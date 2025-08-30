Ucraina se așteaptă ca cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni al UE să fie cu ”adevărat puternic”, subliniază Zelenski într-o convorbire cu Antonio Costa

Președintele Consiliului European, António Costa, va vizita liderii UE în statele membre în primele trei săptămâni ale lunii septembrie, în cadrul unui “tur al capitalelor” care va cuprinde și România, unde se va afla pe 4 septembrie pentru o întâlnire cu președintele Nicușor Dan, călcând astfel pe urmele președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care se va întâlni luni, 1 septembrie, la Constanța, cu Nicușor Dan și cu premierul Ilie Bolojan.

Potrivit unui comunicat al Consiliului, acest „Tour des Capitales” îi va permite președintelui Costa să adune opiniile șefilor de stat sau de guvern cu privire la situația din UE și să pregătească terenul pentru viitoarele Consilii Europene și summituri internaționale. În paralel, șefa Comisiei Europene va vizita, începând de vineri, Letonia, Finlanda, Estonia, Polonia, Lituania, Bulgaria și România, considerate statele UE din prima linie a flancului estic.

„În următoarele trei săptămâni, voi călători prin Europa, întâlnindu-mă cu liderii UE în capitalele lor. Aceste conversații vor contribui la conturarea agendei noastre comune pentru lunile următoare. În calitate de președinte al Consiliului European, datoria mea este să ascult și să înțeleg prioritățile tuturor liderilor – mai ales în aceste vremuri incerte. Rolul meu este să construiesc consens. Cu fiecare vizită, voi munci pentru a consolida cooperarea noastră, pentru că, în lumea imprevizibilă de astăzi, unitatea noastră este cea mai mare forță a noastră”, a declarat António Costa, președintele Consiliului European.

În cadrul întâlnirilor cu liderii, președintele Costa va discuta toate principalele priorități politice, precum și metodele de lucru ale Consiliului European.

Președintele va vizita majoritatea țărilor UE între 1 și 19 septembrie. O primă întâlnire cu prim-ministrul Belgiei, Bart de Wever, a avut loc pe 27 august la Bruxelles.

În prima săptămână a turneului său, președintele Costa se va întâlni cu prim-ministrul Sloveniei, Robert Golob, pe 2 septembrie. Această vizită va fi precedată de participarea sa la Forumul Strategic de la Bled, pe 1 septembrie, unde va susține un discurs principal.

Pe 2 septembrie, președintele Costa se va întâlni, de asemenea, cu prim-ministrul Croației, Andrej Plenković, la Zagreb.

Pe 3 septembrie, el se va întâlni cu cancelarul Austriei, Christian Stocker, la Viena.

Pe 4 septembrie, va fi în România pentru o întâlnire cu președintele Nicușor Dan și în Bulgaria pentru o întâlnire cu prim-ministrul Rossen Jeliazkov.

Săptămâna se va încheia cu întâlniri cu prim-ministrul Petr Fiala în Cehia și cu prim-ministrul Dick Schoof în Țările de Jos, pe 5 septembrie.

Detaliile săptămânii următoare vor fi anunțate vineri, 5 septembrie.

Până la sfârșitul anului, președintele António Costa va prezida două Consilii Europene formale, în octombrie și decembrie 2025, precum și Consiliul European informal care va avea loc la Copenhaga pe 1 octombrie. Întâlnirea Comunității Politice Europene este programată pentru 2 octombrie, tot în capitala daneză.

Costa va co-prezida Summitul UE-CELAC din 8-9 noiembrie în Columbia și Summitul UE–Uniunea Africană în Angola, pe 24-25 noiembrie. În numele UE, el va participa, de asemenea, la Săptămâna la Nivel Înalt a ONU și va susține discursuri în fața Adunării Generale ONU și a Consiliului de Securitate ONU în septembrie. De asemenea, el va particip la COP30, la Belém, în noiembrie.