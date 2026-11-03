Ucraina respinge impunerea unor restricții permanente asupra produselor sale agricole după aderarea la UE, transmite premierul ucrainean: Măsurile tranzitorii pot face parte din procesul de extindere, dar trebuie să vizeze riscuri specifice

Ucraina ar trebui să se confrunte doar cu restricții temporare privind produsele agricole după aderarea la Uniunea Europeană, a declarat prim-ministrul ucrainean Sergii Koretskyi în cadrul Summitului Euronews privind extinderea, avertizând împotriva acordării unor excepții permanente de la piața unică a blocului.

„Înțelegem preocupările fermierilor europeni și suntem pregătiți pentru o discuție deschisă și concretă. Măsurile tranzitorii pot face parte din procesul de extindere, dar trebuie să vizeze riscuri specifice. De asemenea, trebuie să fie adecvate și să prevadă condiții clare de revizuire și de ieșire”, a declarat Koretskyi.

Luna trecută, Comisia Europeană a propus excluderea unor produse agricole ucrainene, în special grâu și alte cereale, de pe piața UE chiar și după ce Kievul va deveni membru cu drepturi depline, ca urmare a presiunilor exercitate de mai multe state membre.

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„Acestea nu pot deveni o restricție permanentă sau o subcategorie a pieței unice”, a adăugat prim-ministrul. El a subliniat că fermierii ucraineni vor trebui să facă investiții substanțiale pentru a respecta standardele alimentare ale UE, în timp ce își reconstruiesc țara în urma atacurilor Rusiei.

De când Koretskyi a devenit prim-ministru în iulie, procesul de aderare al Ucrainei a căpătat un nou avânt. Kievul a înființat un grup de lucru comun cu Comisia Europeană pentru a accelera negocierile.

Ucraina s-a alăturat recent grupului celor patru „pionieri” ai procesului de aderare, alături de Muntenegru, Albania și Moldova. Comisia Europeană va publica miercuri o foaie de parcurs pentru aceste țări, în care vor fi prezentate etapele către aderare.

Pentru Koretskyi, aderarea la UE este un motiv esențial pentru care Ucraina continuă să lupte împotriva Rusiei pentru libertatea sa, iar aderarea Kievului la Uniune va consolida semnificativ securitatea blocului.

„Aderarea Ucrainei la UE se află în centrul politicii guvernului. Este speranța într-un viitor mai bun și în solidaritatea care aduce pace, securitate și redresare economică pentru Ucraina și pentru continent”, a afirmat el.

Prim-ministrul dorește să deschidă toate capitolele de negociere rămase în acest an și să creeze condițiile necesare pentru a începe închiderea mai multora dintre ele în timpul președinției lituaniene, în prima jumătate a anului 2027.