 15 august, pentru a discuta perspectivele unui acord de pace și ale cooperării bilaterale, prima lor întâlnire de la revenirea lui Trump la putere, în ianuarie. În ciuda discuțiilor, nu s-au înregistrat progrese în ceea ce privește încheierea războiului.
În timp ce Zelenski a declarat reporterilor că Putin „se teme de rachetele Tomahawk”, liderul american nu a atribuit rachetelor Tomahawk meritul de a-l fi adus pe Putin înapoi la masa negocierilor.
Trump, revenind la campania sa din 2024, a insistat că va pune rapid capăt războiului, dar eforturile sale de pace par să fi stagnat după o serie de acțiuni diplomatice intense în luna august, când a organizat un summit cu Putin în Alaska și o întâlnire la Casa Albă cu Zelenski și aliații europeni.
Președintele SUA a ieșit din aceste întâlniri convins că era pe cale să organizeze discuții directe între Zelenski și Putin. Însă liderul rus nu a manifestat niciun interes în a se întâlni cu Zelenski, iar Moscova nu a făcut decât să intensifice bombardamentele asupra Ucrainei.
RUSIA
Comisia Europeană clarifică: Putin nu are “interdicție de călătorie” în UE. Spațiul aerian al UE este închis avioanelor rusești, iar statele membre pot decide individual să-i acorde derogare de survol
Uniunea Europeană salută într-un mod rezervat propunerea unei întâlniri între președintele american Donald Trump și omologul său rus Vladimir Putin, dacă aceasta poate contribui la aducerea păcii în Ucraina, a declarat un purtător de cuvânt al Comisiei Europene.
Purtătorul de cuvânt a adăugat că președintele Putin este vizat de o înghețare a activelor, nu de o interdicție de călătorie, făcând referire la informațiile potrivit cărora Trump și Putin s-ar putea întâlni în următoarele două săptămâni la Budapesta, relatează The Guardian.
„Putin și Lavrov sunt supuși unei înghețări a activelor, dar nu și unei interdicții de călătorie. Așadar, aceasta nu li s-a aplicat niciodată. […] Deocamdată, întâlnirea nu a fost confirmată. Nu vom comenta scenariile ipotetice, dar dacă acest lucru s-ar întâmpla într-un scenariu pur factual, ei nu sunt supuși unei interdicții de călătorie în sine”, a declarat Anita Hipper, purtătoare de cuvânt a executivului european.
Ea a fost întrebată și cum ar putea ajunge fizic la Budapesta un avion care transportă liderul de la Kremlin, având în vedere că UE a închis spațiul său aerian pentru aeronavele rusești, și dacă acest lucru ar însemna că Comisia Europeană ar trebui să acorde o derogare specială.
Hipper a menționat că statele membre individuale ar trebui să acorde derogarea necesară pentru ca avionul lui Putin să poată trece.
Ungaria va asigura că președintele rus Vladimir Putin poate intra în țară pentru un summit cu președintele american Donald Trump, planificat la Budapesta, a declarat vineri și ministrul de externe al Ungariei, Peter Szijjarto.
Putin se confruntă cu un mandat de arestare emis de Curtea Penală Internațională (CPI) pentru crime de război. Cu toate acestea, premierul ungar Viktor Orbán a anunțat intenția guvernului său de a părăsi CPI în aprilie, în timp ce l-a primit pe premierul israelian Benjamin Netanyahu la Budapesta, în ciuda mandatului emis de CPI împotriva acestuia pentru crime de război în Gaza. Guvernul va susține că mandatele nu au efect în Budapesta.
Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat că a avut o convorbire telefonică „foarte productivă” cu președintele rus Vladimir Putin și că cei doi lideri plănuiesc o întâlnire la Budapesta pentru a încerca să pună capăt războiului dintre Rusia și Ucraina.
