Ucraina și Regatul Unit lucrează la un Plan de Acțiune privind securitatea, cooperarea economică și parteneriatul politic

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, Antonio Costa, au avut o întrevedere cu liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski, în contextul derulării Conferinței de la München, afirmând dorința lor de a intensifica eforturile pentru accelerarea procesului de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană.

„Dragă Zelenski, Europa este alături de dumneavoastră pentru o pace justă și durabilă, cu garanții puternice de securitate. Vom continua să oferim sprijin continuu și stabil Ucrainei. Și să accelerăm lucrările privind aderarea dumneavoastră la UE”, a scris Ursula von der Leyen într-un mesaj postat pe platforma X.

Dear @ZelenskyyUa, Europe stands with you for a just and lasting peace, with strong security guarantees.

We will keep providing continued and stable support to Ukraine.

And speed up work on your EU accession.

Joint read-out with @eucopresident ↓

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 14, 2025