Ucraina și Franța au operaționalizat zeci de roboți „Colossus” pentru a întări reziliența țării în fața atacurilor cu drone
Shark Robotics, o întreprindere franceză de tip IMM și lider pe piața roboților pentru siguranța împotriva incendiilor, a organizat marți, 25 noiembrie, în Ucraina, o ceremonie împreună cu Serviciul de Urgență al Ucrainei (SESU) pentru a sărbători livrarea și punerea în funcțiune a 40 de roboți „Colossus” finanțați de Franța, se arată într-un comunicat de presă remis CaleaEuropeană.ro.
Cyrille Kabbara, fondator și CEO al Shark Robotics, a prezentat roboții Colossus alături de directorul general al SESU, Andriy Danik. La eveniment au participat vice-ministrul Economiei din Ucraina, Ihor Bezkaraivainyi; ambasadorul Franței, Gaël Veyssière; trimisul special al președintelui Republicii Franceze pentru reconstrucția Ucrainei, Pierre Heilbronn; precum și reprezentanți ai mai multor autorități europene și ucrainene.
Acești roboți sunt utilizați zilnic în operațiunile SESU din diferite regiuni, în special în urma atacurilor aeriene. Ei contribuie direct la reziliența Ucrainei: protejează personalul de urgență intervenind în zone care ar prezenta riscuri excesive pentru personalul uman și sporesc eficiența operațională.
Înaintea ceremoniei, a avut loc o demonstrație a roboților Colossus și a altor echipamente avansate folosite de SESU pentru protejarea populației și a infrastructurii în contextul agresiunii ruse.
„Aici, în Ucraina, vedem clar că roboții devin o componentă cheie a rezilienței și protecției civile, în special împotriva atacurilor cu drone. Am livrat 40 de roboți în 7 luni și suntem gata să facem mai mult, în conformitate cu nevoile exprimate, inclusiv prin stabilirea unei prezențe în Ucraina. Astăzi, mai mult ca niciodată, suntem mândri să punem în practică motto-ul nostru: Salvarea vieților prin tehnologie”, a transmis Cyrille Kabbara, CEO Shark Robotics.
La rândul său, Andriy Danyk, director general al SESU, a declarat că „cei 40 de roboți de stingere pe care Serviciul nostru i-a primit au fost de un ajutor important în operațiunile desfășurate în zone cu risc pentru personal.”
„Este destul de evident” că Putin nu dorește pacea în Ucraina, avertizează miniștrii de externe ai NATO
Miniștrii de externe din țările europene membre NATO au transmis miercuri, la Bruxelles, un mesaj ferm la adresa Moscovei, subliniind că nu se întrevede nicio schimbare în atitudinea Kremlinului, relatează The Guardian.
Întorși la Bruxelles, oficialii europeni și-au arătat tot mai puțiă toleranță față de Rusia, avertizând că evoluțiile de pe front arată că Putin „nu și-a schimbat deloc cursul” și devine „tot mai agresiv” în Ucraina.
„Vedem că Putin nu și-a schimbat deloc direcția. Devine tot mai agresiv pe câmpul de luptă. Este destul de evident că nu vrea niciun fel de pace”, a declarat ministrul estonian de externe Margus Tsahkna.
Totodată, ministrul estonian de externe a subliniat că, dacă Europa dorește să aibă un cuvânt de spus în procesul de pace care va defini securitatea noastră viitoare, trebuie să acționeze cu hotărâre și să folosească activele înghețate ale Rusiei.
„Acesta este un instrument puternic pentru a sprijini Ucraina și pentru a determina în cele din urmă Rusia să renunțe la obiectivele sale și să se angajeze cu adevărat în procesul de pace”, a adăugat Tsahkna.
If Europe wants a real voice in the peace process that will shape our future security, it must act decisively and put Russian frozen assets to use.
