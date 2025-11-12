INTERNAȚIONAL
Ucraina va găzdui luna viitoare o reuniune informală a miniștrilor afacerilor europene din UE în încercarea de a debloca procesul de aderare
Miniștrii afacerilor europene din Uniunea Europeană se vor deplasa în Ucraina luna viitoare pentru a-și manifesta sprijinul față de eforturile acestei țări distruse de război de a adera la UE, o mișcare care urmărește să contribuie la accelerarea acestui proces întârziat de opoziția Ungariei.
Reuniunea informală a miniștrilor afacerilor europene va avea loc în orașul Lviv, din vestul Ucrainei, în perioada 10-11 decembrie, potrivit unei invitații trimise luni capitalelor. Scrisoarea a fost trimisă în numele Danemarcei, care deține în prezent președinția Consiliului UE, și în numele viceprim-ministrului Ucrainei, Taras Kachka, informează Politico Europe.
„Principalul subiect al discuțiilor noastre va fi progresul înregistrat de Ucraina pe calea aderării la UE. Reuniunea va oferi ocazia de a face bilanțul rezultatelor obținute, de a împărtăși reflecții cu privire la pașii următori și de a reafirma sprijinul politic pentru eforturile de reformă și integrare ale Ucrainei”, se arată în document.
„Prin convocarea reuniunii în Ucraina, vom transmite un mesaj politic clar și unitar, potrivit căruia viitorul Ucrainei se află în cadrul UE”, se arată în mesaj.
Planurile pentru reuniunea de la Lviv vin în contextul în care Bruxellesul se străduiește să-și îndeplinească promisiunile de sprijin direct pentru Ucraina, propunerea de a acorda un împrumut de 140 de miliarde de euro din activele rusești înghețate fiind încă blocată din cauza obiecțiilor Belgiei.
Kievul și-a asigurat statutul de țară candidată la aderarea la blocul european în 2022 și a realizat reforme economice, judiciare și anticorupție de amploare, chiar și în contextul războiului purtat de Rusia pe teritoriul țării.
Cu toate acestea, premierul ungar Viktor Orban s-a angajat să blocheze aderarea Ucrainei, care necesită sprijinul unanim al tuturor țărilor UE, și întârzie deschiderea oficială a capitolelor de negociere.
Propunerile de modificare a regulilor și de a permite continuarea procesului cu o majoritate calificată de susținere nu au reușit până în prezent să obțină un sprijin suficient.
În schimb, doi oficiali au declarat pentru Politico că planul actual este de a se asigura că Ucraina – împreună cu țara vecină, Republica Moldova – poate începe să lucreze la următoarea rundă de reforme fără a aștepta aprobarea formală.
Acest lucru ar permite Kievului să acționeze rapid în cazul în care impasul va fi rezolvat.
Orban se confruntă cu o încercare dificilă anul viitor, când maghiarii se vor prezenta la urnele de vot pentru alegerile parlamentare care vor avea loc cel târziu în aprilie 2026. Partidul său de guvernământ, Fidesz, se află în urmă în sondaje față de alianța TISZA a politicianului de opoziție pro-UE Péter Magyar.
NATO
Parteneriatul Strategic cu SUA, NATO și UE rămân “pilonii politicii noastre externe” în noua strategie de apărare, asigură Nicușor Dan
NATO, Uniunea Europeană și parteneriatul strategic cu Statele Unite rămân “pilonii politicii noastre externe”, a afirmat miercuri președintele Nicușor Dan, într-o conferință de presă susținută la Palatul Cotroceni în care a lansat în dezbatere publică Strategia Națională de Apărare a Țării, al cărei concept central este “independența solidară”.
Întrebat de CaleaEuropeană.ro dacă noua strategie națională de apărare va păstra această triadă ca fundament al politicii externe a României, președintele a precizat că “este de la sine înțeles.
“O să verific dacă este frazat exact în felul ăsta sau în sensul ăsta, dar răspunsul meu este că-i de la sine înțeles, că aceștia sunt pilonii politicii noastre externe“, a completat Nicușor Dan.
Șeful statului a mai declarat că îi va mulțumi personal președintelui american Donald Trump pentru cuvintele “amabile față de români și de statul român”, precizând că poziția recentă a liderului de la Casa Albă confirmă că retragerea forței rotaționale americane din România “nu a fost un gest politic, ci a fost un gest pur operațional”.
Președintele a evidențiat și tendința pozitivă a dialogului politic româno-american în perspectiva vizitei sale în Statele Unite.
“În ceea ce privește relația României cu Statele Unite, dincolo de aceste afirmații, vreau să vă spun că ea, cum am spus de mai multe ori, partea economică este foarte importantă pentru noi și în pregătirea acelei vizite în Statele Unite au existat mai multe contacte și mai multe idei de proiecte care au fost discutate la nivel de miniștri în aceste ultime săptămâni“, a adăugat Nicușor Dan.
