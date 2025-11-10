INTERNAȚIONAL
Ucraina și UE pregătesc pachetul de sancțiuni cu numărul 20. Zelenski solicită restricții suplimentare pentru sectorul energetic al Rusiei
Ucraina, împreună cu partenerii săi din Uniunea Europeană, pregătește propuneri pentru cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, care se preconizează că va include restricții suplimentare care vizează sectorul energetic al Rusiei, flota paralelă și companiile care susțin complexul militar-industrial al Moscovei, potrivit unui anunț făcut de președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, ieri seară.
„Propunem includerea în cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni al UE a persoanelor juridice și fizice ruse care încă profită de resursele energetice. Vor fi, de asemenea, actualizări cu privire la răpitorii copiilor ucraineni – acest lucru trebuie să fie întâmpinat cu o presiune cu adevărat globală. Și, desigur, trebuie să existe o presiune substanțial crescută asupra tuturor schemelor care permit producția militară rusă”, a subliniat șeful statului.
Printre celelalte propuneri ale Ucrainei se numără: companiile din țările care achiziționează petrol rusesc; infrastructura flotei paralele; complexul militar-industrial rus; entitățile implicate în extracția gazelor în Arctica; oligarhii ruși; și companiile care încearcă să eludeze restricțiile.
„Fiecare rachetă rusă și fiecare dronă rusă conține componente specifice din alte țări, din anumite țări – fără ele, pur și simplu nu ar exista arme rusești. Trebuie intensificată semnificativ activitatea în acest sens, iar această responsabilitate revine în special Ministerului Afacerilor Externe al Ucrainei”, a menționat președintele ucrainean.
În data de 23 octombrie, statele membre ale Uniunii Europene au aprobat, prin procedură scrisă, cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, decizia fiind luată în ajunul unui summit al Consiliului European la Bruxelles și după ce Trezoreria Statelor Unite a impus miercuri sancțiuni împotriva celor mai mari două companii petroliere din Rusia, marcând prima astfel de măsură luată de administrația Trump împotriva Moscovei și o schimbare semnificativă în abordarea sa privind încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina.
Viktor Orban anunță un „scut financiar” convenit cu Donald Trump: SUA ar asigura finanțare nelimitată pentru Ungaria în lipsa fondurilor europene
Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat, duminică, că a încheiat un acord cu președintele american Donald Trump pentru crearea unui „scut financiar” menit să asigure țării acces la finanțări nelimitate din Statele Unite, în eventualitatea în care Uniunea Europeană ar bloca fondurile destinate Budapestei, relatează agenția MTI, potrivit Agerpres.
Potrivit liderului de la Budapesta, acordul urmărește consolidarea stabilității economice a Ungariei și protejarea acesteia de eventuale „atacuri externe”.
„Statele Unite au promis să protejeze stabilitatea financiară a țării noastre de orice atacuri din afară, fie speculative, fie motivate politic”, a spus Orban în fața jurnaliștilor care îl însoțeau la întoarcerea de la Washington.
„Dacă orice atac financiar care vizează cursul nostru de schimb, ratingul datoriei sau al creditului are loc de oriunde din lume – să lăsăm deocamdată deoparte Bruxelles-ul – putem conta pe sprijin american pentru a-l contracara”, a adăugat el, încheind cu mesajul: „Bună dimineața, Bruxelles!”.
Premierul ungar a afirmat că, datorită acestui parteneriat, Ungaria nu va mai fi nevoită „să amâne sau să abandoneze proiecte economice strategice din cauza incertitudinilor privind finanțarea de către UE”. „Putem implementa totul”, a spus el, subliniind că înțelegerea cu Trump „va întări poziția Ungariei pe piețele financiare internaționale”, cu efecte pozitive asupra cursului de schimb al forintului și asupra condițiilor de împrumut.
„Acest scut financiar al SUA ne întărește și creează un mediu financiar internațional mai favorabil pentru Ungaria”, a conchis Orban.
Premierul ungar Viktor Orban, un aliat de multă vreme al lui Trump, s-a întâlnit vineri la Casa Albă cu președintele SUA, aceasta fiind prima lor întâlnire bilaterală de la revenirea republicanului la putere. În cadrul acestei întrevederi, Orban a explicat motivele pentru care Ungaria are nevoie să utilizeze petrol rusesc, afirmând că problema este crucială pentru Budapesta. Donald Trump a părut să-l asculte cu înțelegere pe prim-ministrul ungar.
După încheierea întrevederii, un reprezentant al Casei Albe a anunțat că Washingtonul i-a acordat Ungariei o derogare de un an de la sancțiunile americane menite să împiedice importurile de petrol și gaze rusești. În schimbul acestei scutiri, Orban s-a angajat să cumpere gaz natural lichefiat din SUA de 600 milioane de dolari și să susțină construcția a zece reactoare modulare mici în valoare de până la 20 miliarde de euro.
Slovacia nu va susține utilizarea activelor rusești înghețate pentru acoperirea cheltuielilor militare ale Kievului, spune Robert Fico
Premierul Slovaciei, Robert Fico, a avertizat că țara sa se va opune folosirii activelor rusești înghețate pentru finanțarea cheltuielilor de apărare ale Ucrainei, într-un interviu acordat sâmbătă postului public slovac STVR, informează Politico Europe.
