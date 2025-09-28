INTERNAȚIONAL
Ucraina pregătește un “Mega Deal” cu SUA pentru arme americane de 90 de miliarde de dolari, anunță Zelenski. Kievul propune și un “Drone Deal” pentru a exporta dronele produse
O delegație ucraineană va merge în această toamnă în Statele Unite pentru a finaliza acorduri privind achiziția de arme americane și exportul de drone produse pe plan intern, a anunțat președintele Volodimir Zelenski, într-o conferință de presă susținută sâmbătă, la Kiev.
Declarațiile vin după vizita sa recentă în SUA, unde s-a întâlnit cu președintele american Donald Trump și a purtat o serie de discuții cu lideri mondiali la Adunarea Generală a ONU.
Ucraina pregătește atât un „Mega Deal” — un acord major privind achiziția de arme americane — cât și un „Drone Deal”, pentru vânzarea de sisteme fără pilot ucrainene către SUA, a spus Zelenski, potrivit The Kyiv Independent.
„Am discutat lucrurile esențiale, am convenit cu președintele (american), acum trecem la implementarea practică”, a declarat acesta.
Potrivit lui Zelenski, Kievul a pregătit o listă de arme pe care vrea să le achiziționeze din SUA, în valoare de aproximativ 90 de miliarde de dolari. De asemenea, Ucraina este interesată de acorduri separate pentru alte tipuri de arme — în special rachete cu rază lungă de acțiune. Președintele a adăugat că nu poate oferi mai multe detalii pentru că este „o chestiune foarte sensibilă”.
The Telegraph a relatat pe 26 septembrie că Zelenski i-a cerut lui Trump, în cadrul întâlnirii de la ONU, să furnizeze Ucrainei rachete de croazieră Tomahawk cu rază lungă, care pot atinge până la 2.500 km și transportă un focos de 450 kg. Acestea ar depăși semnificativ capabilitățile oricărui sistem cu rază lungă primit până acum de Ucraina de la aliații occidentali.
Zelenski a mai declarat că guvernul pregătește un sistem de export controlat al armamentului ucrainean către țări din afara SUA. În acest cadru, Ucraina va exporta echipamente militare aflate în surplus și va folosi profiturile pentru achiziția de arme urgente, precum drone de interceptare.
Ucraina intenționează să încheie acorduri de export cu țări din SUA, Europa, Orientul Mijlociu și Africa, iar deja mai multe state africane au transmis propuneri. Kyiv a decis deja care va fi prima țară parteneră, a mai spus președintele, adăugând că mai multe detalii vor fi făcute publice „în viitorul apropiat”.
Președintele ucrainean a prezentat pentru prima dată propunerea de 90 de miliarde de dolari pentru arme americane în august, în timpul vizitei la Washington, D.C., ca parte a unui pachet de garanții de securitate postbelice.
ONU
Oana Țoiu și Annalena Baerbock au discutat despre întărirea rolului Adunării Generale a ONU în abordarea provocărilor globale
Ministrul afacerilor externe Oana Țoiu a avut vineri, 26 septembrie, o întrevedere cu Annalena Baerbock, președinta celei de-a 80-a Adunări Generale a ONU. Discuțiile au evidențiat preocupările comune în fața provocărilor globale actuale, precum și necesitatea consolidării rolului Adunării Generale pentru abordarea acestora.
Potrivit unui comunicat al MAE remis CaleaEuropeană.ro, ministrul român de externe a subliniat sprijinul României pentru viziunea și prioritățile președintei Adunării Generale, asigurând-o de cooperarea constructivă a țării noastre în exercitarea mandatului, pe parcursul întregii sesiuni. Menținerea păcii și securității internaționale, promovarea drepturilor omului, dezvoltarea durabilă, cooperarea în domeniul digital și reforma ONU sunt domenii majore de interes pentru România.
Președinta Adunării Generale a salutat implicarea constantă a României în promovarea valorilor fundamentale ale ONU. A remarcat contribuțiile țării noastre în susținerea ordinii internaționale bazate pe reguli, precum și în apărarea drepturilor omului și a principiilor democratice.
Întrevederea a reconfirmat angajamentul comun pentru multilateralismul eficient și pentru întărirea rolului ONU în abordarea crizelor globale.
INTERNAȚIONAL
Franța își exprimă solidaritatea cu Danemarca după survolurile cu drone neidentificate și reafirmă sprijinul pentru securitatea spațiului aerian
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a transmis vineri seară un mesaj de sprijin pentru Danemarca, în urma incidentelor repetate cu drone neidentificate care au afectat operațiunile aeroportului din Copenhaga și au vizat cea mai mare bază militară daneză.
„Tocmai am vorbit cu prim-ministrul danez Mette Frederiksen. Am exprimat solidaritatea deplină a Franței cu Danemarca în urma intruziunilor repetate ale unor drone neidentificate care au afectat operațiunile aeroportului din Copenhaga. Franța este pregătită să sprijine Danemarca în evaluarea situației și în asigurarea securității spațiului aerian danez”, a scris Emmanuel Macron într-o postare pe contul X.
I have just spoken with Danish Prime Minister Mette Frederiksen.
I expressed France’s full solidarity with Denmark following repeated intrusions by unidentified drones affecting operations at Copenhagen Airport.…
— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 25, 2025
Potrivit autorităților de la Copenhaga, vineri seară, în jurul orei 20:15, una sau două drone au fost obsevrate în afara și deasupra bazei aeriene Karup, cea mai mare bază militară din Damerca. Incidentul a durat câteva ore, a confirmat ofițerul de poliție Simon Skelsjaer pentru AFP, relatează Agerpres.
Acesta este doar ultimul dintr-o serie de survoluri suspecte care au avut loc în cursul săptămânii deasupra unor aeroporturi din Damerca. Autoritățile de la Copenhaga au sigerat că Rusia ar putea fi implicată în aceste operațiuni de natură hibridă.
REPUBLICA MOLDOVA
Eurodeputatul Gheorghe Falcă: Votul de duminică al moldovenilor va decide între ”viitorul european” și ”întunericul rusesc”
Europarlamentarul Gheorghe Falcă a transmis un mesaj de încurajare cetățenilor Republicii Moldova, cu o zi înainte de alegerile parlamentare, pe care le consideră un moment decisiv pentru viitorul țării.
„28 septembrie este o zi decisiva pentru Republica Moldova, o zi care poate deschide ferm și pentru totodateauna ușa spre Europa, sau o poate închide pentru decenii”, a subliniat deputatul european, aratând că votul va decide între „viitorul european” și „întunericul rusesc”.
Potrivit acestuia, Europa înseamna democrație, siguranță, locuri de muncă, drepturi protejate, educație și investiții, în timp ce Rusia aduce doar „propagandă, șantaj, război și sărăcie.”
Eurodeputatul a amintit cât de important a fost pentru România parcursul european și a încurajat cetățenii moldoveni să nu se lase descurajați de forțele ostile: „Republica Moldova are ce căuta în Europa. Europa este casa ei și merită să ajungă acolo”.
„Dragi frați și surori de peste Prut, alegerea este în mâinile voastre. Mergeți la vot, spuneți clar ce fel de țară vreți să construiți. Alegeți viitorul. Alegeți Europa”, a transmis Gheorghe Falcă, subliniind că România și Uniunea Europeană sunt alături de Republica Moldova.
În final, europarlamentarul a avertizat că Rusia încearcă să influențeze procesul electoral, dar și-a exprimat încrederea că „viitorul nu se va lăsa șantajat, speranța nu va putea fi ucisă, iar calea spre libertate și mai bine nu va fi deturnată”.
