Ucraina pregătește un “Mega Deal” cu SUA pentru arme americane de 90 de miliarde de dolari, anunță Zelenski. Kievul propune și un “Drone Deal” pentru a exporta dronele produse

O delegație ucraineană va merge în această toamnă în Statele Unite pentru a finaliza acorduri privind achiziția de arme americane și exportul de drone produse pe plan intern, a anunțat președintele Volodimir Zelenski, într-o conferință de presă susținută sâmbătă, la Kiev.

Declarațiile vin după vizita sa recentă în SUA, unde s-a întâlnit cu președintele american Donald Trump și a purtat o serie de discuții cu lideri mondiali la Adunarea Generală a ONU.

Ucraina pregătește atât un „Mega Deal” — un acord major privind achiziția de arme americane — cât și un „Drone Deal”, pentru vânzarea de sisteme fără pilot ucrainene către SUA, a spus Zelenski, potrivit The Kyiv Independent.

„Am discutat lucrurile esențiale, am convenit cu președintele (american), acum trecem la implementarea practică”, a declarat acesta.

Potrivit lui Zelenski, Kievul a pregătit o listă de arme pe care vrea să le achiziționeze din SUA, în valoare de aproximativ 90 de miliarde de dolari. De asemenea, Ucraina este interesată de acorduri separate pentru alte tipuri de arme — în special rachete cu rază lungă de acțiune. Președintele a adăugat că nu poate oferi mai multe detalii pentru că este „o chestiune foarte sensibilă”.

The Telegraph a relatat pe 26 septembrie că Zelenski i-a cerut lui Trump, în cadrul întâlnirii de la ONU, să furnizeze Ucrainei rachete de croazieră Tomahawk cu rază lungă, care pot atinge până la 2.500 km și transportă un focos de 450 kg. Acestea ar depăși semnificativ capabilitățile oricărui sistem cu rază lungă primit până acum de Ucraina de la aliații occidentali.

Zelenski a mai declarat că guvernul pregătește un sistem de export controlat al armamentului ucrainean către țări din afara SUA. În acest cadru, Ucraina va exporta echipamente militare aflate în surplus și va folosi profiturile pentru achiziția de arme urgente, precum drone de interceptare.

Ucraina intenționează să încheie acorduri de export cu țări din SUA, Europa, Orientul Mijlociu și Africa, iar deja mai multe state africane au transmis propuneri. Kyiv a decis deja care va fi prima țară parteneră, a mai spus președintele, adăugând că mai multe detalii vor fi făcute publice „în viitorul apropiat”.

Președintele ucrainean a prezentat pentru prima dată propunerea de 90 de miliarde de dolari pentru arme americane în august, în timpul vizitei la Washington, D.C., ca parte a unui pachet de garanții de securitate postbelice.