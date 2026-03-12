Ucraina vrea să semneze un acord „major” cu SUA pentru producția de drone, dar nu a primit încă aprobarea Casei Albe, spune Zelenski

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, într-un interviu acordat lui Gordon Repinski pentru Politico și publicația germană Welt, că Ucraina a dorit să semneze un acord major cu Statele Unite pentru producția de drone, însă era necesară aprobarea Casei Albe. Potrivit acestuia, acordul viza diferite tipuri de drone și sisteme de apărare antiaeriană, care funcționează ca un sistem integrat și pot proteja împotriva sutelor sau chiar miilor de drone iraniene „Shahed” și a rachetelor.

„Nu am avut încă ocazia să semnăm acest document. Sper că prietenii americani vor fi mai aproape de această decizie acum, mai ales după provocările cu care ne confruntăm în Orientul Mijlociu”, a spus Zelenski.

We wanted to sign a big drone production deal with the United States, but we needed the approval from the White House. It was about different kinds of drones and air defense. They operate as one system and can defend against hundreds or thousands of Iranian “shaheds“ and… pic.twitter.com/KZX7MLcCZG — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 12, 2026

De asemenea, liderul de la Kiev a subliniat că războiul s-ar putea încheia mult mai rapid dacă Statele Unite și Europa rămân puternice, renunță la achizițiile de petrol și gaze rusești, respectă principiile pe care le proclamă și mențin o presiune fermă și clară asupra Rusiei.

„Dacă toate aceste lucruri funcționează așa cum ar trebui, războiul se va încheia cât mai repede posibil. În caz contrar, va dura mai mult decât estimăm. Oamenii obișnuiți își doresc cu adevărat ca războiul să se termine mâine – sau chiar ieri, cum spunem noi. Dar, indiferent de situație, Rusia nu are suficientă putere pentru a ne ocupa. Pur și simplu nu are”, a spus Zelenski.

If the United States and Europe are strong, if they don’t buy Russian oil and gas, if people stand by the principles they declare, and if pressure on Russia is strong and clear – if all these things work properly, the war will end as quickly as possible. Otherwise, it will last… pic.twitter.com/GRsk5K9LIe — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 12, 2026

Volodimir Zelenski vrea ca Donald Trump să crească presiunea asupra lui Vladimir Putin și să înceteze să pună presiune asupra sa pentru a accepta un armistițiu după mai bine de patru ani de război,scrie Politico Europe.

Liderul ucrainean a declarat că poporul său este „obosit”, dar moralul rămâne ridicat și ucrainenii nu sunt pregătiți să accepte ultimatumurile Rusiei privind cedarea unor vaste teritorii din estul țării.

Zelenski i-a îndemnat pe liderii europeni să elaboreze un „plan B” pentru asigurarea finanțării pe termen lung a Ucrainei și să găsească o modalitate de a ocoli ceea ce el a numit „șantajul” premierului ungar Viktor Orbán, care blochează acordarea unui împrumut de 90 de miliarde de euro promis de Uniunea Europeană.

În ceea ce privește negocierile de pace, Zelenski a fost însă că influența lui Trump va rămâne esențială. „Avem nevoie de negocieri. Le susținem. Nu avem încredere în Rusia, dar cred și am încredere că americanii își doresc cu adevărat să pună capăt acestui război. Sper că ne vor ajuta, dar este nevoie de mai multă presiune asupra Rusiei, nu asupra mea”, a declarat Zelenski în interviu.