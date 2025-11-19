U.E.
Ucraina și Polonia vor forma un grup de lucru comun pentru a contracara sabotajele Rusiei
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avut o convorbire telefonică cu prim-ministrul Poloniei, Donald Tursk, pe fondul intensificării atacurilor rusești asupra infrastructurii ucrainene și al incidentelor de sabotaj raportate pe teritoriul polonez, informează un comunicat oficial al Administrației Prezidențiale de la Kiev.
Donald Tusk a transmis informații furnizate de serviciile de ordine și de informații poloneze privind recentele acte de sabotaj asupra căilor ferate din Polonia. Potrivit premierului, platforma Telegram ar fi fost utilizată pentru coordonarea activităților subsersive și pentru lansarea unei campanii de dezinformare împotriva Ucrainei.
Zelenski a confirmat că acțiuni similare au loc zilnic împotrivra Ucrainei, inclusiv asupra rețelei feroviare naționale.
Astfel, cei doi oficiali au convenit să formeze un grup de lucru dedicat prevenirii și combaterii tentativelor de sabotaj atribuite Rusiei. Președintele Volodimir Zelenski a reiterat disponibilitatea țării sale de a coopera cu Polonia la toate nivelurile și de a împărtăși informațiile relevante pentru consolidarea securității regionale.
„Ucraina apreciază pe deplin sprijinul Poloniei și este pregătită să colaboreze pentru a proteja viețile oamenilor și pentru a contracara orice formă de subversiune sau provocare”, a transmis președintele ucrainean la finalul discuției.
UE simplifică normele digitale și lansează portofelul digital pentru companii, care ar putea aduce economii de până la 150 miliarde de euro anual
Comisia Europeană a prezentat miercuri un amplu pachet digital care urmărește să reducă semnificativ sarcinile administrative pentru întreprinderile din Uniunea Europeană și să sprijine adoptarea tehnologiilor avansate, de la inteligență artificială la instrumente de securitate cibernetică și identitate digitală.
Potrivit estimărilor Executivului european, pachetul ar putea genera economii de până la 5 miliarde de euro în costuri administrative până în 2029, iar noile „portofele europene pentru întreprinderi” ar putea aduce economii suplimentare de 150 miliarde de euro anual.
Omnibus digital: norme simplificate pentru IA, date și securitate cibernetică
Elementul central al pachetului este un omnibus digital care armonizează și simplifică legislația privind inteligența artificială, securitatea cibernetică și gestionarea datelor. Comisia propune corelarea aplicării normelor pentru sistemele de IA cu grad ridicat de risc cu disponibilitatea standardelor și instrumentelor de sprijin necesare, ajustând termenul de aplicare la maximum 16 luni.
Executivul UE introduce, de asemenea:
simplificări pentru IMM-uri în ceea ce privește documentația tehnică, cu economii estimate la 225 milioane euro anual;
posibilitatea ca mai mulți inovatori să folosească spații de testare în materie de reglementare, inclusiv un sandbox la nivelul UE din 2028;
consolidarea rolului Oficiului pentru IA, care va supraveghea modelele de uz general;
un punct unic de raportare pentru incidente de securitate cibernetică, eliminând obligațiile paralele din mai multe acte legislative;
modernizarea normelor privind cookie-urile, reducând numărul de bannere și introducând un mecanism de consimțământ simplificat în browser;
clarificări în RGPD pentru a facilita inovarea, fără a modifica nivelul de protecție a datelor.
Acces mai bun la date și reguli unificate
Pachetul simplifică legislația privind datele prin:
fuziunea mai multor acte normative într-o singură Lege privind datele, pentru claritate juridică;
derogări pentru IMM-uri și țările sud-mediteraneene, cu economii punctuale de 1,5 miliarde euro;
modele de clauze contractuale pentru acces și utilizarea datelor;
deblocarea unor seturi de date noi și de înaltă calitate pentru dezvoltarea IA în UE.
În paralel, Comisia lansează o strategie privind uniunea datelor, care urmărește să extindă accesul la laboratoare de date, să creeze un serviciu juridic dedicat aplicării Legii privind datele și să consolideze protecția datelor UE în context internațional.
