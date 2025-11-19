Ucraina și Polonia vor forma un grup de lucru comun pentru a contracara sabotajele Rusiei

Pentru a facilita deplasarea rapidă și fluentă a trupelor, echipamentelor și mijloacelor militare în întreaga Europă, Comisia Europeană și Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate intensifică pregătirea în domeniul apărării, concentrându-se pe capacitatea de reacție, printr-un pachet dedicat mobilității militare, respectiv un nou Regulament privind mobilitatea militară și o Comunicare Comună în această direcție, informează Berlaymont-ul într-un comunicat. Uniunea Europeană își consolidează astfel capacitatea de reacție într-un context geopolitic tot mai volatil, accelerând eforturile spre un „Schengen militar” și transformarea industriei de apărare. Astfel, Comisia urmărește să stimuleze inovația disruptivă în domeniul militar și să consolideze industria europeană de apărare printr-o Foaie de Parcurs pentru Transformarea Industriei de Apărare a UE.

“Mobilitatea rapidă a forțelor armate europene este esențială pentru apărarea Europei. Capacitatea de apărare depinde în mod fundamental de posibilitatea de a transporta tancurile și trupele acolo unde este nevoie, atunci când este nevoie. Astăzi, propunem un sistem de urgență pentru transportul militar transfrontalier și o inițiativă de punere în comun a mijloacelor de transport ale statelor membre pentru a facilita deplasarea trupelor pe continent. Europa se confruntă cu amenințări fără precedent la adresa securității. Argumentele în favoarea unei mai bune mobilități militare nu pot fi mai clare”, a declarat șefa diplomației europene, Kaja Kallas.

Mobilitate militară la scară și viteză

Prin crearea unei zone de mobilitate militară la nivelul întregii UE până în 2027, pachetul privind mobilitatea militară aduce Uniunea cu un pas mai aproape de un „Schengen militar”. Acesta va permite deplasarea mai rapidă, mai sigură și mai bine coordonată a trupelor și echipamentelor militare în Europa prin:

Eliminarea barierelor de reglementare: introduce primele norme armonizate la nivelul UE privind mobilitatea militară și stabilește reguli și proceduri clare pentru deplasările militare transfrontaliere, cu un termen maxim de procesare de trei zile și formalități vamale simplificate.

Crearea unui cadru de urgență: un nou Sistem European de Răspuns Consolidat pentru Mobilitatea Militară (EMERS) pentru proceduri accelerate și acces prioritar la infrastructură, sprijinind forțele armate care acționează în contextul UE sau NATO.

Consolidarea rezilienței infrastructurii de transport: modernizează principalele coridoare UE de mobilitate militară la standarde cu dublă utilizare și protejează infrastructura strategică printr-un nou set de instrumente pentru reziliență. Investițiile direcționate vor întări securitatea cibernetică, securitatea energetică și capacitatea de reacție atât în timp de pace, cât și în criză.

Cooperarea și partajarea capabilităților: consolidează pregătirea, solidaritatea și disponibilitatea capabilităților de mobilitate militară pentru statele membre prin introducerea unui Fond de Solidaritate și posibilitatea de a crea un Sistem Digital de Informare pentru Mobilitatea Militară.

Întărirea guvernanței și coordonării: un nou Grup de Transport pentru Mobilitatea Militară și un Comitet TEN-T consolidat vor ghida implementarea și vor monitoriza stadiul de pregătire, fiind sprijinite de coordonatori naționali pentru transportul militar transfrontalier în fiecare stat membru.

Dezvoltarea inovației disruptive pentru capacitatea de reacție în domeniul apărării

Foaia de Parcurs „Transformarea Industriei de Apărare a UE: Valorificarea Inovației Disruptive pentru Capacitatea de Reacție în Apărare” urmărește accelerarea modernizării industriei europene de apărare și sprijinirea noilor actori din domeniu.

Aceasta își propune să apropie comunitățile de tehnologie avansată și de apărare, să accelereze utilizarea tehnologiilor avansate în capabilitățile militare și să stimuleze capacitatea de producție a Europei prin inovare.

Pentru a realiza acest lucru, foaia de parcurs se concentrează pe patru priorități: sprijinirea investițiilor în companiile de apărare, accelerarea dezvoltării de noi tehnologii, extinderea accesului la capabilități de apărare și consolidarea competențelor necesare pentru a menține avantajul tehnologic al Europei.

Războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei a arătat cât de rapid evoluează tehnologiile de apărare. Inovații precum inteligența artificială, sistemele cuantice, dronele și tehnologiile spațiale remodelează câmpul de luptă. Noi actori din domeniul apărării, de la startup-uri la IMM-uri inovatoare, schimbă modul în care Europa dezvoltă și produce capabilități militare.

Europa trebuie să învețe din experiența Ucrainei, să își consolideze reziliența și să construiască un nou ecosistem de apărare care unește liderii industriali, noii inovatori și comunitatea tehnologică pentru a livra capabilități mai rapid și mai eficient.

Comisia va prezenta noul Regulament privind mobilitatea militară Consiliului și Parlamentului European pentru adoptare în cadrul procedurii legislative ordinare.

Comisia va începe imediat implementarea acțiunilor propuse în Foaia de Parcurs pentru a lansa transformarea ecosistemului industrial european de apărare și scalarea acestuia.

În martie 2025, Comisia și Înaltul Reprezentant au prezentat Cartea Albă pentru Apărarea Europeană – Readiness 2030, completată de Planul „ReArm Europe/Readiness 2030”, un pachet ambițios de apărare care oferă pârghii financiare statelor membre ale UE pentru a stimula un val de investiții în capabilitățile de apărare.

Pachetul privind mobilitatea militară și Foaia de Parcurs pentru Transformarea Industriei de Apărare au fost evidențiate ca domenii prioritare în Cartea Albă și în Foaia de Parcurs pentru Capacitatea de Reacție în Domeniul Apărării 2030.

Pachetul pentru mobilitatea militară 2025 se bazează, de asemenea, pe lecțiile învățate din Planul de Acțiune revizuit 2.0 și angajamentul pentru mobilitate militară din 2024. Acesta a fost elaborat în strânsă coordonare cu Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) și Agenția Europeană de Apărare (EDA), asigurând coerența cu standardele și procedurile NATO.