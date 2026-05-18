Ucraina și Ungaria reiau discuțiile privind minoritatea maghiară din Transcarpatia pentru „restabilirea încrederii” între cele două țări

Ungaria și Ucraina vor organiza în această săptămână consultări la nivel de experți privind situația minorității maghiare din regiunea ucraineană Transcarpatia, a anunțat luni ministrul ucrainean de externe, Andrii Sybiha, după o discuție telefonică descrisă drept „constructivă și consistentă” cu omoloaga sa ungară, Anita Orban, relatează Reuters, preluat de Agerpres.

Convorbirea dintre cei doi oficiali a avut loc la sfârșitul săptămânii trecute, pe fondul tensiunilor persistente dintre Kiev și Budapesta legate de drepturile minorității maghiare din Transcarpatia, regiune din vestul Ucrainei locuită de aproximativ 150.000 de etnici maghiari.

„Suntem pregătiți să colaborăm cu guvernul ungar în toate chestiunile de pe agenda bilaterală, inclusiv subiectul minorității naționale, cu scopul de a restabili încrederea și relațiile de bună vecinătate între cele două țări”, a transmis Sybiha pe platforma X.

Relațiile dintre cele două state s-au deteriorat în ultimii ani după ce Budapesta a acuzat în repetate rânduri autoritățile ucrainene că restrâng drepturile lingvistice și educaționale ale minorității maghiare din Transcarpatia, în special prin reformele privind educația și utilizarea limbilor minoritare adoptate înaintea invaziei ruse din 2022.

Guvernul condus de premierul Viktor Orbán a folosit în mod repetat disputa pentru a bloca sau întârzia anumite inițiative ale Uniunii Europene și ale NATO legate de Ucraina, cerând garanții suplimentare privind protecția comunității maghiare.

Kievul susține, la rândul său, că legislația privind limba și educația urmărește consolidarea identității naționale ucrainene și apropierea de standardele europene, respingând acuzațiile de discriminare.

Subiectul drepturilor minorităților reprezintă una dintre principalele surse de tensiune bilaterală și are implicații inclusiv asupra parcursului european al Ucrainei, Budapesta exprimând rezerve în privința avansării negocierilor de aderare ale Kievului la UE.