„Slovacia nu va participa la niciun mecanism juridic sau financiar de confiscare a activelor înghețate, dacă aceste fonduri ar urma să fie utilizate pentru cheltuieli militare în Ucraina”, a declarat Fico, citat de Bloomberg.
În cadrul ultimului summit, liderii UE au amânat luarea unei decizii privind utilizarea activelor rusești înghețate pentru finanțarea apărării Ucrainei, în pofida apelului președintelui ucrainean Volodimir Zelenski de a acționa rapid pentru ca Moscova să plătească pentru războiul său, cu Belgia blocând propunerea de a utiliza miliardele aflate în Bruxelles pentru a finanța un împrumut de 140 de miliarde de euro destinat efortului de război al Ucrainei.
Oficialii UE avertizează că refuzul Belgiei de a sprijini un împrumutul pentru Ucraina ar putea determina Fondul Monetar Internațional să blocheze sprijinul financiar pentru Kiev, ceea ce ar provoca o pierdere în lanț a încrederii în viabilitatea economică a țării afectate de război.
Comisia Europeană se străduiește să depășească îngrijorările legate de riscurile financiare și juridice pe care această măsură le-ar putea implica, în special din partea Belgiei, unde se află majoritatea activelor înghețate. O reuniune între oficiali ai UE și ai Belgiei, desfășurată vineri, nu a reușit să ducă la un acord.
Opiniile cu privire la utilizarea fondurilor pentru cheltuieli militare variază, de asemenea, în cadrul Uniunii Europene.
Fico are o istorie de opoziție față de măsurile UE împotriva Moscovei și de exploatare a avantajului pe care i-l oferă această poziție. El a amenințat de multe ori că va bloca sancțiunile UE împotriva Rusiei, folosindu-și potențialul drept de veto pentru a obține concesii în alte chestiuni.
Uniunea Europeană intenționează să garanteze împrumutul acordat Ucrainei prin garanții oferite de statele membre și, într-o a doua etapă, printr-o garanție inclusă în viitorul buget al UE — măsură care ar necesita unanimitate. Alte opțiuni, precum acordarea de granturi directe Ucrainei, sunt considerate chiar mai puțin fezabile din punct de vedere politic.
Liderii UE vor discuta această chestiune în cadrul reuniunii din decembrie.
China suspendă interdicția de export pentru anumite metale rare către SUA, într-un gest care sugerează o îmbunătățire a relațiilor cu Washingtonul
China a suspendat duminică interdicția de export către Statele Unite pentru galiu, germaniu și antimoniu, metale rare esențiale pentru industria modernă, ca un semn suplimentar de atenuare a tensiunilor dintre cele două țări, relatează AFP, potrivit Agerpres.
Restricțiile, care fuseseră impuse în decembrie 2024, vizau așa-numitele bunuri „cu dublă utilizare”, adică cele care puteau fi folosite atât în plicații civile, cât și militare.
Interdicțiile sunt suspendate începând de duminică și „până pe 27 noiembrie 2026”, a transmis Ministerul Comerțului din China într-un comunicat.
Acest anunț este un nou semn de bunăvoință din partea Beijingului, în urma întâlnirii dintre președintele chinez Xi Jinping și președintele american Donald Trump din 30 octombrie, în Coreea de Sud. Summitul respectiv a contribuit la atenuarea lunilor de tensiuni care au afectat economia globală.
„În principiu, exportul către Statele Unite de produse cu dublă utilizare legate de galiu, germaniu, antimoniu și materiale superdure nu va fi permis”, stipula interdicția din decembrie 2024, acum suspendată.
Această problemă devenise un punct de dispută între Beijing și Washington, deoarece cele două țări se luptă pentru dominația tehnologică globală, iar aceste metale rare (care nu sunt clasificate drept „pământuri rare”) sunt esențiale pentru industria modernă.
Galiul, prezent în circuite integrate, LED-uri și panouri fotovoltaice, este considerat o materie primă critică de către Uniunea Europeană. Germaniul, pe de altă parte, este esențial pentru fibrele optice și tehnologia infraroșie.
China este un important producător global al acestor metale rare.
Ministerul Comerțului, într-o scurtă declarație de duminică, a anunțat, de asemenea, relaxarea restricțiilor privind exporturile de produse cu dublă utilizare legate de grafit.
Revizuiri mai stricte ale utilizărilor și utilizatorilor finali ai acestor produse, anunțate în decembrie 2024, sunt, de asemenea, suspendate până pe 27 noiembrie 2026.
Citiți și: După întâlnirea Trump–Xi, China anunță că elimină unele taxe vamale impuse produselor agricole americane
În urma întâlnirii Xi-Trump, Casa Albă a indicat că China va emite licențe de export pentru pământuri rare, precum și pentru galiu, germaniu, antimoniu și grafit.
Ca gest de conciliere, China anunțase deja miercuri că va prelungi pentru încă un an suspendarea unora dintre tarifele impuse produselor americane în timpul războiului comercial, menținându-le la 10%.
Gigantul asiatic anunțase, de asemenea, că va „înceta aplicarea de tarife suplimentare” impuse din martie asupra soiei și a unei serii de alte produse agricole americane, măsuri care au afectat grav medii favorabile lui Donald Trump.