Portofelul european pentru întreprinderi
O altă componentă-cheie este portofelul european pentru întreprinderi, un instrument digital unic care va permite firmelor să:
semneze și să marcheze temporal documente în mod digital;
stocheze și să schimbe documente verificate în siguranță;
comunice cu autoritățile publice și alte companii din toate statele membre.
Acest instrument va simplifica operațiunile transfrontaliere — de la înregistrarea unei companii într-un alt stat membru, până la plata taxelor — și ar putea economisi firmelor până la 150 miliarde euro în fiecare an, dacă va fi adoptat la scară largă.
Propunerile vor fi analizate de Parlamentul European și Consiliu. În paralel, Comisia lansează o amplă consultare privind cadrul de reglementare digital, deschisă până la 11 martie 2026, în cadrul celei de-a doua etape a agendei de simplificare.
Pachetul digital reprezintă cea de-a șaptea propunere omnibus și se înscrie în obiectivul Comisiei de a reduce cu 25% sarcinile administrative pentru companii și cu 35% pentru IMM-uri până în 2029.
Comisia Europeană a deschis trei investigații de piață privind serviciile de cloud computing. Amazon și Microsoft, vizate
Comisia Europeană a deschis trei investigații de piață privind serviciile de cloud computing în temeiul Regulamentului privind piețele digitale (RPD), informează un comunicat al Reprezentanței Comisiei Europene din România.
Două dintre aceste investigații de piață vor evalua dacă Amazon și Microsoft ar trebui desemnate, în temeiul RPD, drept controlori de acces pentru serviciile lor de cloud computing, Amazon Web Services și Microsoft Azure, cu alte cuvinte, dacă acționează ca puncte de acces importante între întreprinderi și consumatori, în pofida faptului că nu ating pragurile prevăzute în RPD în ceea ce privește dimensiunea, numărul de utilizatori și poziția pe piață. Cea de a treia investigație de piață va evalua dacă RPD poate combate în mod eficace practicile care au potențialul de a limita competitivitatea și echitatea în sectorul cloud computingului din UE.
Cloud computingul reprezintă coloana vertebrală a multor servicii digitale și este esențial pentru dezvoltarea inteligenței artificiale. Pentru a stimula inovarea, încrederea și autonomia strategică a Europei, serviciile de cloud trebuie furnizate într-un mediu echitabil, deschis și competitiv.
UE avansează către un “Schengen militar” și transformarea industriei de apărare: Comisia Europeană a prezentat un nou pachet al mobilității militare și o foaie de parcurs pentru industrie
Pentru a facilita deplasarea rapidă și fluentă a trupelor, echipamentelor și mijloacelor militare în întreaga Europă, Comisia Europeană și Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate intensifică pregătirea în domeniul apărării, concentrându-se pe capacitatea de reacție, printr-un pachet dedicat mobilității militare, respectiv un nou Regulament privind mobilitatea militară și o Comunicare Comună în această direcție, informează Berlaymont-ul într-un comunicat. Uniunea Europeană își consolidează astfel capacitatea de reacție într-un context geopolitic tot mai volatil, accelerând eforturile spre un „Schengen militar” și transformarea industriei de apărare. Astfel, Comisia urmărește să stimuleze inovația disruptivă în domeniul militar și să consolideze industria europeană de apărare printr-o Foaie de Parcurs pentru Transformarea Industriei de Apărare a UE.
“Mobilitatea rapidă a forțelor armate europene este esențială pentru apărarea Europei. Capacitatea de apărare depinde în mod fundamental de posibilitatea de a transporta tancurile și trupele acolo unde este nevoie, atunci când este nevoie. Astăzi, propunem un sistem de urgență pentru transportul militar transfrontalier și o inițiativă de punere în comun a mijloacelor de transport ale statelor membre pentru a facilita deplasarea trupelor pe continent. Europa se confruntă cu amenințări fără precedent la adresa securității. Argumentele în favoarea unei mai bune mobilități militare nu pot fi mai clare”, a declarat șefa diplomației europene, Kaja Kallas.
Mobilitate militară la scară și viteză
Prin crearea unei zone de mobilitate militară la nivelul întregii UE până în 2027, pachetul privind mobilitatea militară aduce Uniunea cu un pas mai aproape de un „Schengen militar”. Acesta va permite deplasarea mai rapidă, mai sigură și mai bine coordonată a trupelor și echipamentelor militare în Europa prin:
Eliminarea barierelor de reglementare: introduce primele norme armonizate la nivelul UE privind mobilitatea militară și stabilește reguli și proceduri clare pentru deplasările militare transfrontaliere, cu un termen maxim de procesare de trei zile și formalități vamale simplificate.
