Ucraina și Emiratele Arabe Unite au convenit să coopereze în domeniul securității și al apărării, anunță Zelenski

Andreea Radu
Ucraina și Emiratele Arabe Unite au convenit să coopereze în domeniul securității și al apărării, în contextul atacurilor cu drone iraniene din Orientul Mijlociu, a declarat sâmbătă președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Zelenski a anunțat pe rețelele sociale că s-a întâlnit cu președintele EAU, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, și că cei doi lideri „au convenit să coopereze în domeniul securității și apărării. Echipele noastre vor finaliza detaliile”.

„M-am întâlnit cu președintele Emiratelor Arabe Unite. Președintele a mulțumit echipei noastre pentru activitatea desfășurată aici, în Emirate. Pentru Ucraina, aceasta este și o chestiune de principiu: terorismul nu trebuie să prevaleze nicăieri în lume. Protecția trebuie să fie adecvată peste tot. De aceea, suntem deschiși unei colaborări comune care, dintr-o perspectivă strategică, va consolida cu siguranță popoarele noastre și protecția vieții în țările noastre”, a scris Zelenski, pe X.

Vizita surpriză a lui Zelenski în Emirate intervine a doua zi după anunțul unui acord în domeniul apărării între Ucraina și Arabia Saudită.

Kievul încearcă să profite de expertiza sa în materie de distrugere de drone rusești pentru a ajuta țările din Golf și a trimis experți anti-drone în regiune, în special în Emiratele Arabe Unite și în Arabia Saudită, relatează Agerpres.

„Pentru toate statele normale, este important să-și asigure stabilitatea și să protejeze vieți în fața amenințărilor actuale. Ucraina dispune de o expertiză pertinentă în acest domeniu”, a mai spus Zelenski.

Ucraina își prezintă apărarea antidrone drept cea mai bună din lume.

Kievul a propus schimbarea cu interceptoarele sale de drone a rachetelor apărării antiaeriene, mult mai costisitoare, pe care țările Golfului le utilizează pentru a doborî dronele iraniene. Kievul afirmă că are nevoie de mai multe rachete pentru a contracara loviturile aproape cotidiene cu rachete ale Rusiei.

Andreea Radu este redactor CaleaEuropeană.ro. Absolventă a Facultății de Științe Politice din cadrul Universității din Bucuresti, Andreea urmează un program de masterat în domeniul "Politicile egalității de șanse in context românesc și european".