Președintele Nicușor Dan a lansat, miercuri, în dezbatere publică Strategia Națională de Apărare a Țării, al cărei concept central este “independența solidară”. Într-o conferință de presă susținută la Palatul Cotroceni, șeful statului a subliniat că noua strategie, care va fi discutată în CSAT la 24 noiembrie și prezentată în Parlament la 26 noiembrie, este prezentată din perspectiva apărării cetățeanului care locuiește în România și nu din perspectiva apărării statului.
Nicușor Dan a indicat că “strategia diferă de cele care au fost până acum prin faptul că ordinea internațională este pusă în discuție”, nominalizând războiul din Ucraina, creșterea tendinței de regrupare a statelor guvernate autoritar, diminuarea capacității organismelor internaționale de a păstra ordinea internațională bazată pe reguli, evoluția tehnologică, protecționismul economic și radicalizarea și creșterea tendințelor antidemocratice care sunt întreținute de actori statali.
“Trecând la ce trebuie să facă România, o să mă refer mai puțin, o să găsiți în textul scris referințe la partea internațională. Evident, trebuie să păstrăm parteneriatele, trebuie să ne manifestăm interesele în cadrul Uniunii Europene, în cadrul NATO, parteneriatul cu Statele Unite. Astea sunt lucruri care, evident, rămân constante ale politicii noastre”, a detaliat președintele.
ROMÂNIA
Nicușor Dan îi mulțumește lui Trump pentru cuvintele amabile față de România: Confirmă că reașezarea forțelor SUA a fost un gest pur operațional, nu politic
Președintele Nicușor Dan a afirmat miercuri că îi va mulțumi personal președintelui american Donald Trump pentru cuvintele “amabile față de români și de statul român”, precizând că poziția recentă a liderului de la Casa Albă confirmă că retragerea forței rotaționale americane din România “nu a fost un gest politic, ci a fost un gest pur operațional”.
“Vreau să-i mulțumesc președintelui Trump pentru aceste cuvinte foarte amabile față de români și față de statul român. O să fac asta și personal când o să avem ocazia“, a spus șeful statului, într-o conferință de presă susținută la Palatul Cotroceni în care a lansat în dezbatere publică Strategia Națională de Apărare a Țării, al cărei concept central este “independența solidară”.
Nicușor Dan a indicat că poziția președintelui american la adresa României “confirmă că acea retragere a forței rotaționale nu a fost un gest politic, ci a fost un gest pur operațional“.
“Reașezarea, cum a spus săptămâna trecută și secretarul general NATO, a fost o chestiune operațională de reașezare a forțelor americane în Europa”, a subliniat el.
Președintele a evidențiat și tendința pozitivă a dialogului politic româno-american în perspectiva vizitei sale în Statele Unite.
“În ceea ce privește relația României cu Statele Unite, dincolo de aceste afirmații, vreau să vă spun că ea, cum am spus de mai multe ori, partea economică este foarte importantă pentru noi și în pregătirea acelei vizite în Statele Unite au existat mai multe contacte și mai multe idei de proiecte care au fost discutate la nivel de miniștri în aceste ultime săptămâni“, a adăugat Nicușor Dan.
Președintele Donald Trump și secretarul apărării Pete Hegseth au apărat decizia guvernului Statelor Unite de a repoziționa o parte dintre trupele americane din România, în condițiile în care Bucureștiul caută o inversare a acestei măsuri, avertizând asupra continuării amenințărilor la flancul estic al NATO.
Donald Trump a răspuns vineri unor întrebări din partea presei în timpul unei întâlniri cu premierul ungar Viktor Orbán la Casa Albă, fiind întrebat de ce Pentagonul reduce prezența trupelor din România la doar câteva săptămâni după ce afirmase că Statele Unite nu își vor retrage trupele din Europa.
„Facem schimbări. Mutăm — este același număr, numărul total, dar mutăm oamenii dintr-un loc în altul. Îmi plac românii. Cred că sunt oameni minunați. Avem o relație bună cu România”, a declarat Trump.
Trupe americane vor rămâne staționate în România, dar vor exista unele modificări în modul de rotație a militarilor, a declarat și șeful Pentagonului, Pete Hegseth.
Hegseth a precizat că decizia a fost coordonată cu Casa Albă, cu NATO și cu Comandamentul European al SUA.
„Face parte din viziunea noastră asupra Europei. Vor rămâne trupe în România, dar se schimbă modul în care facem rotațiile și numărul acestora…”, a spus Hegseth, adăugând că decizia a fost coordonată cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, cu Comandamentul European al SUA și că aliații „au fost notificați în prealabil”.
În urmă cu două săptămâni, România și aliații din NATO au fost informați de decizia Statelor Unite privind redimensionarea trupelor americane din Europa, ca parte a conceptului Global Posture Review, exercițiul periodic de evaluare a prezenței și implicării militare americane la nivel global.