Crearea unui cadru de urgență: un nou Sistem European de Răspuns Consolidat pentru Mobilitatea Militară (EMERS) pentru proceduri accelerate și acces prioritar la infrastructură, sprijinind forțele armate care acționează în contextul UE sau NATO.
Consolidarea rezilienței infrastructurii de transport: modernizează principalele coridoare UE de mobilitate militară la standarde cu dublă utilizare și protejează infrastructura strategică printr-un nou set de instrumente pentru reziliență. Investițiile direcționate vor întări securitatea cibernetică, securitatea energetică și capacitatea de reacție atât în timp de pace, cât și în criză.
Cooperarea și partajarea capabilităților: consolidează pregătirea, solidaritatea și disponibilitatea capabilităților de mobilitate militară pentru statele membre prin introducerea unui Fond de Solidaritate și posibilitatea de a crea un Sistem Digital de Informare pentru Mobilitatea Militară.
Întărirea guvernanței și coordonării: un nou Grup de Transport pentru Mobilitatea Militară și un Comitet TEN-T consolidat vor ghida implementarea și vor monitoriza stadiul de pregătire, fiind sprijinite de coordonatori naționali pentru transportul militar transfrontalier în fiecare stat membru.
Dezvoltarea inovației disruptive pentru capacitatea de reacție în domeniul apărării
Foaia de Parcurs „Transformarea Industriei de Apărare a UE: Valorificarea Inovației Disruptive pentru Capacitatea de Reacție în Apărare” urmărește accelerarea modernizării industriei europene de apărare și sprijinirea noilor actori din domeniu.
Aceasta își propune să apropie comunitățile de tehnologie avansată și de apărare, să accelereze utilizarea tehnologiilor avansate în capabilitățile militare și să stimuleze capacitatea de producție a Europei prin inovare.
Pentru a realiza acest lucru, foaia de parcurs se concentrează pe patru priorități: sprijinirea investițiilor în companiile de apărare, accelerarea dezvoltării de noi tehnologii, extinderea accesului la capabilități de apărare și consolidarea competențelor necesare pentru a menține avantajul tehnologic al Europei.
Războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei a arătat cât de rapid evoluează tehnologiile de apărare. Inovații precum inteligența artificială, sistemele cuantice, dronele și tehnologiile spațiale remodelează câmpul de luptă. Noi actori din domeniul apărării, de la startup-uri la IMM-uri inovatoare, schimbă modul în care Europa dezvoltă și produce capabilități militare.
Europa trebuie să învețe din experiența Ucrainei, să își consolideze reziliența și să construiască un nou ecosistem de apărare care unește liderii industriali, noii inovatori și comunitatea tehnologică pentru a livra capabilități mai rapid și mai eficient.
Comisia va prezenta noul Regulament privind mobilitatea militară Consiliului și Parlamentului European pentru adoptare în cadrul procedurii legislative ordinare.
Comisia va începe imediat implementarea acțiunilor propuse în Foaia de Parcurs pentru a lansa transformarea ecosistemului industrial european de apărare și scalarea acestuia.
În martie 2025, Comisia și Înaltul Reprezentant au prezentat Cartea Albă pentru Apărarea Europeană – Readiness 2030, completată de Planul „ReArm Europe/Readiness 2030”, un pachet ambițios de apărare care oferă pârghii financiare statelor membre ale UE pentru a stimula un val de investiții în capabilitățile de apărare.
Pachetul privind mobilitatea militară și Foaia de Parcurs pentru Transformarea Industriei de Apărare au fost evidențiate ca domenii prioritare în Cartea Albă și în Foaia de Parcurs pentru Capacitatea de Reacție în Domeniul Apărării 2030.
Pachetul pentru mobilitatea militară 2025 se bazează, de asemenea, pe lecțiile învățate din Planul de Acțiune revizuit 2.0 și angajamentul pentru mobilitate militară din 2024. Acesta a fost elaborat în strânsă coordonare cu Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) și Agenția Europeană de Apărare (EDA), asigurând coerența cu standardele și procedurile NATO.
