Ucraina și Turcia au convenit asupra unor „noi pași privind cooperarea în domeniul securității”, anunță Volodimir Zelenski după vizita la Istanbul 

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avut sâmbătă o întâlnire, la Isranbul, cu omologul turc Recep Tayyip Erdogan, cu care a discutat despre securitatea energetică și maritimă, dar și despre eforturile de a pune capăt războiului declanșat de Rusia, a anunțat președinția turcă, conform AFP, Reuters și EFE, citate de Agerpres.

Erdogan „a subliniat importanța pe care Turcia o acordă securității navigației în Marea Neagră și natura crucială a securității aprovizionării cu energie”, a declarat biroul președinției turce.

Cei doi lideri au discutat despre relațiile dintre țările lor, „eforturile de pace în conflictul ruso-ucrainean, precum și despre evoluțiile regionale și internaționale”, a adăugat aceasta.

Conform unui mesaj publicat de președintele ucrainean pe rețeaua de socializare X, cei doi au mai discutat și despre „măsuri practice pentru implementarea proiectelor comune de dezvoltare a infrastructurii de gaze, precum și despre oportunitățile de dezvoltare comună a zăcămintelor de gaze.”

During a meeting with President of Türkiye @RTErdogan in Istanbul, we discussed bilateral relations between our countries, as well as the situation in Europe and the Middle East. It is important that joint and coordinated actions strengthen the protection of life and help deliver… pic.twitter.com/jWN2b6BlkU — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 4, 2026

„La Istanbul, am discutat despre relațiile bilaterale dintre țările noastre, precum și despre situația din Europa și Orientul Mijlociu. Este important ca acțiunile comune și coordonate să consolideze protecția vieții și să contribuie la asigurarea unui nivel mai ridicat de securitate pentru oamenii din toate colțurile lumii. Am convenit asupra unor noi pași în domeniul cooperării în materie de securitate. Acestea vizează în primul rând domeniile în care putem sprijini Turcia – expertiză, tehnologie și experiență. Există o voință politică fermă de a colabora, iar echipele noastre vor finaliza detaliile în zilele următoare. Sunt recunoscător președintelui și poporului Turciei pentru sprijinul constant acordat independenței și integrității noastre teritoriale. Apreciem cooperarea strânsă pe care am avut-o de-a lungul tuturor acestor ani, care ne permite să lucrăm la proiecte cu adevărat semnificative, capabile să consolideze întreaga noastră regiune”, a mai spus Volodimir Zelenski.

Discuțiile dintre cei doi lideri vin după ce președintele turc Recep Tayyip Erdogan a avut o discuție telefonică cu Vladimir Putin.

„Liderii au discutat despre relațiile bilaterale dintre Turcia și Rusia, precum și despre chestiuni regionale și globale. Subliniind faptul că Turcia nu aprobă nici atacurile asupra Iranului, nici represaliile Iranului împotriva țărilor din regiune, președintele Erdogan a declarat că Turcia își continuă angajamentele orientate spre pace și stabilitate cu toate părțile implicate, pentru a se asigura că războiul nu scapă și mai mult de sub control”, menționează Administrația Prezidențială turcă într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare X.

President @RTErdogan spoke by phone with President Vladimir Putin of the Russian Federation. The leaders discussed the Türkiye-Russia bilateral relations as well as regional and global matters. Noting that Türkiye approves neither the attacks on Iran nor Iran’s retaliation… — Presidency of the Republic of Türkiye (@trpresidency) April 3, 2026

Aceeași sursă arată că președintele turc a criticat „politicile agresive ale guvernului Netanyahu în întreaga regiune”.

Recep Tayyip Erdogan a evidenția că „Turcia urmărește cu atenție evoluția situației din Siria, că orice măsură menită să consolideze stabilitatea Siriei ar fi în beneficiul atât al Turciei, cât și al Rusiei, și că este important ca progresele înregistrate în Siria să nu fie puse în pericol.”

„Subliniind importanța prevenirii oricărei întreruperi a eforturilor Turciei de a găsi o soluție pașnică la războiul dintre Rusia și Ucraina, președintele Erdogan a subliniat în continuare că Turcia îndeamnă toate părțile să se abțină de la măsuri care ar duce la o escaladare a conflictului, că atacurile asupra navelor civile din Marea Neagră dăunează climatului de stabilitate și că nu trebuie permis ca războiul din Iran să creeze zone de conflict suplimentare în criza dintre Rusia și Ucraina”, mai arată comunicatul Administrației Prezidențiale turce.

Negocierile de pace privind războiul rus din Ucraina au intrat într-un con de umbră în contextul conflictului din Orientul Mijlociu.

Pentru a oferi un nou impuls discuțiilor, Volodimir Zelenski i-a invitat pe emisarii americani la Kiev, anunțând că Ucraina va completa cu răspunsuri documentul privind garanțiile de securitate.

Între timp, liderul ucrainean încearcă să își diversifice legăturile militare, în contextul în care Trump a amenințat că va sista livrările de arme către Ucraina, urmărind astfel să pună presiune pe aliații europeni de a interveni în Strâmtoarea Ormuz.

Cu prilejul vizitelor efectuate recent în țările din Golf, Volodimir Zelenski a convenit cu Arabia Saudită și cu Emiratele Arabe Unite să coopereze în domeniul securității și apărării.

În paralel, Uniunea Europeană a anunțat că va furniza 1,4 miliarde de euro din veniturile generate de activele rusești înghețate pentru sprijinirea Ucrainei și că va accelera pregătirile pentru a pune la dispoziția Kievului sprijinul în valoare de 90 de miliarde de euro, blocat de Ungaria prin veto.