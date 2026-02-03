Ucraina „va adapta activitatea” echipei sale de negociere după atacul Rusiei asupra infrastructurii energetice, afirmă Volodimir Zelenski

Televiziunea Publică Poloneză (TVP) a anunțat lansarea unei versiuni în limba română a serviciului său de știri dedicat Republicii Moldova, o inițiativă care vine în contextul intensificării eforturilor de combatere a dezinformării rusești și de susținere a parcursului european al Chișinăului.

Noua platformă extinde proiectul „Vot Tak”, lansat inițial în limba rusă în august 2025, cu scopul declarat de a aborda realitățile spațiului post-sovietic și de a contracara propaganda Kremlinului.

Potrivit TVP, succesul ediției în limba rusă a determinat conducerea editorială să se adreseze direct publicului majoritar din Republica Moldova, vorbitor de limba română, relatează tvrinfo.ro.

Directorul editorial al proiectului, Jerzy Sałodki, a explicat într-un comunicat de presă că popularitatea programului a fost un factor decisiv pentru această extindere. „Popularitatea programului ne-a determinat să ne adresăm moldovenilor și în limba lor maternă”, a declarat acesta, subliniind că, deși limba rusă este încă vorbită pe scară largă în Republica Moldova, limba română rămâne limba oficială și cea utilizată de majoritatea populației.

Sałodki a detaliat și misiunea editorială a noului serviciu, afirmând că „Vot Tak. Moldova nu este doar un serviciu de știri. Demascăm dezinformările rusești, combatem narațiunea rusească în politică, dar și, de exemplu, pe teme legate de istorie și arătăm beneficiile aderării Moldovei la Uniunea Europeană”.

Lansarea versiunii în limba română are loc într-un context politic sensibil pentru Republica Moldova, marcat de apropierea alegerilor parlamentare programate pentru 28 septembrie 2025. Perioada premergătoare scrutinului a fost caracterizată de acuzații privind interferențe externe, în special din partea Federației Ruse. Președintele Parlamentului de la Chișinău a declarat în luna noiembrie că Rusia ar fi cheltuit aproape 400 de milioane de euro în încercarea de a influența sondajele electorale în favoarea candidaților considerați prietenoși cu Moscova.

TVP a precizat că serviciul în limba română va funcționa independent de ediția în limba rusă. Proiectul va fi coordonat de Ekaterina Tanasiichuk, o jurnalistă originară din Bălți, care s-a mutat recent la Varșovia pentru a lansa site-ul web destinat publicului vorbitor de română din Republica Moldova.

Tanasiichuk a explicat că noul serviciu va avea un format axat pe analiză și dezbatere, cu invitați din zona expertizei și a politicii. „Invitații mei vor fi experți și politicieni. Vom demonstra mecanismele propagandei, vom prezenta știri și vom discuta, de asemenea, despre modul în care Polonia se implică și contribuie la procesele democratice”, a declarat ea.

Programul va include și informații privind procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, precum și exemple concrete de cooperare între Chișinău și statele membre ale UE, cu accent pe sprijinul oferit de Polonia.

Inițiativa TVP este lansată într-un moment în care scena politică moldoveană rămâne profund polarizată. Deși partidul de guvernământ Acțiune și Solidaritate (PAS) a obținut un nou mandat, rezultatul electoral a fost unul strâns, cu puțin peste 50% din voturi. O situație similară s-a înregistrat și la referendumul din 2024 privind aderarea la Uniunea Europeană, care a fost adoptat, dar la limită.

În acest context, Jerzy Sałodki a subliniat necesitatea implicării externe în sprijinirea eforturilor pro-europene ale Republicii Moldova. „Moldova este o țară pro-europeană, dar dezinformarea rusească rămâne o problemă. Ne-am implicat pentru că vrem să ajutăm Moldova să se îndrepte spre Europa”, a afirmat acesta.

Prin lansarea serviciului „Vot Tak” în limba română, Televiziunea Publică Poloneză își propune să devină un actor relevant în spațiul mediatic moldovean, oferind conținut jurnalistic orientat spre combaterea dezinformării și promovarea valorilor europene într-o perioadă decisivă pentru viitorul politic al țării.