Ucraina și Letonia resping „minciunile” Rusiei privind presupusele atacuri ucrainene lansate de pe teritoriul leton: „Nu există niciun sâmbure de adevăr”

Andreea Radu
© Ministry of Defenсe of Ukraine

Ucraina și Letonia au reacționat după ce Rusia a lansat noi acuzații privind presupuse atacuri ucrainene din Letonia, catalogând afirmațiile Moscovei drept „minciuni” și parte a unei campanii de destabilizare, relatează The Guardian.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului ucrainean de Externe a confirmat că Ucraina nu utilizează teritoriul Letoniei pentru operațiuni împotriva Rusiei și a respins acuzațiile Moscovei.

„Nu există niciun sâmbure de adevăr în ultimele minciuni ale Moscovei, care acuză Ucraina că ar pregăti atacuri împotriva Rusiei de pe teritoriul Letoniei. Le respingem oficial. Ucraina nu utilizează teritoriul sau spațiul aerian al Letoniei în operațiunile sale împotriva Rusiei și nu intenționează să o facă. Minciunile rusești nu sunt decât o extensie a campaniei sale de propagandă mai ample, menită să destabilizeze opinia publică din Letonia și din țările baltice în general. Le mulțumim prietenilor noștri letoni că le-au văzut adevărata față”, a scris Heorhii Tykhyi, pe X.

Anterior, președintele Letoniei, Edgars Rinkēvičs, a declarat:

„Rusia minte atunci când susține că Letonia ar permite vreunei țări să utilizeze spațiul aerian și teritoriul leton pentru lansarea de atacuri împotriva Rusiei sau a oricărui alt stat.”

Premierul interimar al Letoniei, Evika Siliņa, care și-a anunțat demisia săptămâna trecută în urma unuia dintre incidentele cu drone, a calificat aceste afirmații drept parte a „unei noi campanii de dezinformare a Rusiei împotriva Letoniei”.

„Letonia nu a acordat niciodată Ucrainei permisiunea de a folosi teritoriul sau spațiul său aerian pentru lovituri defensive împotriva Rusiei sau a oricărui alt stat”, a declarat aceasta.

Ea a adăugat că „Rusia este agresorul, iar Ucraina are tot dreptul să se apere.”

UE critică decizia SUA de a prelungi derogarea de la sancțiuni pentru petrolul rusesc blocat pe mare: Nu este momentul să reducem presiunea asupra Moscovei
Angela Merkel, Lech Walesa, Volodimir Zelenski și Maia Sandu, printre primii laureați ai Ordinului European de Merit decernat la Strasbourg: Au menținut Uniunea pe drumul cel bun
Andreea Radu este redactor. Absolventă a Facultății de Științe Politice și a programului de master „Politicile egalității de șanse în context românesc și european” din cadrul Universității din București, Andreea este interesată de aspectele sociale ale politicilor europene, cu accent pe egalitate de gen, incluziune și acces echitabil la oportunități.