This is a powerful tool to support Ukraine and to finally push Russia to drop its goals and genuinely engage in peace. pic.twitter.com/bPVdyduMfi
— Margus Tsahkna (@Tsahkna) December 3, 2025
De asemenea, ministrul de externe al Finlandei, Elina Valtonen, a transmis același mesaj. „Până în prezent, nu am văzut nicio concesie din partea agresorului, adică Rusia, și cred că cea mai bună măsură de consolidare a încrederii ar fi să începem cu un armistițiu complet”, a declarat ea reporterilor.
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că speră ca negocierile privind un posibil plan de pace pentru Ucraina să ducă la rezultate, însă Alianța trebuie să rămână pregătită să sprijine Kievul în continuare dacă procesul nu avansează suficient.
Întrebat despre declarațiile recente ale lui Vladimir Putin privind un eventual conflict cu Europa, Rutte a evitat să răspundă direct.
„Nu voi reacționa la tot ce spune Putin. L-am văzut în uniformă militară, îmbrăcat ca un soldat de pe front, dar nu se afla pe linia frontului – era destul de departe de aceasta, alaltăieri – așa că nu voi reacționa la fiecare declarație”, a spus el.
Rutte: Trebuie să ne asigurăm că pe durata negocierilor de pace, Ucraina are cea mai puternică poziție posibilă pentru a face față rușilor
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat miercuri, la Bruxelles, că speră ca negocierile privind un posibil plan de pace pentru Ucraina să ducă la rezultate, însă Alianța trebuie să rămână pregătită să sprijine Kievul în continuare dacă procesul nu avansează suficient, informează EFE, preluat de Agerpres.
„Discuțiile de pace sunt în curs, iar asta e bine, dar în același timp trebuie să ne asigurăm că, pe durata lor – și nu știm când se vor încheia – Ucraina are cea mai puternică poziție posibilă pentru a continua lupta, pentru a face față rușilor, dar și cea mai puternică poziție posibilă atunci când discuțiile chiar ajung în punctul în care se așază la masa negocierilor”, a spus Rutte înaintea reuniunii miniștrilor de externe ai NATO.
Întrebat despre declarațiile recente ale lui Vladimir Putin privind un eventual conflict cu Europa, Rutte a evitat să răspundă direct.
„Nu voi reacționa la tot ce spune Putin. L-am văzut în uniformă militară, îmbrăcat ca un soldat de pe front, dar nu se afla pe linia frontului – era destul de departe de aceasta, alaltăieri – așa că nu voi reacționa la fiecare declarație”, a spus el.
Comentând întrebările jurnaliștilor privind discuțiile purtate ieri la Moscova între Putin și reprezentanții americani, Rutte a subliniat rolul Washingtonului în relansarea negocierilor:
„Mă bucur foarte mult că președintele SUA a deblocat impasul din negocierile cu Putin și a inițiat întregul proces de pace. Doar Statele Unite, sub conducerea președintelui Trump, au putut face acest lucru. Dar nu vreau să comentez fiecare pas; noaptea trecută a fost, desigur, importantă, vor urma și alți pași, însă nu mă veți auzi comentând fiecare etapă intermediară”, a spus el.
Citiți și Discuțiile între SUA și Rusia pentru un acord de pace în Ucraina, „foarte utile și constructive”, dar încheiate fără un compromis
Secretarul general a insistat asupra strategiei duble a Alianței:
„Procesul este în desfășurare. Am avut întâlniri reușite la Geneva și Miami între echipele americană și ucraineană, a avut loc și întâlnirea de aseară de la Moscova. Nu voi comenta fiecare pas. Important este ca procesul de pace să continue. Sper că va duce la rezultate, iar dacă va dura prea mult sau nu va aduce rezultate, cel mai bun mod de a pune presiune pe ruși este prin două lucruri: mai întâi, să ne asigurăm că rușii înțeleg că fluxul de arme către Ucraina va continua – ceea ce se întâmplă acum datorită Statelor Unite și europenilor – și, în al doilea rând, să ne asigurăm că sancțiunile economice sunt eficiente”, a spus Rutte.
