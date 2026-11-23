Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a atribuit luni serviciilor de informații ale Ucrainei scufundarea unei nave de război rusești în portul libian Benghazi, descriind operațiunea drept „o operațiune ucraineană exemplară, ca răspuns la războiul dus de Rusia”, relatează Politico.
Administrația din estul Libiei a anunțat duminică faptul că un presupus atac cu drone a provocat o explozie la bordul unei nave rusești acostate în portul Benghazi. De asemenea, o a doua navă ar fi fost lovită în largul coastei orașului, în cursul aceleiași seri. Imagini din satelit publicate de compania Vantor și distribuite de Associated Press arată că nava de tip corvetă Merkury s-a răsturnat în port.
„În pofida tuturor încercărilor inamicului de a le contracara, corveta rusă Merkury a fost scufundată”, a scris Zelenski pe Telegram. Potrivit mesajului său, în cadrul operațiunii a fost distrus și un elicopter militar de tip Ka-27, aflat la bordul navei.
Operațiunea a implicat utilizarea a șapte drone maritime de fabricație ucraineană și a vizat, de asemenea, nava cargo MV Angara, pe care Kievul acuză Moscova că o folosește pentru transportul de armament.
Moscova nu a comentat deocamdată incidentul. Misiunea Organizației Națiunilor Unite în Libia a cerut deschiderea unei anchete independente.
În luna martie, Rusia a acuzat Ucraina că a lansat drone maritime din Libia împotriva navei Arctic Metagaz, un transportator de gaze naturale lichefiate (GNL) aflat sub sancțiuni. Nava a fost lovită la aproximativ 240 de kilometri nord de portul libian Sirte, fiind avariată și lăsată în derivă în Marea Mediterană.
Atacurile din Libia au avut loc la o zi după ce o dronă a lovit nava cargo rusească Sparta II în Golful Finlandei. Forțele de apărare finlandeze au declarat că Ucraina s-ar afla, cel mai probabil, în spatele atacului.
„Războiul se extinde în imediata noastră vecinătate”, a scris sâmbătă premierul finlandez Petteri Orpo pe platforma X. „Ucraina are dreptul să riposteze împotriva agresorului”.
În cursul nopții, Rusia a lansat 153 de drone asupra Ucrainei, a anunțat Forțele Aeriene ucrainene. În regiunea Harkov, opt persoane au fost rănite după ce dronele au lovit o grădiniță și un hotel, au transmis autoritățile regionale.