Ucraina trebuie să fie implicată în negocierile de pace, spune Donald Tusk, avertizând că Rusia nu trebuie lăsată să conteste granițele „fără consecințe”

Premierul Poloniei, Donald Tusk, a declarat că Ucraina trebuie să fie implicată în discuțiile privind pacea, avertizând totodată asupra pericolului de a permite Rusiei să conteste frontierele „fără consecințe”, informează The Guardian.

Tusk a făcut aceste declarații în fața presei poloneze, după consultările dintre liderii europeni desfășurate în acest weekend, afirmând că aceștia „rămân uniți în abordarea lor”.

El a declarat că „pentru Polonia și partenerii noștri europeni este esențial să fie clar că frontierele nu pot fi schimbate prin forță” și a avertizat că Rusia nu trebuie lăsată să profite de pe urma invaziei în Ucraina.

„Occidentul, inclusiv țările europene, nu va accepta cererile Rusiei care se reduc pur și simplu la acapararea teritoriului ucrainean”, a spus Tusk.

El a avertizat că Moscova nu trebuie să își aibă impresia că poate contesta frontierele altor state „fără consecințe”.

Invocând istoria Poloniei, Tusk a reiterat principiul „nimic despre Ucraina fără Ucraina”. „Istoria ne-a învățat – iar Polonia a fost adesea victima acestui lucru – că atunci când marile puteri au decis soarta altor țări fără participarea acestora la negocieri, consecințele au fost grave”, a subliniat premierul polonez.

De asemenea, premierul polonez a declarat că Statele Unite s-au angajat să se consulte cu partenerii europeni înaintea întâlnirii cu Vladimir Putin, programată pentru vineri.

Acesta a subliniat că menținerea integrității teritoriale a Ucrainei „nu este doar o chestiune de solidaritate cu vecinul nostru, ci și una ce ține de propria noastră securitate”.

Tusk a afirmat că are „multe temeri și multe speranțe” legate de întrevederea dintre Donald Trump și Vladimir Putin, remarcând „tactica … uneori imprevizibilă” a lui Trump în privința diverselor acțiuni și decizii.

Sâmbătă seara, liderii Franței, Italiei, Germaniei, Poloniei, Regatului Unit, Finlandei și ai instituțiilor europene au emis o declarație comună privind pacea în Ucraina, subliniind că doar o combinație între diplomație activă, sprijin pentru Ucraina și presiune asupra Rusiei poate duce la încheierea războiului, iar orice soluție diplomatică trebuie să protejeze interesele vitale de securitate ale Ucrainei și Europei.

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat vineri că se va întâlni cu președintele rus Vladimir Putin pe 15 august, în Alaska, pentru a negocia încheierea războiului din Ucraina.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat însă, sâmbătă, că Ucraina nu își poate încălca Constituția în probleme teritoriale, adăugând că „ucrainenii nu își vor dărui pământul ocupanților”.

Totodată, Zelenski a avertizat asupra intențiilor ascunse ale Rusiei, subliniind că „singurul lucru pe care îl caută este o modalitate de a distruge Ucraina”.