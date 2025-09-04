INTERNAȚIONAL
Ucraina va deschide o fabrică de armament în Danemarca. Este pentru prima dată când o companie ucraineană din domeniul apărării va opera într-o țară membră NATO
Un producător ucrainean de arme va începe să funcționeze în Danemarca, a declarat miercuri ministrul danez al apărării, marcând o nouă frontieră în cooperarea în domeniul armamentului între Kiev și aliații săi, informează Politico Europe.
Troels Lund Poulsen a declarat că firma ucraineană Fire Point va deschide o fabrică în Vojens, un oraș din sudul țării care găzduiește deja o bază aeriană daneză, inclusiv flota de avioane de vânătoare F-16 a țării.
Inițiativa, pe care Poulsen a numit-o „o mână de ajutor în lupta Ucrainei pentru securitate”, constituie prima situație în care o firmă ucraineană de armament își mută operațiunile într-o țară NATO.
Fire Point produce drone de luptă și rachete de croazieră, inclusiv racheta Flamingo FP-5, cu o încărcătură explozivă de 1.150 de kilograme. Fabrica sa din Danemarca va produce în principal combustibil pentru rachete și se preconizează că va fi inaugurată până în decembrie.
Poulsen a anunțat această măsură în cadrul unei reuniuni a liderilor nordici și baltici la care a participat și președintele ucrainean Volodimir Zelenski.
El a recunoscut că Moscova ar putea riposta cu „sabotaj și spionaj”, adăugând că „amenințarea a devenit, desigur, mai mare”.
În contextul războiului de uzură istovitor purtat de Rusia, industria internă de armament a Ucrainei, aflată în plină expansiune, depune eforturi susținute pentru a ține pasul.
În luna iulie, Kievul a anunțat un plan de stimulare a producției de arme autohtone, stabilind obiectivul de a produce 50% din propriile arme în termen de șase luni.
Nu Rusia este cea care trebuie să decidă dacă Occidentul poate sau nu să trimită trupe în Ucraina, afirmă secretarul general al NATO
Nu Rusia este cea care trebuie să „decidă” dacă Occidentul poate sau nu să trimită trupe în Ucraina, a afirmat joi secretarul general al NATO, Mark Rutte, informează AFP, potrivit Agerpres.
„De ce să ne intereseze ce gândește Rusia cu privire la trupele din Ucraina? (…) Nu ei sunt cei care decid”, a afirmat Mark Rutte în timpul unei conferințe de securitate la Praga.
Rusia a avertizat joi că ea va refuza să discute despre vreo „intervenție străină” în Ucraina, „indiferent de forma acesteia”, în timp ce unii europeni s-au declarat gata să trimită trupe în cadrul unei reglementări a conflictului.
Rutte urmează să participe joi, în videoconferință, la o reuniune de la Paris a Coaliției Voinței, formată din 31 de țări, în principal europene, gata să garanteze securitatea Ucrainei după încheierea luptelor, inclusiv prin trimiterea de trupe.
Franța și Regatul Unit coprezidează această reuniune, în timpul căreia aliații Ucrainei vor să arate președintelui american Donald Trump că ei sunt gata să furnizeze garanții de securitate Kievului, dacă Washingtonul va pune presiune pe Moscova.
Mark Rutte se așteaptă ca întâlnirea de joi a Coaliției de Voință să fie clarificatoare în ceea ce privește angajamentul europenilor în cadrul garanțiilor de securitate pentru Ucraina.
Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat miercuri, la primirea la Paris a omologului său ucrainean Volodimir Zelenski, că europenii sunt „gata să ofere garanțiile de securitate pentru Ucraina și ucraineni, în ziua în care o pace va fi semnată”, la finalul unei lungi perioade de pregătire care „s-a încheiat”.
În vreme ce președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a dezvăluit într-un interviu pentru Financial Times că UE lucrează la „planuri precise” de trimitere de trupe multinaționale în Ucraina ca parte a garanțiilor de securitate, Germania a atenționat că UE nu are o astfel de competență, ci Coaliția de Voință.
De asemenea, SUA și alte țări NATO, precum Polonia, au exclus trimiterea de trupe, în timp ce altele nu au luat încă o decizie clară, așteptând hotărârea Statelor Unite.
