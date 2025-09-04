Ucraina va deschide o fabrică de armament în Danemarca. Este pentru prima dată când o companie ucraineană din domeniul apărării va opera într-o țară membră NATO

Un producător ucrainean de arme va începe să funcționeze în Danemarca, a declarat miercuri ministrul danez al apărării, marcând o nouă frontieră în cooperarea în domeniul armamentului între Kiev și aliații săi, informează Politico Europe.

Troels Lund Poulsen a declarat că firma ucraineană Fire Point va deschide o fabrică în Vojens, un oraș din sudul țării care găzduiește deja o bază aeriană daneză, inclusiv flota de avioane de vânătoare F-16 a țării.

Inițiativa, pe care Poulsen a numit-o „o mână de ajutor în lupta Ucrainei pentru securitate”, constituie prima situație în care o firmă ucraineană de armament își mută operațiunile într-o țară NATO.

Fire Point produce drone de luptă și rachete de croazieră, inclusiv racheta Flamingo FP-5, cu o încărcătură explozivă de 1.150 de kilograme. Fabrica sa din Danemarca va produce în principal combustibil pentru rachete și se preconizează că va fi inaugurată până în decembrie.

Poulsen a anunțat această măsură în cadrul unei reuniuni a liderilor nordici și baltici la care a participat și președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

El a recunoscut că Moscova ar putea riposta cu „sabotaj și spionaj”, adăugând că „amenințarea a devenit, desigur, mai mare”.

În contextul războiului de uzură istovitor purtat de Rusia, industria internă de armament a Ucrainei, aflată în plină expansiune, depune eforturi susținute pentru a ține pasul.

În luna iulie, Kievul a anunțat un plan de stimulare a producției de arme autohtone, stabilind obiectivul de a produce 50% din propriile arme în termen de șase luni.