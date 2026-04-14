Ucraina și Germania accelerează producția de drone prin inițiativa „Build with Ukraine”

În timpul vizitei de lucru în Germania, președintele Volodimir Zelenski și cancelarul german, Friedrich Merz, au participat la o prezentare de drone dezvoltate în parteneriate ucraineano-germane. Tot astăzi, la Ambasada Ucrainei în Germania, au fost semnate șase noi acorduri de cooperare în cadrul inițiativei „Build with Ukraine”, informează un comunicat oficial al Administrației Prezidențiale de la Kiev.
Cele șapte tipuri de drone dezvoltate în parteneriate ucraineano-germane:
- Linsa 3.0 – dronă aeriană capabilă să transporte până la 4 kg, cu rază de 15 km și autonomie de până la 60 de minute; producție estimată la cel puțin 10.000 de unități în 2026.
- TerMit – vehicul terestru fără pilot, utilizat pentru logistică și evacuare, adaptat terenurilor dificile, cu autonomie de până la 40 km.
- Babka – dronă de recunoaștere folosită pentru identificarea țintelor.
- Anubis – dronă de atac de rază medie, destinată lovirii personalului, țintelor tactice și strategice, inclusiv vehicule blindate.
- Seth-X – dronă de atac de rază scurtă, concepută pentru eliminarea personalului și a vehiculelor ușoare, inclusiv logistice.
- KOLIBRI 10 (FPV) – dronă kamikaze utilizată pentru lovirea directă a țintelor și interceptare.
- STRILA – dronă de interceptare de mare viteză, capabilă să neutralizeze ținte aeriene rapide (ex. „shahed”), atingând până la 415 km/h.
