Ucraina a propus un armistițiu în Marea Neagră, care să permită reluarea exporturilor de produse agricole și redeschiderea porturilor maritime, și a transmis această inițiativă partenerilor internaționali, a declarat vineri ministrul ucrainean de externe, Andrii Sibiga, citat de Reuters.

Kievul susține că este pregătit pentru încetarea atacurilor asupra infrastructurii portuare și a navelor comerciale și așteaptă un răspuns din partea Moscovei.

„Suntem gata de un armistițiu. Le suntem recunoscători Indiei, Turciei și Egiptului, care joacă un rol activ și important în reducerea tensiunilor din Marea Neagră, precum și în eforturile de mediere. Așteptăm acum un răspuns din partea Rusiei”, a declarat Sibiga, potrivit postului public de televiziune Suspilne, relatează Agerpres.

Ministrul ucrainean a precizat că Rusia a propus, la rândul său, suspendarea atacurilor ucrainene asupra sectorului petrolier rus, însă Kievul ar lua în considerare această solicitare doar în cadrul unui acord mai amplu de încetare a focului în domeniul energetic.

„Dacă vorbim despre producția agricolă, atunci, desigur, suntem pregătiți pentru un astfel de armistițiu. Ei (rușii) propun includerea petrolului. Petrolul poate fi un element al unui armistițiu energetic mai amplu. Dar în Marea Neagră ne concentrăm pe producția agricolă”, a subliniat Sibiga, citat de agenția ucraineană Ukrinform.

Propunerea Kievului vizează oprirea atacurilor asupra infrastructurii portuare și a navelor din Marea Neagră, pentru a permite redeschiderea porturilor ucrainene și reluarea exporturilor agricole, afectate de intensificarea atacurilor asupra porturilor și navelor începând din vară, notează agenția EFE.

În timp ce Ucraina urmărește reluarea transporturilor de cereale și a exporturilor agricole, Rusia este interesată în special de oprirea atacurilor ucrainene asupra rafinăriilor, petrolierelor și infrastructurii rusești utilizate pentru exportul de petrol.

Kievul susține, de asemenea, un armistițiu energetic, în condițiile în care Ucraina a pierdut o mare parte din capacitățile industriei petroliere în urma atacurilor rusești, iar infrastructura sa energetică, în special rețeaua electrică, continuă să fie vizată de lovituri.

Andrii Sibiga a făcut aceste declarații în cadrul unei conferințe internaționale dedicate exporturilor agricole, unde a încercat să obțină sprijin internațional pentru inițiativa privind încetarea focului în Marea Neagră și reluarea tranzitului de cereale.