Elaborarea garanțiilor de securitate s-a accelerat în urma unei reuniuni a liderilor europeni la Casa Albă, în cadrul căreia președintele american Donald Trump a declarat că se pregătește o întâlnire bilaterală între Zelenski și președintele rus Vladimir Putin.
Însă, de atunci, frustrările au crescut, Moscova arătându-se reticentă în a se angaja în negocierile de pace, recurgând mai curând la a intensifica atacurile asupra Ucrainei.
NATO
Tusk și Sikorski salută promisiunea lui Trump față de Nawrocki de a menține trupele SUA în Polonia: În privința securității, guvernul, președintele și opoziția vorbesc cu o singură voce
Premierul polonez Donald Tusk și ministrul de externe Radoslaw Sikorski au salutat miercuri seară angajamentul asumat de președintele american Donald Trump de a nu retrage forțe militare SUA din Polonia și chiar de a le suplimenta dacă Varșovia dorește acest lucru.
Donald Trump l-a asigurat miercuri pe președintele Poloniei, Karol Nawrocki, că Statele Unite vor „ajuta Polonia să se apere”, în cadrul întrevederii de la Casa Albă cu noul lider de la Varșovia pe care l-a susținut în alegerile din Polonia și care efectuează la Washington prima sa vizită externă, la o lună de la preluarea mandatului.
„Vom desfășura mai mulți dacă Polonia vrea acest lucru, suntem foarte aliniați cu Polonia. Nu ne-am gândit niciodată să retragem soldații din Polonia. Suntem alături de Polonia și o vom ajuta să se apere”, a precizat Trump, în Biroul Oval.
Deși rivali politici cu președintele Nawrocki, Tusk și Sikorski au salutat acest anunț al liderului SUA, în compania șefului statului polonez. Premierul polonez a evocat “natura eternă” a alianței polono-americane, iar șeful diplomației de la Varșovia a asigurat că în chestiuni de securitate “guvernul, președintele și opoziția vorbesc cu o singură voce”.
“Președintele Trump tocmai a declarat că Statele Unite nu au intenționat și nu intenționează în viitor să retragă trupele americane din Polonia. Acestea sunt cuvinte importante care confirmă natura eternă a alianței noastre“, a scris Tusk, pe X.
“Este bine că președintele Trump a confirmat menținerea trupelor americane în Polonia. În ceea ce privește securitatea, descurajarea lui Putin și sprijinirea Ucrainei, guvernul, președintele și opoziția vorbesc cu o singură voce“, a adăugat și Radoslaw Sikorski, tot pe X.
De altfel, ministrul polonez de externe s-a aflat zilele trecute în SUA, la Miami, unde alături de secretarul de stat american Marco Rubio au discutat despre cooperarea bilaterală în materie de securitate și au decernat Premiul Solidaritatea „Lech Walesa” unei disidente din Cuba, elogiind exemplul Poloniei ca “națiune ce a depășit tirania comunismului”.
Donald Trump l-a întâmpinat pe Karol Nawrocki la Casa Albă cu un survol al avioanelor militare americane înaintea întrevederii din Biroul Oval și a unui prânz privat. Survolul avioanelor F-16 și F-35 a fost un gest de a omagia un pilot al armatei poloneze căzut la datorie și de a celebra relația puternică dintre SUA și Polonia, a transmis Casa Albă.
Pregătirea vizitei președintelui polonez a produs însă scântei pe plan politic intern.
Biroul lui Nawrocki a reacționat cu dispreț la instrucțiunile primite de la Ministerul de Externe privind obiectivele vizitei în SUA. Rafał Leśkiewicz, purtătorul de cuvânt al lui Nawrocki, le-a numit o „glumă” tipărită pe o singură pagină.
Ministerul de Externe a replicat că era „de fapt poziția guvernului polonez, care prin natura sa este concisă”.
„Președintele reprezintă Polonia, dar prezintă poziția statului, care este poziția guvernului, chiar dacă nu este de acord cu ea. Nu pot exista două politici externe pentru un singur stat”, a declarat pentru presa poloneză purtătorul de cuvânt al MAE, Paweł Wroński.
