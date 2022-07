Ucraina și Rusia au semnat acorduri cu Turcia și ONU pentru a relua exportul cerealelor prin porturile ucrainene. Antonio Guterres: A apărut o lumină călăuzitoare în Marea Neagră

Ucraina și Rusia au semnat două acorduri separate cu Turcia și ONU pentru a permite exportul a milioane de cereale prin porturile blocate de la Marea Neagră, evitând astfel o catastrofă alimentară la nivel global, anunță The Guardian.

Kievul a refuzat să semneze direct textul cu Moscova, care s-a angajat la un acord identic cu Ankara şi secretarul general al ONU, potrivit Agerpres.

La ceremonia ce a avut loc la Palatul Dolmabahçe din Istanbul, au participat secretarul general al ONU, Antonio Guterres, și Recep Tayyip Erdogan, președintele Turciei, care a jucat un rol cheie în timpul lunilor de negocieri tensionate.

”Astăzi a apărut o lumină călăuzitoare în Marea Neagră, lumina călăuzitoare a speranței, a posibilității care a adus ușurare într-o lume care are nevoie de ea mai mult ca niciodată. Mulțumesc foarte mult reprezentanților Rusiei și Ucrainei. Ați depășit obstacolele și ați lăsat deoparte diferențele pentru a deschide calea unei inițiative care va servi intereselor comune ale tuturor. Promovarea umanității a fost forța motrice a acestor discuții. Întrebarea nu a fost ce este bine pentru o parte sau pentru cealaltă. Accentul a fost pus pe ceea ce contează cel mai mult pentru oamenii din lumea noastră. Și să nu existe nicio îndoială – acesta este un acord pentru lume. Acesta va aduce ușurare pentru țările în curs de dezvoltare aflate în pragul falimentului și pentru cei mai vulnerabili oameni aflați în pragul foametei și va contribui la stabilizarea prețurilor mondiale la alimente”, a fost mesajul transmis de secretarul general al ONU, Antonio Guterres, după încheierea acestei înțelegeri care dă speranță că va asigura trecerea cerealelor și a bunurilor esențiale, precum uleiul de floarea-soarelui, prin trei porturi ucrainene, inclusiv Odesa, chiar dacă războiul continuă și face victime și produce distrugeri în alte părți ale țării.

Acordul prevedere, de asemenea, asigurarea trecerii, în siguranță, a îngrășămintelor rusești, esențiale pentru a asigura un randament ridicat al culturilor, în contextul eforturilor de atenuare a crizei alimentare globale provocate de invazia rusă în Ucraina.

Oficialii ONU și-au exprimat optimismul că transporturile ar putea începe chiar de sâmbătă, cu speranța de a atinge în câteva săptămâni nivelurile de export de dinainte de război din cele trei porturi ucrainene – o rată de 5 milioane de tone metrice de cereale pe lună.

Potrivit oficialilor ONU, acordul încheiat între Kiev și Moscova prevede:

În aceeași intervenție mai sus amintită, secretarul general al ONU a subliniat că un astfel de acord între două țări, una dintre ele invadată de cealaltă, este ”fără precedent”.

Într-o primă reacție, Uniunea Europeană, prin vocea președintelui Consiliului European, Charles Michel, a salutat acest acord, punctând că ”securitatea alimentară globală este o prioritate pentru UE”.

Global food security is a priority for the EU.

I welcome the agreement to unblock the Black Sea for Ukrainian exports of grain.

This deal can benefit millions around the globe.

Strict implementation of the deal is now of utmost importance to make this work.

— Charles Michel (@CharlesMichel) July 22, 2022