Măsura a stârnit imediat reacții critice din partea președinții Comisiilor pentru Forțele Armate din Congresul american. Astfel, senatorul republican Roger Wicker, președintele Comisiei pentru Forțele Armate din Senat, și reprezentantul republican Mike Rogers, au emis o declarație comună în care își exprimă îngrijorarea față de anunțul Pentagonului privind încetarea rotației brigăzii americane din România, considerând că decizia „pare necoordonată și în contradicție directă cu strategia președintelui”.
Joia trecută, un grup de 20 de membri ai Congresului SUA au redactat o scrisoare către Pentagon, solicitând inversarea acestei decizii.
„Retragerea a sute de soldați de pe flancul estic al NATO, în timp ce războiul din Ucraina continuă, subminează speranța bipartizană de a vedea încheierea conflictului în termenii Ucrainei. Această decizie oferă muniție propagandistică Kremlinului, care încearcă să sugereze că SUA se retrag din Europa tocmai când Ucraina și aliații europeni au cea mai mare nevoie de sprijinul american”, se arată în scrisoarea dată publicității în timp ce secretarul general al NATO, Mark Rutte, se afla în România. Într-un interviu pentru CaleaEuropeană.ro, Rutte a precizat că decizia SUA de a repoziționa forțe militare “nu are nicio legătură cu România” și că Statele Unite rămân complet implicate în România și în NATO.
CHINA
Regele Felipe al VI-lea al Spaniei și Xi Jinping subliniază prietenia solidă și relația de încredere dintre cele două țări. Spania și China au semnat mai multe documente pentru consolidarea cooperării
Regele Felipe al VI-lea al Spaniei și președintele chinez Xi Jinping au punctat miercuri prietenia solidă dintre cele două țări și relația de încredere pe care o împărtășesc acestea, declarații care a udat startul întâlnirii bilaterale ce are loc în cea de-a doua zi a vizitei de stat a monarhului spaniol în China, anunță EFE, citat de Agerpres.
Regele Felipe al VI-lea este primul monarh spaniol care efectuează o vizită de stat în China în ultimii 18 ani, în contextul în care Madridul urmărește să-și extindă amprenta diplomatică în regiunea Asia-Pacific.
În context, Xi Jinping și-a arătat deschiderea de a colabora cu Spania pentru a construi un parteneriat strategic cuprinzător „mai ferm în orientarea sa, mai dinamic în dezvoltarea sa și cu o influență internațională mai mare”, cu scopul de a contribui „într-un mod și mai semnificativ la prosperitatea, pacea și dezvoltarea lumii”.
„Împreună au stabilit un exemplu de conviețuire prietenoasă și dezvoltare comună între țări cu istorii, culturi și sisteme sociale diferite, contribuind, de asemenea, în mod semnificativ la cooperarea globală pentru dezvoltare deschisă și la apărarea echității și justiției internaționale”, a subliniat președintele Xi Jinping.
La rândul său, regele Felipe al VI-lea a evidențiat similitudinile dintre vizita sa de acum și vizita președintelui Xi Jinping în 2018, amintind că, din 1978, când a avut loc prima vizită a Coroanei spaniole, „s-a conturat o relație de încredere, o relație solidă, de conexiuni bilaterale de încredere reciprocă în baza principiilor respectului și a prosperității comune”.
Delegațiile celor două state au semnat zece documente de interes strategic, printre care trei memorandumuri de înțelegere, trei protocoale, o convenție, un acord și o declarație.
Printre acestea se numără și o convenție a Comisiei Mixte de Cooperare Economică și un memorandum privind accesul pe piața chineză pentru exporturi, ceea ce presupune o „fereastră unică” pentru rezolvarea problemelor „blocate” ale exporturilor spaniole în China, sau de cooperare între Institutul Cervantes și Universitatea Sichuan.
Spania conduce eforturile europene de a mențiune relații o relație funcțională, bazată pe respect reciproc cu China.
În luna aprilie a acestui an, prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez a efectuat o vizită în statul asiatic, lansând de acolo un mesaj de cooperare mai strânsă între UE și Beijing, pe fondul provocărilor extraordinare globale.
Vizita regelui Felipe al VI-lea vine și pe fondul unor tensiuni între UE și China cu privire la pământuri rare, esențiale în domeniul tehnologic.
China și-a înăsprit controlul asupra mineralelor critice, extinzând controalele la exportul de pământuri rare și alte materiale vitale pentru industriile de tehnologie curată și apărare.
Controalele asupra exporturilor impuse de Beijing au zguduit piețele și au perturbat lanțurile de aprovizionare, companiile europene confruntându-se cu întârzieri îndelungate și creșteri bruște ale prețurilor din cauza penuriei de materii prime.
UE, care depinde de China pentru aproape 99% din aprovizionarea cu pământuri rare, s-a străduit să-și reducă dependența.
Ca urmare a unei întâlniri între președintele american Donald Trump și omologul chineaz Xi Jinping, desfășurată în Coreea de Sud în octombrie, Beijingul a acceptat să amâne cu un an ultima rundă de restricții la exportul de metale rare, decizie care se va aplica și UE.
