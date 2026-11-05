Ucraina primește de la UE încă 4,36 mld. de euro pentru acoperirea serviciilor publice esențiale și nevoilor sale urgente de apărare

Comisia Europeană a plătit, joi, Ucrainei 4,36 miliarde de euro în cadrul împrumutului de sprijin pentru această țară, dintre care 3,7 miliarde de euro reprezintă asistență macrofinanciară, iar 658 milioane de euro sunt destinate achizițiilor de echipamente militare, potrivit unui comunicat al Executivului european.

Fondurile vor contribui la acoperirea nevoilor de finanțare ale Ucrainei, menținerea funcționării statului și a serviciilor publice esențiale, precum și la consolidarea capacităților sale de apărare.

„Pe măsură ce Rusia își continuă atacurile neobosite, Ucraina este pe cale să înceapă cea de-a cincea iarnă din timpul războiului. Și pe măsură ce eforturile de realizare a unei păci juste și durabile pentru Ucraina continuă, la fel continuă și sprijinul de neclintit al UE. Prin plata de astăzi de 4,36 miliarde EUR, ajutăm Ucraina să furnizeze servicii publice esențiale și să răspundă nevoilor sale urgente în materie de apărare”, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Componenta de sprijin bugetar reprezintă a doua dintre cele trei plăți de asistență macrofinanciară programate pentru 2026, în valoare totală de 8,35 miliarde de euro.

Pentru a primi această tranșă, Ucraina a îndeplinit toate cele 12 condiții de politică prevăzute. Acestea au inclus adoptarea legislației privind impozitarea veniturilor obținute prin platforme digitale, eliminarea scutirii de TVA pentru importurile comerciale de colete cu valoare redusă și măsuri pentru îmbunătățirea respectării obligațiilor fiscale.

Autoritățile ucrainene au avansat, de asemenea, reformele privind planificarea bugetară, gestionarea investițiilor publice, modernizarea sistemelor vamale și consolidarea auditului extern.

Asistența macrofinanciară este acordată pe baza unui memorandum de înțelegere care stabilește reformele și condițiile necesare pentru eliberarea fondurilor. Măsurile urmăresc creșterea veniturilor interne, îmbunătățirea sustenabilității și calității cheltuielilor publice și consolidarea gestionării finanțelor statului.

În domeniul apărării, suma de 658 milioane de euro constituie a șaptea plată efectuată prin această componentă a împrumutului. Banii vor finanța achiziții de drone, rachete, radare, sisteme de război electronic și muniție pentru apărarea aeriană.

Cea mai mare parte a finanțării va fi utilizată pentru cumpărarea de echipamente de la întreprinderi ucrainene. Comisia subliniază rolul esențial al industriei de apărare a țării în dezvoltarea și furnizarea capabilităților necesare războiului modern.

Pentru perioada rămasă din 2026, 25,2 miliarde de euro sunt încă disponibile ca sprijin financiar al UE pentru Ucraina, eliberarea lor fiind condiționată de îndeplinirea cerințelor aplicabile.

Din această sumă, aproximativ 20,9 miliarde de euro sunt disponibile prin împrumutul de sprijin pentru Ucraina: 11,9 miliarde de euro pentru capacitatea industrială de apărare și 9 miliarde de euro pentru sprijin bugetar.

Separat, aproape 4,4 miliarde de euro mai sunt disponibile în acest an pentru sprijin bugetar prin Mecanismul pentru Ucraina, fără a include suplimentarea provenită din împrumut.

Potrivit Comisiei, sprijinul total oferit de UE și statele membre de la începutul războiului de agresiune al Rusiei a ajuns la 235,9 miliarde de euro, incluzând 3,8 miliarde de euro provenite din veniturile generate de activele rusești imobilizate.