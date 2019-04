Ucraina, țara care bate la porţile Uniunii Europene, își alege azi un nou președinte. Actorul Volodimir Zelenskyi, favorit în sondaje în competiția cu Petro Poroșenko

„Condamn ferm atacurile oribile împotriva oamenilor nevinovați din Sri Lanka din Duminica Paștelui. Condoleanțele mele tuturor celor afectați. Trebuie să stăm în picioare pentru libertatea religioasă și a credinței.”, a fost mesajul de solidaritate transmis de către șeful statului victimelor din atentatele de astăzi din Sri Lanka.

I strongly condemn the horrific attacks against innocent people in #SriLanka on Easter Sunday. My condolences to all those affected. We must stand up for freedom of religion and belief.

— Klaus Iohannis (@KlausIohannis) 21 aprilie 2019