„La finalul convorbirii, am convenit că va avea loc o întâlnire a consilierilor noștri de nivel înalt, săptămâna viitoare. Întâlnirile inițiale ale Statelor Unite vor fi conduse de secretarul de stat Marco Rubio, împreună cu diverse alte persoane, care vor fi desemnate. Locația întâlnirii urmează să fie stabilită. Președintele Putin și cu mine ne vom întâlni apoi într-o locație agreată, Budapesta, Ungaria, pentru a vedea dacă putem pune capăt acestui război „neglorios” dintre Rusia și Ucraina”, a spus Trump, locația aleasă fiind țara premierului maghiar Viktor Orban, un aliat al lui Trump, un apropiat al lui Vladimir Putin și un oponent al susținerii occidentale pentru Ucraina.
Premierul ungar a salutat vestea, descriind-o drept „extraordinară pentru oamenii iubitori de pace din întreaga lume”, și a transmis că Ungaria este pregătită să găzduiască acest moment.
Kremlinul a confirmat planurile pentru întâlnire, deși niciuna dintre părți nu a oferit o dată exactă pentru desfășurarea acesteia.
Președintele rus Vladimir Putin a avut vineri o convorbire telefonică cu premierul ungar Viktor Orbán pentru a discuta despre viitorul summit cu Donald Trump, a mai anunțat Kremlinul.
Potrivit aceleiași surse, Putin l-a informat pe Orbán în legătură cu discuția sa cu Trump, iar premierul ungar a declarat că Ungaria este pregătită să ofere condițiile necesare pentru organizarea summitului.
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, le-a spus jurnaliștilor că ministrul rus de externe Serghei Lavrov și secretarul de stat american Marco Rubio trebuie să ia legătura și să stabilească o întâlnire pentru a soluționa numeroasele aspecte preliminare ale summitului.
„Există multe chestiuni, trebuie stabilite echipele de negociere și așa mai departe. Prin urmare, totul se va face etapizat, dar, desigur, există voința politică a președinților (…) Ar putea într-adevăr să aibă loc în decurs de două săptămâni sau puțin mai târziu. Există o înțelegere generală că nimic nu ar trebui amânat.”, a declarat Peskov vineri.
INTERNAȚIONAL
Planul UE de a impune sancțiuni Israelului a fost pus în așteptare, după ce mai multe state membre au considerat că o astfel de măsură nu mai este necesară (Politico)
Planul Uniunii Europene de a impune sancțiuni miniștrilor israelieni și de a reduce relațiile comerciale cu Israelul a fost pus în așteptare, după ce mai multe state membre au apreciat că măsura nu mai este necesară, în contextul acordului de pace intermediat de Statele Unite pentru încheierea războiului din Gaza, relatează Politico Europe.
Potrivit a patru diplomați europeni, care au vorbit sub protecția anonimatului despre discuțiile desfășurate cu ușile închise, inițiativa inițială este acum puțin probabil să obțină suficient prijin la reuniunile miniștrilor de externe și ale liderilor europeni din această lună.
Pentru adoptarea sancțiunilor este necesar acordul tuturor celor 27 de state membre, însă, în pofida presiunilor tot mai mari asupra Uniunii Europene de a acționa, acordul anunțat de președintele american Donald Trump a divizat guvernele naționale în privința direcției de urmat. Măsuri separate de restricționare a comerțului ar putea fi introduse cu sprijinul unui grup mai restrâns de țări, însă și această variantă pare acum puțin probabilă, au precizat diplomații.
În discursul său privind Starea Uniunii din septembrie, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat că va propune includerea pe lista neagră a „miniștrilor extremiști”, impunerea de restricții coloniștilor violenți din Cisiordania și suspendarea plăților bilaterale către Israel.
Aceste propuneri urmează să fie discutate în cadrul Consiliului Afaceri Externe, care va avea loc la Luxemburg pe 20 octombrie, precum și la summitul liderilor europeni de la Bruxelles din 23 octombrie. Cu toate acestea, documentele preliminare arată că nu s-a ajuns încă la un consens.
