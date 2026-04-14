Ucraina și Germania accelerează producția de drone prin inițiativa „Build with Ukraine”

Diana Zaim
În timpul vizitei de lucru în Germania, președintele Volodimir Zelenski și cancelarul german, Friedrich Merz, au participat la o prezentare de drone dezvoltate în parteneriate ucraineano-germane. Tot astăzi, la Ambasada Ucrainei în Germania, au fost semnate șase noi acorduri de cooperare în cadrul inițiativei „Build with Ukraine”, informează un comunicat oficial al Administrației Prezidențiale de la Kiev.

Cele șapte tipuri de drone dezvoltate în parteneriate ucraineano-germane:

  • Linsa 3.0 – dronă aeriană capabilă să transporte până la 4 kg, cu rază de 15 km și autonomie de până la 60 de minute; producție estimată la cel puțin 10.000 de unități în 2026.
  • TerMit – vehicul terestru fără pilot, utilizat pentru logistică și evacuare, adaptat terenurilor dificile, cu autonomie de până la 40 km.
  • Babka – dronă de recunoaștere folosită pentru identificarea țintelor.
  • Anubis – dronă de atac de rază medie, destinată lovirii personalului, țintelor tactice și strategice, inclusiv vehicule blindate.
  • Seth-X – dronă de atac de rază scurtă, concepută pentru eliminarea personalului și a vehiculelor ușoare, inclusiv logistice.
  • KOLIBRI 10 (FPV) – dronă kamikaze utilizată pentru lovirea directă a țintelor și interceptare.
  • STRILA – dronă de interceptare de mare viteză, capabilă să neutralizeze ținte aeriene rapide (ex. „shahed”), atingând până la 415 km/h.

Victor Negrescu solicită deschiderea negocierilor pe clustere pentru aderarea R. Moldova la UE: Alegerile din Ungaria oferă o nouă fereastră de oportunitate
Peter Magyar și Ursula von der Leyen au discutat despre deblocarea fondurilor europene: „Reprezintă prioritatea absolută"
Diana Zaim este fotojurnalist și coordonator al rubricii de sănătate, preocupată de politici de sănătate și acces la servicii medicale în România și la nivel european. Este câștigătoare a Premiului Publicului la European Youth Event 2020, cel mai mare eveniment pentru tineri organizat de Parlamentul European. Absolventă a secției germană-portugheză în cadrul Universității din București, Diana a urmat programul de master „Relații Internaționale și Integrare Europeană” în cadrul SNSPA. În activitatea sa jurnalistică, acoperă, inclusiv din teren, activitatea principalelor instituții ale Uniunii Europene.

