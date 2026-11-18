Ucraina speră că președintele american Donald Trump și omologul său chinez, Xi Jinping, vor face presiuni asupra liderului rus Vladimir Putin pentru a pune capăt războiului, a declarat miercuri ministrul ucrainean de externe, Andrii Sybiha. Declarația vine în ajunul unui summit trilateral fără precedent, care va reuni la Shenzhen, în China, liderii celor trei mari puteri nucleare ale lumii, relatează AFP, potrivit Agerpres.

„Statele Unite și China exercită o influență decisivă asupra Rusiei, în special în contextul încetării agresiunii, a încetării războiului. Sperăm și ne așteptăm ca acesta să fie tonul adoptat în timpul acestei conversații: să fie pusă presiune asupra Rusiei pentru a încheia războiul”, a declarat Sîbiga pentru jurnaliști la Kiev.

Președintele american Donald Trump a sosit miercuri la Shenzhen, unde a fost întâmpinat personal de omologul său chinez, Xi Jinping, la coborârea din aeronava prezidențială Air Force One.

Potrivit Reuters, este prima dată când Xi întâmpină la aeroport un lider străin de când a devenit președinte. Primirea precedă o reuniune trilaterală cu președintele rus Vladimir Putin, programată joi, în marja summitului Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC).

Ceremonia de pe Aeroportul Internațional Shenzhen Bao’an a inclus o gardă de onoare, intonarea imnurilor celor două țări și un survol al avioanelor de vânătoare, potrivit unui comunicat al Ministerului chinez de Externe. Cei doi lideri și-au strâns mâinile, iar copii i-au oferit flori președintelui american.

Înaintea sosirii președintelui american, Xi și Putin au avut miercuri o întrevedere bilaterală la Shenzhen. În intervenții la summitul APEC, liderul chinez s-a pronunțat împotriva protecționismului comercial, iar președintele rus a criticat sancțiunile occidentale.