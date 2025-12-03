Ucraina și Franța au operaționalizat zeci de roboți „Colossus” pentru a întări reziliența țării în fața atacurilor cu drone

Shark Robotics, o întreprindere franceză de tip IMM și lider pe piața roboților pentru siguranța împotriva incendiilor, a organizat marți, 25 noiembrie, în Ucraina, o ceremonie împreună cu Serviciul de Urgență al Ucrainei (SESU) pentru a sărbători livrarea și punerea în funcțiune a 40 de roboți „Colossus” finanțați de Franța, se arată într-un comunicat de presă remis CaleaEuropeană.ro.

Cyrille Kabbara, fondator și CEO al Shark Robotics, a prezentat roboții Colossus alături de directorul general al SESU, Andriy Danik. La eveniment au participat vice-ministrul Economiei din Ucraina, Ihor Bezkaraivainyi; ambasadorul Franței, Gaël Veyssière; trimisul special al președintelui Republicii Franceze pentru reconstrucția Ucrainei, Pierre Heilbronn; precum și reprezentanți ai mai multor autorități europene și ucrainene.

Acești roboți sunt utilizați zilnic în operațiunile SESU din diferite regiuni, în special în urma atacurilor aeriene. Ei contribuie direct la reziliența Ucrainei: protejează personalul de urgență intervenind în zone care ar prezenta riscuri excesive pentru personalul uman și sporesc eficiența operațională.

Înaintea ceremoniei, a avut loc o demonstrație a roboților Colossus și a altor echipamente avansate folosite de SESU pentru protejarea populației și a infrastructurii în contextul agresiunii ruse.

„Aici, în Ucraina, vedem clar că roboții devin o componentă cheie a rezilienței și protecției civile, în special împotriva atacurilor cu drone. Am livrat 40 de roboți în 7 luni și suntem gata să facem mai mult, în conformitate cu nevoile exprimate, inclusiv prin stabilirea unei prezențe în Ucraina. Astăzi, mai mult ca niciodată, suntem mândri să punem în practică motto-ul nostru: Salvarea vieților prin tehnologie”, a transmis Cyrille Kabbara, CEO Shark Robotics.

La rândul său, Andriy Danyk, director general al SESU, a declarat că „cei 40 de roboți de stingere pe care Serviciul nostru i-a primit au fost de un ajutor important în operațiunile desfășurate în zone cu risc pentru personal.”