Într-o declarație pentru Politico, ministrul belgian de externe, Maxime Prévot — a cărui țară pledează pentru o poziție mai fermă față de Israel — a afirmat că este „regretabil” faptul că Uniunii Europene i-au trebuit mai bine de doi ani pentru a prezenta aceste măsuri.
„Credibilitatea politicii externe a UE a fost serios afectată”, a spus el. „Pentru mulți cetățeni, este în continuare greu de înțeles de ce Uniunea Europeană este incapabilă să ia decizii ferme.”
Germania, Ungaria și câteva alte delegații s-au opus în mod constant implementării sancțiunilor, deși la nivel politic a existat un acord larg și o declarație comună a Uniunii Europene care susținea măsuri împotriva coloniștilor acuzați de încălcări ale drepturilor omului.
După anunțul potrivit căruia Hamas și Israel au „aprobat prima etapă” a unui acord pentru încheierea războiului, purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, Paula Pinho, a sugerat săptămâna aceasta că blocul comunitar și-ar putea reconsidera poziția.
„Sancțiunile au fost propuse într-un anumit context, iar dacă acest context se schimbă, este posibil ca și propunerea să fie revizuită”, a declarat aceasta.
Potrivit diplomaților, Comisia Europeană nu intenționează, deocamdată, să retragă planul, chiar dacă perspectiva uisraenei încetări durabile a focului a aruncat proiectul într-o zonă de incertitudine.
INTERNAȚIONAL
FMI cere țărilor să mențină comerțul ca motor al creșterii economiei mondiale, în pofida noilor taxe vamale americane
Directorul general al Fondului Monetar Internațional, Kristalina Georgieva, a cerut statelor membre să mențină comerțul ca motor de creștere pentru economia mondială, în pofida noilor taxe vamale anunțate de președintele Donald Trump, și a avertizat că un război comercial extins ar avea consecințe negative, transmite Reuters, citat de Agerpres.
Georgieva, vorbind cu jurnaliștii la reuniunile anuale ale FMI și Băncii Mondiale, a apreciat că economia mondială a avut o evoluție mai bună decât previziona instituția la precedentul summit de la Washington, în aprilie, dar încă se confruntă cu multe riscuri, inclusiv inflația, nivelul ridicat al datoriilor și sporirea turbulențelor în țări din întreaga lume.
Marți, Fondul Monetar Internațional a revizuit în creștere estimările privind avansul economiei mondiale în acest an, până la 3,2%, de la 3% cât prognoza în iulie și 2,8% cât era avansul indicat în aprilie. În 2026, economia mondială ar urma să înregistreze o expansiune de 3,1%, un nivel similar cu cel previzionat de FMI în iulie.
Calmul relativ din ultimele luni a fost răscolit săptămâna trecută, când China a impus noi controale la exporturile metalelor de pământuri rare, necesare în sectorul tehnologic, iar Trump a reacționat, prin impunerea de noi taxe vamale de 100% la importurile din China.
Georgieva a atras atenția că până acum doar trei țări – Statele Unite, China și Canada – au majorat taxele vamale și a cerut statelor să dea dovadă de reținere pentru a evita evoluțiile negative, cum ar fi inflația ridicată, încetinirea economiei și creșterea șomajului.
„Dacă tensiunile comerciale escaladează, impactul va fi, desigur, negativ. De aceea spunem … vă rog nu faceți asta. Nu este o decizie viabilă”, a apreciat șeful FMI.
Referindu-se la SUA, Georgieva a declarat: „Cea mai mare economie din lume a ales să folosească taxele vamale ca un instrument în relațiile cu partenerii. Ceea ce este interesant este că restul lumii nu a urmat până acum această tendință”.
Miercuri, FMI a cerut atât economiilor avansate, cât și țărilor în curs de dezvoltare să-și reducă nivelul datoriilor, deficitele, și să-și consolideze rezervele de capital, pe fondul perspectivelor extrem de incerte.
