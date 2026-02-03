INTERNAȚIONAL
Ucraina „va adapta activitatea” echipei sale de negociere după atacul Rusiei asupra infrastructurii energetice, afirmă Volodimir Zelenski
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a afirmat marți că activitatea echipei de negociere va fi adaptată după atacul Rusiei din cursul nopții asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, care a implicat un număr record de rachete balistice, relatează The Guardian.
Zelenski a precizat că în atac au fost folosite 32 de rachete balistice, 28 de rachete de croazieră, 11 rachete de „alte tipuri” și 450 de drone de atac. Operațiunea a fost lansată în condițiile în care temperaturile au scăzut până la –20°C și a lăsat numeroase apartamente din Kiev fără încălzire.
„A fost un atac deliberat asupra infrastructurii energetice, care a implicat un număr record de rachete balistice. De fapt, armata rusă a profitat de propunerea SUA de a suspenda temporar loviturile nu pentru a sprijini diplomația, ci pentru a-și face stocuri de rachete și pentru a aștepta cele mai reci zile ale anului, când temperaturile Ucrainei scad sub –20°C”, a scris Zelenski, pe X.
„Fiecare astfel de atac rusesc confirmă că atitudinea Moscovei nu s-au schimbat: continuă să mizeze pe război și pe distrugerea Ucrainei și nu tratează diplomația cu seriozitate. Activitatea echipei noastre de negociere va fi adaptată în consecință”, a subliniat președintele ucrainean.
Săptămâna trecută, Zelenski a declarat că se bazează pe Statele Unite pentru a obține oprirea timp de o săptămână a atacurilor aeriene rusești asupra rețelei energetice a Ucrainei, după ce Donald Trump a afirmat că liderul de la Kremlin „a acceptat să facă asta”.
Totodată, liderul de la Kiev a lansat un nou apel ferm către partenerii internaționali pentru consolidarea apărării aeriene a țării, subliniind nevoia critică de sisteme Patriot și alte platforme moderne, în contextul intensificării atacurilor rusești asupra infrastructurii esențiale.
Macron: Sunt în pregătire discuții tehnice pentru reluarea dialogului direct dintre Europa și Rusia
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat marți că sunt în desfășurare lucrări pregătitoare pentru reluarea discuțiilor directe dintre Europa și Rusia cu privire la războiul din Ucraina, informează Politico.
„Acest lucru trebuie pregătit, astfel că sunt în curs discuții tehnice pentru a pregăti acest proces”, a spus Macron, răspunzând unei întrebări a unui jurnalist referitoare la apelul său din luna decembrie de a relua dialogul cu președintele rus Vladimir Putin.
„Este important ca europenii să își restabilească propriile canale de comunicare, iar acest lucru este pregătit la nivel tehnic”, a adăugat președintele francez, în timpul unei vizite de lucru în departamentul Haute-Saône.
Macron a subliniat că eventualele discuții cu Vladimir Putin ar trebui să fie coordonate cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și cu „principalii săi colegi europeni”, insistând asupra rolului „coaliției de voință”, care reunește state cu poziții similare ce sprijină Ucraina.
Totodată, liderul de la Elysee a precizat că Rusia nu dă semne reale că ar fi dispusă să negocieze pacea, atât timp cât continuă atacurile asupra Ucrainei.
„Înainte de toate, astăzi, continuăm să sprijinim Ucraina, care se află sub bombe, în frig, cu atacuri asupra civililor și asupra infrastructurii energetice a Ucrainei de către ruși, care sunt intolerabile și nu arată o voință reală de a negocia pentru pace”, a declarat Emmanuel Macron.
Televiziunea publică din Polonia a lansat o versiune în limba română a programului de ştiri, destinată publicului din Republica Moldova
Televiziunea Publică Poloneză (TVP) a anunțat lansarea unei versiuni în limba română a serviciului său de știri dedicat Republicii Moldova, o inițiativă care vine în contextul intensificării eforturilor de combatere a dezinformării rusești și de susținere a parcursului european al Chișinăului.
Noua platformă extinde proiectul „Vot Tak”, lansat inițial în limba rusă în august 2025, cu scopul declarat de a aborda realitățile spațiului post-sovietic și de a contracara propaganda Kremlinului.
Potrivit TVP, succesul ediției în limba rusă a determinat conducerea editorială să se adreseze direct publicului majoritar din Republica Moldova, vorbitor de limba română, relatează tvrinfo.ro.
Directorul editorial al proiectului, Jerzy Sałodki, a explicat într-un comunicat de presă că popularitatea programului a fost un factor decisiv pentru această extindere. „Popularitatea programului ne-a determinat să ne adresăm moldovenilor și în limba lor maternă”, a declarat acesta, subliniind că, deși limba rusă este încă vorbită pe scară largă în Republica Moldova, limba română rămâne limba oficială și cea utilizată de majoritatea populației.
Sałodki a detaliat și misiunea editorială a noului serviciu, afirmând că „Vot Tak. Moldova nu este doar un serviciu de știri. Demascăm dezinformările rusești, combatem narațiunea rusească în politică, dar și, de exemplu, pe teme legate de istorie și arătăm beneficiile aderării Moldovei la Uniunea Europeană”.
