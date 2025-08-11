INTERNAȚIONAL
Ucraina trebuie să fie implicată în negocierile de pace, spune Donald Tusk, avertizând că Rusia nu trebuie lăsată să conteste granițele „fără consecințe”
Premierul Poloniei, Donald Tusk, a declarat că Ucraina trebuie să fie implicată în discuțiile privind pacea, avertizând totodată asupra pericolului de a permite Rusiei să conteste frontierele „fără consecințe”, informează The Guardian.
Tusk a făcut aceste declarații în fața presei poloneze, după consultările dintre liderii europeni desfășurate în acest weekend, afirmând că aceștia „rămân uniți în abordarea lor”.
El a declarat că „pentru Polonia și partenerii noștri europeni este esențial să fie clar că frontierele nu pot fi schimbate prin forță” și a avertizat că Rusia nu trebuie lăsată să profite de pe urma invaziei în Ucraina.
„Occidentul, inclusiv țările europene, nu va accepta cererile Rusiei care se reduc pur și simplu la acapararea teritoriului ucrainean”, a spus Tusk.
El a avertizat că Moscova nu trebuie să își aibă impresia că poate contesta frontierele altor state „fără consecințe”.
Invocând istoria Poloniei, Tusk a reiterat principiul „nimic despre Ucraina fără Ucraina”. „Istoria ne-a învățat – iar Polonia a fost adesea victima acestui lucru – că atunci când marile puteri au decis soarta altor țări fără participarea acestora la negocieri, consecințele au fost grave”, a subliniat premierul polonez.
De asemenea, premierul polonez a declarat că Statele Unite s-au angajat să se consulte cu partenerii europeni înaintea întâlnirii cu Vladimir Putin, programată pentru vineri.
Acesta a subliniat că menținerea integrității teritoriale a Ucrainei „nu este doar o chestiune de solidaritate cu vecinul nostru, ci și una ce ține de propria noastră securitate”.
Tusk a afirmat că are „multe temeri și multe speranțe” legate de întrevederea dintre Donald Trump și Vladimir Putin, remarcând „tactica … uneori imprevizibilă” a lui Trump în privința diverselor acțiuni și decizii.
Sâmbătă seara, liderii Franței, Italiei, Germaniei, Poloniei, Regatului Unit, Finlandei și ai instituțiilor europene au emis o declarație comună privind pacea în Ucraina, subliniind că doar o combinație între diplomație activă, sprijin pentru Ucraina și presiune asupra Rusiei poate duce la încheierea războiului, iar orice soluție diplomatică trebuie să protejeze interesele vitale de securitate ale Ucrainei și Europei.
Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat vineri că se va întâlni cu președintele rus Vladimir Putin pe 15 august, în Alaska, pentru a negocia încheierea războiului din Ucraina.
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat însă, sâmbătă, că Ucraina nu își poate încălca Constituția în probleme teritoriale, adăugând că „ucrainenii nu își vor dărui pământul ocupanților”.
Totodată, Zelenski a avertizat asupra intențiilor ascunse ale Rusiei, subliniind că „singurul lucru pe care îl caută este o modalitate de a distruge Ucraina”.
SUA
Vicepreședintele american J.D. Vance anunță intenția SUA de a „programa” o întâlnire Trump-Putin-Zelenski, în contextul presiunilor exercitate de europeni ca Ucraina să fie implicată
Vicepreședintele american J.D. Vance a anunțat că Statele Unite lucrează pentru a „programa” o întâlnire între președintele Donald Trump și omologii rus și ucrainean, Vladimir Putin și Volodimir Zelenski, într-o declarație care pare că răspunde presiunilor exercitate de europeni pentru o prezență a lui Zelenski la discuțiile de vineri, din Alaska, în baza principiului „nimic despre Ucraina fără Ucraina” anunță AFP, citat de Agerpres.
„Unul dintre blocajele cele mai importante este că Vladimir Putin a spus că nu se va așeza niciodată la discuții cu (Volodimir) Zelenski, liderul ucrainean, și președintele Trump a reușit să schimbe asta”, a afirmat Vance într-un interviu acordat postului de televiziune american Fox News, difuzat duminică.
Totuși, a adăugat el, administrația americană lucrează la „programarea acestor trei lideri să se poată așeza și să discute despre încetarea acestui conflict” din Ucraina.
Potrivit premierului Donald Tusk, Statele Unite s-au angajat să se consulte cu europenii înainte de întâlnirea care va avea loc pe 15 august, conform The Guardian.
Acesta a subliniat că importanța menținerii integrității Ucrainei „nu este doar o chestiune de solidaritate, ci și de securitate proprie”.
Miniștrii de externe din Uniunea Europeană se întâlnesc luni în regim de videoconferință pentru a discuta despre apropiata întrevedere, Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaja Kallas, exprimându-și deja nemulțumirea față de marginalizarea Uniunii Europene în discuțiilor ruso-americane.
Intensificarea reacțiilor cu nuanță de îngrijorare, avertisment și frustrare are loc în contextul în care președintele american Donald Trump a sugerat că un posibil acord ar putea presupune o cedare de teritorii.
Încercând să tempereze îngrijorările Kievului și ale partenerilor europeni, vicepreședintele american J.D. Vance a subliniat că orice acord Rusia-Ucraina va lăsa ambele părți „nemulțumite”, reluând mesajul potrivit căruia Statele Unite pot sprijini Ucraina doar prin achiziții de armament efectuate de europeni.
