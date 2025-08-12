Ucraina și Lituania împărtășesc aceeași poziție: Fără garanții clare de securitate pentru Kiev, orice alte aranjamente nu ar face decât să ofere Rusiei ocazia de a-și reface forțele

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a discutat telefonic cu omologul lituanian Gitanas Nauseda căruia i-a mulțumit pentru sprijinul său și al celorlalți lideri ai statelor nordice și baltice care și-au exprimat sprijinul, într-o declarație, pentru „suveranitatea, independența și integritatea teritorială” a Ucrainei.

„L-am informat despre contactele cu partenerii și eforturile diplomatice. Am mulțumit Lituaniei și tuturor țărilor din Europa de Nord și din regiunea baltică pentru declarația de ieri în sprijinul suveranității, independenței și integrității teritoriale a Ucrainei, precum și pentru disponibilitatea de a depune eforturi diplomatice, de a acorda asistență țării noastre și de a consolida sancțiunile împotriva Rusiei. Împărtășim aceeași poziție: mai întâi trebuie să existe un armistițiu, iar apoi să se caute o soluție diplomatică care să permită încheierea războiului cu o pace justă și durabilă. Fără garanții clare de securitate, orice alte aranjamente nu ar face decât să ofere Rusiei ocazia de a-și reface forțele”, a evidențiat Zelenski într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare X.

I spoke with the President of Lithuania, @GitanasNauseda. I informed about contacts with partners and diplomatic efforts. I thanked Lithuania and all the countries of Northern Europe and the Baltic region for yesterday’s declaration in support of Ukraine’s sovereignty,… pic.twitter.com/XInlxDeXhv — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 11, 2025

Cei doi au mai discutat și despre „situația de pe câmpul de luptă și despre nevoile” Kievului, Zelenski mulțumind Lituaniei pentru contribuția sa la furnizarea de sisteme Patriot către Ucraina.

O altă temă abordată de președintele ucrainean și cel lituanian este cea privind situația procesului de negociere a aderării Ucrainei la Uniunea Europeană.

Gitanas Nauseda împărtășește pe deplin poziția Ucrainei, potrivit lui Zelenski: „Ucraina și Moldova trebuie să avanseze către aderarea la UE în mod sincronizat și simultan.”

Liderii statelor nordice și baltice care au emis o declarație în care subliniază că războiul poate fi oprit doar printr-o combinație între „diplomație hotărâtă, sprijin neclintit pentru Ucraina și presiune constantă asupra” Moscovei.

Declarația publicată de aceștia o secondează pe cea emisă de președintele Franței, Emmanuel Macron, cancelarul german, Friedrich Merz, premierii italian, polonez și britanic Giorgia Meloni, Donald Tusk și Keir Starmer, precum și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care au evidențiat că „o soluție diplomatică trebuie să protejeze interesele vitale și de securitate ale Ucrainei și Europei”.

Președintele american Donald Trump urmează să se întâlnească vineri, în Alaska, cu președintele rus Vladimir Putin pentru a discuta despre războiul pornit de Moscova împotriva Ucrainei.

Potrivit declarațiilor lui Trump, Statele Unite vor încerca să recupereze teritorii pentru Ucraina în dialogul pe care îl vor avea cu Rusia, în contextul informațiilor vehiculate în presă conform cărora o posibilă înțelegere de pace în Ucraina cuprinde o cedare de teritorii, fapt ce a generat îngrijorare în rândul europenilor și în Ucraina.

În context, liderii europeni, cu excepția Ungariei, au adoptat o declarație comună în care subliniază că Ucraina trebuie să își aleagă singură propriul destin, o formulare ce reflectă frustrarea față de incertitudinea prezenței Kievului la masa dialogului de pe 15 august, deși vicepreședintele american J.D. Vance a anunțat că SUA dorește să „programeze” o întâlnire Trump-Putin-Zelenski.

În preambulul întâlnirii ruso-americane de vineri, cancelarul german Friedrich Merz a convocat pentru miercuri un summit virtual de urgență cu liderii din Finlanda, Franța, Marea Britanie, Italia, Polonia, președinții Comisiei Europene și Consiliului European, secretarul general al NATO, Mark Rutte, președintele Statelor Unite Donald Trump și președintele ucrainean Volodimir Zelenski în vederea unei coordonări transatlantice.

După întrevederea de vineri cu Putin, Donald Trump îi va informa pe partenerii europeni și pe liderul ucrainean despre propunerea Rusiei.