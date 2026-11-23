Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a atribuit luni serviciilor de informații ale Ucrainei scufundarea unei nave de război rusești în portul libian Benghazi, descriind operațiunea drept „o operațiune ucraineană exemplară, ca răspuns la războiul dus de Rusia”, relatează Politico.

Administrația din estul Libiei a anunțat duminică faptul că un presupus atac cu drone a provocat o explozie la bordul unei nave rusești acostate în portul Benghazi. De asemenea, o a doua navă ar fi fost lovită în largul coastei orașului, în cursul aceleiași seri. Imagini din satelit publicate de compania Vantor și distribuite de Associated Press arată că nava de tip corvetă Merkury s-a răsturnat în port.

„În pofida tuturor încercărilor inamicului de a le contracara, corveta rusă Merkury a fost scufundată”, a scris Zelenski pe Telegram. Potrivit mesajului său, în cadrul operațiunii a fost distrus și un elicopter militar de tip Ka-27, aflat la bordul navei.