INTERNAȚIONAL
Zelenski atrage atenția asupra intențiilor ascunse ale Rusiei în contextul întâlnirii Trump-Putin: „Singurul lucru pe care îl caută este o modalitate de a distruge Ucraina”
Vladimir Putin va încerca să îl păcălească pe Donald Trump în timpul întâlnirii care va avea loc vineri în Alaska între liderii rus și american, a declarat duminică președintele ucrainean Volodimir Zelenski, informează Politico Europe.
„Înțelegem intenția rușilor de a încerca să înșele America – nu vom permite acest lucru. Apreciez foarte mult determinarea președintelui Trump de a opri morțile în război. Mulți oameni își dau viața în fiecare zi”, a spus Zelenski.
„Dar singura cauză fundamentală a acestor ucideri este dorința lui Putin de a lupta și de a manipula pe toată lumea cu care intră în contact. Noi, în Ucraina, cunoaștem bine Rusia și de aceea ucrainenii au rezistat deja mai mult de trei ani de război pe scară largă”, a continuat liderul ucrainean.
Întâlnirea mult așteptată din Alaska face parte din eforturile lui Trump de a exercita presiune asupra lui Putin pentru a pune capăt războiului declanșat de Moscova împotriva Ucrainei.
După discuțiile dintre Putin și trimisul special american Steve Witkoff, care au avut loc săptămâna trecută la Moscova, se pare că înțelegerea cuprinde o cedare de teritorii, în cadrul căreia Rusia ar păstra regiunile pe care le-a cucerit, precum și unele teritorii pe care nu le-a ocupat încă complet.
Zelenski a respins categoric această idee și solicită o sancțiuni americane dure împotriva Rusiei. Partenerii europeni ai Ucrainei insistă ca poziția Kievului să fie luată în considerare în timpul dialogului din Alaska.
Forțele ruse continuă să atace de-a lungul liniei frontului, bombardând în același timp infrastructura civilă. Peste 20 de persoane au fost rănite în Zaporojie după ce armata rusă a lansat mai multe atacuri asupra autogării locale.
„Fără termene limită, fără așteptări din partea lor – ei nu vor să oprească uciderile. Singurul lucru pe care îl caută este o modalitate de a distruge Ucraina”, a semnalat Zelenski.
„De aceea sunt necesare sancțiuni, este necesară presiune. Este necesară puterea – puterea Statelor Unite, în primul rând, puterea Europei, puterea tuturor națiunilor lumii care doresc pace și liniște în relațiile internaționale. Dacă Rusia nu dorește să oprească războiul, atunci economia sa trebuie oprită”, a adăugat președintele ucrainean.
Sugestia de a impune sancțiuni dure asupra Rusiei vine și din partea liderilor statelor nordice și baltice care, într-o declarație, subliniază că războiul poate fi oprit doar printr-o combinație între „diplomație hotărâtă, sprijin neclintit pentru Ucraina și presiune constantă asupra” Moscovei.
Declarația emisă de aceștia o secondează pe cea emisă de președintele Franței, Emmanuel Macron, cancelarul german, Friedrich Merz, premierii italian, polonez și britanic Giorgia Meloni, Donald Tusk și Keir Starmer, precum și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care au evidențiat că „o soluție diplomatică trebuie să protejeze interesele vitale și de securitate ale Ucrainei și Europei”.
CONSILIUL UE
Statele UE dau undă verde celei de-a patra plăți de 3,2 miliarde de euro din cadrul Facilității pentru Ucraina, destinată economiei și administrației publice
Ucraina urmează să primească peste 3,2 miliarde de euro după ce Consiliul UE a adoptat decizia privind cea de-a patra plată regulată din cadrul Facilității pentru Ucraina. Fondurile vizează, în principal, consolidarea stabilității macrofinanciare a țării și sprijinirea funcționării administrației publice.
Potrivit comunicatului oficial, plățile din cadrul Facilității pentru Ucraina sunt strâns legate de Planul pentru Ucraina, document ce stabilește strategia țării pentru redresare, reconstrucție și modernizare, precum și calendarul implementării reformelor necesare pentru atingerea obiectivelor de aderare la Uniunea Europeană în următorii patru ani.
Facilitatea pentru Ucraina, intrată în vigoare la 1 martie 2024, pune la dispoziție până la 50 de miliarde de euro, sub formă de granturi și împrumuturi, pentru a sprijini redresarea, reconstrucția și modernizarea țării în perioada 2024-2027.
Din acest total, până la 32 de miliarde de euro sunt alocate, orientativ, pentru susținerea reformelor și investițiilor prevăzute în Planul pentru Ucraina, plățile fiind condiționate de îndeplinirea unor indicatori stabiliți.
De la intrarea în vigoare a facilității, au fost deja acordate 6 miliarde de euro sub formă de finanțare-punte, 1,89 miliarde de euro ca prefinanțare, precum și trei tranșe de aproximativ 4,2 miliarde, 4,1 miliarde și 3,5 miliarde de euro.
În urma evaluării cererii de plată depuse de Ucraina la 6 iunie 2025, Comisia Europeană a concluzionat că țara a îndeplinit în mod satisfăcător o serie de reforme prevăzute în Planul pentru Ucraina. Acestea includ reforme privind administrația publică, gestionarea activelor publice, capitalul uman, descentralizarea și politica regională, tranziția verde, sectoarele digital și agroalimentar, precum și gestionarea materiilor prime critice.
În mai 2024, Consiliul a concluzionat că Planul pentru Ucraina îndeplinește condițiile prealabile pentru ca Ucraina să primească sprijin în valoare de până la 50 de miliarde de euro în cadrul Mecanismului pentru Ucraina, iar în august Consiliul a dat undă verde primei plăți periodice.
