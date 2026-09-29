Ucraina propune UE să o folosească drept „spațiu de testare” pentru inteligența artificială

Ministrul ucrainean al transformării digitale, Oksana Ferchuk, propune ca Europa să urmărească experimentele Ucrainei în domeniul inteligenței artificiale și să aplice apoi, în condiții de siguranță, soluțiile care dau rezultate. Propunerea vizează în special folosirea tehnologiei în serviciile publice, a explicat ea într-un interviu acordat Euronews.

„Propunem ca Europa să folosească Ucraina drept un spațiu de testare pentru inteligența artificială: un loc în care să poată observa experimentele pe care le desfășurăm, să învețe din ceea ce funcționează și apoi să aplice în siguranță aceste lecții în mediul european”, a declarat Ferchuk.

Potrivit ministrului, Ucraina trebuie să își armonizeze legislația cu regulamentul european privind inteligența artificială, însă experiența sa practică ar putea fi utilă Uniunii Europene. Ferchuk a propus și extinderea peste granițe a soluțiilor digitale pentru documente și servicii publice, astfel încât acestea să poată fi folosite într-un spațiu digital comun.

Declarațiile au fost făcute în timpul unei vizite la Berlin, unde Ferchuk a discutat cu omologul său german, Karsten Wildberger. Cele două părți au convenit să pună în legătură echipele care lucrează la proiecte de inteligență artificială și să examineze ce servicii digitale dezvoltate în Ucraina ar putea fi adaptate pentru Germania.

Ferchuk a arătat că aplicația guvernamentală Diia, folosită de peste 24 de milioane de ucraineni, oferă deja acces la documente și servicii publice și include un asistent bazat pe inteligență artificială care îi ajută pe utilizatori să găsească serviciul de care au nevoie.