Întrebat despre cel mai recent scandal de corupție din Ucraina, Rutte a reafirmat poziția NATO:
„Am comentat deja acest lucru înainte. Desigur, atunci când există corupție, este important ca ucrainenii să lupte împotriva ei, iar ei o fac. Cred că președintele Ucrainei ia toate măsurile necesare pentru a eradica corupția”, a mai declarat el.
Riscurile din partea Rusiei la adresa R. Moldova vor crește, avertizează Maia Sandu: „Pericolul va continua atât timp cât războiul împotriva Ucrainei este în desfășurare”
Riscurile din partea Rusiei la adresa securității Republicii Moldova vor crește, motiv pentru care autoritățile nu trebuie să se relaxeze, a declarat președinta Maia Sandu după ședința Consiliului Național de Securitate desfășurată marți la Chișinău, relatează Deschide.md, IPN și Radio Chișinău, potrivit Agerpres.
Maia Sandu a afirmat că incidentele cu drone care survolează spațiul aerian al Republicii Moldova reprezintă un risc real și constant, în contextul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, subliniind că autoritățile lucrează la consolidarea capacităților de apărare și monitorizare, însă nu există soluții imediate.
„Dacă nu vom înțelege riscurile și pericolele, nu ne vom putea proteja. Acest pericol există și va continua atât timp cât războiul Rusiei împotriva Ucrainei este în desfășurare. Soluții magice nu sunt”, a spus Maia Sandu într-o conferință de presă la finalul reuniunii Consiliului Național de Securitate.
Guvernul de la Chișinău a început să investească în radare, echipamente de apărare și tehnică necesare pentru detectarea obiectelor neautorizate. În paralel, continuă discuțiile cu partenerii externi pentru obținerea de tehnologie suplimentară destinată protejării spațiului aerian, potrivit acesteia.
„Nu este suficient doar să depistăm. Este important să ne putem proteja cetățenii. Siguranța oamenilor este principala noastră preocupare”, a subliniat ea, condamnând totodată atitudinea Rusiei față de violările spațiului aerian al Republicii Moldova și al altor state europene.
Pe 25 noiembrie, o dronă s-a prăbușit nordul Republicii Moldova. În aceeași zi, poliția de frontieră a anunțat că o dronă de tip Shahed a survolat spațiul aerian național în sudul Republicii Moldova. Dispozitivul a fost detectat de Serviciul Operațiuni Aeriene al Ministerului Apărării pe direcția Vinogradovca – Vulcănești, după care s-a deplasat spre frontiera cu România, în zona dintre localitățile Colibași și Vadul lui Isac, traversând ulterior în spațiul aerian al României.
Citiți și UE califică drept „inacceptabile” încălcările spațiului aerian al R. Moldova de către dronele rusești: În acest an, investim 20 de milioane de euro în apărarea aeriană a acestei țări
Întrebată dacă anunțul făcut de oligarhul fugar Ilan Șor despre închiderea tuturor „proiectelor sociale” în Republica Moldova și retragerea sprijinului politic oferit unor reprezentanți locali ar însemna că Rusia își schimbă atitudinea în raport cu Chișinăul, Maia Sandu a spus că nu crede că Moscova își va schimba atitudinea.
„Nu cred că Moscova își va schimba atitudinea în raport cu Republica Moldova, din păcate. Am vrea să avem o relație normală și am vrea să știm că Kremlinul nu se amestecă în treburile noastre interne. Dar, așa cum am văzut în ultimii ani și, inclusiv, ce am văzut după alegeri, atitudinea Kremlinului nu s-a schimbat. Fiind conștienți că riscurile nu doar că nu dispar, dar vor crește, pentru că devin mai complexe măsurile și metodele prin care se intervine, nu trebuie să ne relaxăm. Dimpotrivă, trebuie să fim și mai vigilenți și mai pregătiți”, a afirmat președinta Maia Sandu.