Statele Unite și Polonia au avut o relație privilegiată și în primul mandat al liderului de la Casa Albă, Varșovia fiind singura capitală din Europa de Est vizitată de Trump, în 2017. În același timp, fostul președinte Duda a fost primit de două ori în Biroul Oval de către Donald Trump, perioadă în care Polonia a cumpărat mai mult armament și a fost primită în programul Visa Waiver.
Președintele Poloniei, invitat de Trump la summitul G20 de anul viitor. PIB-ul Poloniei depășește pragul de 1.000 de miliarde de dolari
Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a declarat că a fost invitat de omologul său american, Donald Trump, să participe anul viitor la summitul G20 de la Miami, pe care președintele SUA îl va găzdui.
Șeful statului polonez, un admirator de lungă durată al mișcării MAGA a lui Trump, s-a întâlnit cu liderul american la Casa Albă, în cadrul primei sale vizite oficiale în străinătate ca președinte.
Într-o conferință de presă după discuții, Nawrocki le-a spus jurnaliștilor că a primit o invitație pentru summitul G20 din 2026, care va fi găzduit de Statele Unite, acestea urmând să dețină atunci președinția rotativă a grupului de economii dezvoltate, relatează TVP World.
La începutul acestei săptămâni, ministrul polonez de externe, Radosław Sikorski, a afirmat că are în vedere obținerea calității de membru G20, în contextul noilor date economice ce arată că PIB-ul țării depășește pragul de 1.000 de miliarde de dolari.
Totuși, invitația lui Trump nu înseamnă că Polonia este pe cale să devină membră a clubului G20, procesul fiind unul mult mai complex.
Spania, de pildă, este invitată în mod regulat să participe la summituri, deși nu este membră. Multe alte țări au mai luat parte la reuniuni în calitate de invitate.
Citiți și “Vom ajuta Polonia să se apere”, îl întâmpină Trump la Casa Albă pe noul președinte polonez, aflat la prima vizită externă: Vom crește prezența militară SUA dacă Polonia dorește
Președintele american Donald Trump l-a asigurat miercuri pe președintele Poloniei, Karol Nawrocki, că Statele Unite vor „ajuta Polonia să se apere”, în cadrul întrevederii de la Casa Albă cu noul lider de la Varșovia pe care l-a susținut în alegerile din Polonia și care efectuează la Washington prima sa vizită externă, la o lună de la preluarea mandatului.
Trump l-a întâmpinat pe Nawrocki la Casa Albă cu un survol al avioanelor militare americane înaintea întrevederii din Biroul Oval și a unui prânz privat. Survolul avioanelor F-16 și F-35 a fost un gest de a omagia un pilot al armatei poloneze căzut la datorie și de a celebra relația puternică dintre SUA și Polonia, a transmis Casa Albă.
De multă vreme un susținător al Poloniei, Trump a elogiat conducerea de la Varșovia pentru creșterea cheltuielilor militare și a recunoscut poziția sa geografică într-o „vecinătate dificilă”.
Liderul american a declarat că retragerea trupelor americane din Polonia nici măcar nu este luată în considerare. „Vom desfășura mai mulți dacă Polonia vrea acest lucru, suntem foarte aliniați cu Polonia“, a precizat Trump.
„Nu ne-am gândit niciodată să retragem soldații din Polonia. Suntem alături de Polonia și o vom ajuta să se apere”, a spus el.
Polonia este deja un important cumpărător de arme americane, precum tancuri M1A2 Abrams, avioane de luptă F-35, elicoptere AH-64 Apache, rachete Javelin și lansatoare HIMARS. În iunie, Washingtonul a anunțat că va oferi Poloniei o garanție de împrumut de 4 miliarde de dolari pentru a achiziționa și mai mult echipament militar.
Statele Unite și Polonia au avut o relație privilegiată și în primul mandat al liderului de la Casa Albă, Varșovia fiind singura capitală din Europa de Est vizitată de Trump, în 2017. În același timp, fostul președinte Duda a fost primit de două ori în Biroul Oval de către Donald Trump, perioadă în care Polonia a cumpărat mai mult armament și a fost primită în programul Visa Waiver.
