Ucraina va găzdui luna viitoare o reuniune informală a miniștrilor afacerilor europene din UE în încercarea de a debloca procesul de aderare

Miniștrii afacerilor europene din Uniunea Europeană se vor deplasa în Ucraina luna viitoare pentru a-și manifesta sprijinul față de eforturile acestei țări distruse de război de a adera la UE, o mișcare care urmărește să contribuie la accelerarea acestui proces întârziat de opoziția Ungariei.

Reuniunea informală a miniștrilor afacerilor europene va avea loc în orașul Lviv, din vestul Ucrainei, în perioada 10-11 decembrie, potrivit unei invitații trimise luni capitalelor. Scrisoarea a fost trimisă în numele Danemarcei, care deține în prezent președinția Consiliului UE, și în numele viceprim-ministrului Ucrainei, Taras Kachka, informează Politico Europe.

„Principalul subiect al discuțiilor noastre va fi progresul înregistrat de Ucraina pe calea aderării la UE. Reuniunea va oferi ocazia de a face bilanțul rezultatelor obținute, de a împărtăși reflecții cu privire la pașii următori și de a reafirma sprijinul politic pentru eforturile de reformă și integrare ale Ucrainei”, se arată în document.

„Prin convocarea reuniunii în Ucraina, vom transmite un mesaj politic clar și unitar, potrivit căruia viitorul Ucrainei se află în cadrul UE”, se arată în mesaj.

Planurile pentru reuniunea de la Lviv vin în contextul în care Bruxellesul se străduiește să-și îndeplinească promisiunile de sprijin direct pentru Ucraina, propunerea de a acorda un împrumut de 140 de miliarde de euro din activele rusești înghețate fiind încă blocată din cauza obiecțiilor Belgiei.

Kievul și-a asigurat statutul de țară candidată la aderarea la blocul european în 2022 și a realizat reforme economice, judiciare și anticorupție de amploare, chiar și în contextul războiului purtat de Rusia pe teritoriul țării.

Cu toate acestea, premierul ungar Viktor Orban s-a angajat să blocheze aderarea Ucrainei, care necesită sprijinul unanim al tuturor țărilor UE, și întârzie deschiderea oficială a capitolelor de negociere.

Propunerile de modificare a regulilor și de a permite continuarea procesului cu o majoritate calificată de susținere nu au reușit până în prezent să obțină un sprijin suficient.

În schimb, doi oficiali au declarat pentru Politico că planul actual este de a se asigura că Ucraina – împreună cu țara vecină, Republica Moldova – poate începe să lucreze la următoarea rundă de reforme fără a aștepta aprobarea formală.

Acest lucru ar permite Kievului să acționeze rapid în cazul în care impasul va fi rezolvat.

Orban se confruntă cu o încercare dificilă anul viitor, când maghiarii se vor prezenta la urnele de vot pentru alegerile parlamentare care vor avea loc cel târziu în aprilie 2026. Partidul său de guvernământ, Fidesz, se află în urmă în sondaje față de alianța TISZA a politicianului de opoziție pro-UE Péter Magyar.