Lansarea versiunii în limba română are loc într-un context politic sensibil pentru Republica Moldova, marcat de apropierea alegerilor parlamentare programate pentru 28 septembrie 2025. Perioada premergătoare scrutinului a fost caracterizată de acuzații privind interferențe externe, în special din partea Federației Ruse. Președintele Parlamentului de la Chișinău a declarat în luna noiembrie că Rusia ar fi cheltuit aproape 400 de milioane de euro în încercarea de a influența sondajele electorale în favoarea candidaților considerați prietenoși cu Moscova.
TVP a precizat că serviciul în limba română va funcționa independent de ediția în limba rusă. Proiectul va fi coordonat de Ekaterina Tanasiichuk, o jurnalistă originară din Bălți, care s-a mutat recent la Varșovia pentru a lansa site-ul web destinat publicului vorbitor de română din Republica Moldova.
Tanasiichuk a explicat că noul serviciu va avea un format axat pe analiză și dezbatere, cu invitați din zona expertizei și a politicii. „Invitații mei vor fi experți și politicieni. Vom demonstra mecanismele propagandei, vom prezenta știri și vom discuta, de asemenea, despre modul în care Polonia se implică și contribuie la procesele democratice”, a declarat ea.
Programul va include și informații privind procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, precum și exemple concrete de cooperare între Chișinău și statele membre ale UE, cu accent pe sprijinul oferit de Polonia.
Inițiativa TVP este lansată într-un moment în care scena politică moldoveană rămâne profund polarizată. Deși partidul de guvernământ Acțiune și Solidaritate (PAS) a obținut un nou mandat, rezultatul electoral a fost unul strâns, cu puțin peste 50% din voturi. O situație similară s-a înregistrat și la referendumul din 2024 privind aderarea la Uniunea Europeană, care a fost adoptat, dar la limită.
În acest context, Jerzy Sałodki a subliniat necesitatea implicării externe în sprijinirea eforturilor pro-europene ale Republicii Moldova. „Moldova este o țară pro-europeană, dar dezinformarea rusească rămâne o problemă. Ne-am implicat pentru că vrem să ajutăm Moldova să se îndrepte spre Europa”, a afirmat acesta.
Prin lansarea serviciului „Vot Tak” în limba română, Televiziunea Publică Poloneză își propune să devină un actor relevant în spațiul mediatic moldovean, oferind conținut jurnalistic orientat spre combaterea dezinformării și promovarea valorilor europene într-o perioadă decisivă pentru viitorul politic al țării.
Președinții Parlamentelor din țările baltice spun „într-o singură voce că viitorul” R. Moldova este în UE. Alexandru Munteanu: Ne leagă aceeași memorie a trecutului sovietic dureros, dar și aceeași alegere curajoasă
Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, le-a mulțumit președinților Parlamentelor din Estonia, Letonia și Lituania pentru „sprijinul” oferit în eforturile statului vecin de a adera la Uniunea Europeană.
Cei trei oficiali din țările baltice se află la Chișinău pentru a spune „într-o singură voce că viitorul Republicii Moldova este în marea familie europeană.”
„Ne leagă aceeași memorie a trecutului sovietic dureros, dar și aceeași alegere curajoasă pentru un viitor european, construit pe libertate, democrație și solidaritate”, a amintit Munteanu.
Premierul moldovean a evidențiat și câteva domenii în care Republica Moldova și Estonia, Letonia și Lituania lucrează împreună: „instruirea funcționarilor publici, digitalizarea serviciilor publice și proiecte de energie regenerabilă.”
„Vom continua să transformăm această solidaritate în cât mai multe acțiuni concrete, în beneficiul cetățenilor, care să apropie Republica Moldova, pas cu pas, de locul său firesc în Uniunea Europeană”, a conchis Alexandru Munteanu.
La rândul său, președintele Parlamentului din Republica Moldova, Igor Grosu, a calificat vizita omologilor săi din țările baltice drept o confirmare că „avem prieteni de nădejde.”
„Parcursul statelor baltice mereu a fost un exemplu pentru noi și deseori noi moldovenii ne reproșăm ca stat, ca popor, că am ratat acel start comun de acum mai bine de 20 de ani de a merge împreună în marea familie europeană. Dar în popor noi avem o zicală – <<mai bine mai târziu decât niciodată>>. De aceea, avem responsabilitatea să recuperăm timpul pierdut. Astăzi, nu mai vorbim despre <<dacă>>, ci despre <<când>>. Iar acest <<când>> depinde de munca noastră, de unitatea noastră internă și de sprijinul prietenilor noștri europeni”, a arătat Igor Grosu.
Republica Moldova a marcat un pas semnificativ în parcursul său de integrare europeană, lansând la mijlocul lunii decembrie discuțiile tehnice pe primele capitole de negocieri pentru aderarea la UE.
La 3 martie 2022, autoritățile de la Chișinău au semnat cererea de aderare a țării la UE, iar la 23 iunie, același an, șefii de stat sau de guvern europeni au decis să acorde Republicii Moldova statutul de țară-candidată la UE. Această călătorie a ajuns într-o nouă etapă la 14 decembrie 2023, când Consiliul European a hotărât începerea negocierilor de aderare.
