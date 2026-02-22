Ucraina pregătește următoarea rundă de negocieri cu Rusia pentru a obține „rezultate pentru pace”. Kievul se coordonează „în detaliu” cu Europa

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat sâmbătă că Ucraina pregătește următoarea rundă de negocieri cu Moscova pentru a obține „rezultate pentru pace”, subliniind că Europa trebuie să fie implicată în toate procesele diplomatice și să își consolideze rolul în creșterea presiunii asupra Rusiei.

„Continuăm să lucrăm în fiecare zi tocmai pentru ca următoarea rundă de negocieri să poată aduce rezultate pentru Ucraina, rezultate pentru pace. Ucraina va face cu siguranță tot ceea ce este necesar pentru acest lucru și în niciun caz nu va sta în calea păcii”, a afirmat Zelenski în mesajul său de adresare către națiune.

El a susținut că la ultima întâlnire desfășurată la Geneva, partea americană „a văzut clar că tocmai rușii sunt motivul pentru care nu au fost obținute până acum rezultate cu adevărat semnificative” și a adăugat că următoarea reuniune „nu trebuie să fie o oportunitate irosită – acest lucru se poate rezolva”.

Zelenski a precizat că a discutat pregătirile pentru negocieri cu ministrul apărării, Rustem Umerov, iar pentru săptămâna viitoare sunt programate întâlniri cu parteneri europeni.

„Ne vom coordona în detaliu astfel încât Europa să fie implicată în toate procesele și să devină doar mai puternică”, a declarat președintele ucrainean.

Într-o postare separată pe X, Zelenski a anunțat că a discutat și cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, despre principalele coordonate ale procesului diplomatic.

I spoke with @SecGenNATO Mark Rutte. We touched base on all key aspects of our diplomatic work, and I’m glad that, in many areas, our views align. I shared updates on preparations for the next trilateral format with the United States and Russia, as well as what we know about… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 21, 2026

„Am discutat cu Mark Rutte. Am trecut în revistă toate aspectele-cheie ale activității noastre diplomatice și mă bucur că, în multe arii, viziunile noastre coincid”, a scris liderul ucrainean.

Potrivit acestuia, discuția a inclus pregătirile pentru următorul format trilateral cu Statele Unite și Rusia, precum și posibile modificări ale pozițiilor părților implicate. De asemenea, cei doi au abordat situația energetică și necesitatea continuării activității în cadrul inițiativei PURL.

„Sunt recunoscător fiecărei țări europene care investește în apărarea noastră prin PURL. Mulțumesc, Mark, pentru sprijin”, a transmis Zelenski.

În același discurs, Zelenski a anunțat că Ucraina a impus noi sancțiuni împotriva a 225 de căpitani de nave implicați în transportul petrolului rusesc.

„Astăzi, Ucraina a introdus noi sancțiuni împotriva căpitanilor navelor implicate în transportul petrolului rusesc – 225 de căpitani. Și vom continua să impunem consecvent sancțiuni și să le facem globale împotriva tuturor celor care ajută Rusia să câștige bani pentru război”, a declarat el.

Liderul de la Kiev a arătat că se așteaptă ca următorul pachet de sancțiuni al Uniunii Europene să includă măsuri care să intensifice presiunea asupra Moscovei.

„Contăm foarte mult pe faptul ca, în special, următorul pachet de sancțiuni al Uniunii Europene să țină cont de ceea ce este necesar pentru o presiune reală asupra Rusiei în legătură cu acest război, pentru a restricționa cu adevărat capacitatea Rusiei de a-l duce”, a spus Zelenski.

El a menționat interzicerea serviciilor maritime pentru navele utilizate de Rusia, afirmând că „Europa ar trebui să ajungă la această măsură” și că aceasta ar putea reprezenta „un stimulent semnificativ din partea Europei pentru ca Rusia să treacă, în cele din urmă, de la război la diplomație, la o diplomație reală”.

Înaltul Reprezentant al UE, Kaja Kallas, a declarat vineri că UE intenționează să adopte luni cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, înaintea împlinirii a cinci ani de la invazia rusă asupra Ucrainei.

Pachetul include o interdicție totală a serviciilor maritime pentru petrolul brut rusesc și vizează încă 43 de nave care fac parte din așa-numita flotă fantomă. Acesta adaugă interdicții privind furnizarea de servicii de întreținere și alte servicii pentru tancurile de GNL și spărgătoarele de gheață, pentru a afecta și mai mult proiectele de export de gaze naturale, o măsură care le-ar împiedica să utilizeze porturile europene.

De asemenea, pachetul introduce noi interdicții la importul de metale, produse chimice și minerale critice, precum și restricții suplimentare la exportul de articole și tehnologii utilizate în efortul de război al Rusiei, cum ar fi materialele utilizate pentru producerea de explozivi.

Ucraina a impus recent sancțiuni persoanelor și companiilor implicate în industria de apărare a Rusiei și în activități financiare, inclusiv celor care ajută Moscova să eludeze sancțiunile UE și ale SUA.