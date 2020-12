UDMR salută votul pozitiv al Parlamentului European pentru rezoluția ”Minority SafePack”

Consumul individual efectiv (AIC), un indicator al bunăstării gospodăriilor, a rămas relativ stabil în ultimii trei ani în majoritatea statelor membre UE, comparativ cu media europeană, dar o creștere semnificativă a fost înregistrată în România (de la 70% în 2017, la 79% în 2019), arată datele publicat de Eurostat.

Țara noastră este urmată de Lituania (de la 89%, valoare înregistrată acum trei ani, la 92% în 2019), Portugalia (83% vs. 86%), Malta (82% vs. 85%), Slovenia (80% vs. 83%) și Bulgaria (55% vs. 58%).

La polul opus, cel mai semnificativ declin al consumului pe cap de locuitor raportat la media UE a fost înregistrat în Suedia ( de la 113% în 2017, la 109% în 2019), Germania (124% vs. 122%), Austria (120% vs. 118%) şi Spania (93% vs. 91%).

În anul 2019, consumul individual efectiv (AIC) per capita raportat la puterea de cumpărare standard (PPS) a variat între 58% din media UE în Bulgaria și 135% din media din UE în Luxemburg.

Nouă state membre UE au avut un consum per capita mai mare decât media UE în 2019, în vreme ce restul de 18 state membre s-au situat sub media europeană. Polonia, România, Grecia şi Estonia au avut consum per capita cu 20% până la 25% sub această medie, potrivit Agerpres.

Raportat la acest indicator, România se poziționează înaintea altor state membre precum Letonia, Slovacia, Ungaria și Croația, care au un consum per capita între 71% și 64%, și a Bulgariei, care a înregistrat un consum de 58% față de media europeană.

România depășește Grecia la PIB pe cap de locuitor la paritatea puterii de cumpărare standard (PPS)

În ceea ce privește măsurarea nivelului de trai raportat la PIB pe cap de locuitor la paritatea puterii de cumpărare standard (PPS), România avea în 2019 un PIB per capita de 70% din media Uniunii Europene, înregistrând o creștere cu 6 puncte procentuale față de acum trei ani, când PIB-ul per capita se situa la 64% din media europeană.

Astfel, raportat la acest indicator, țara noastră s-a situat pe aceeași treaptă cu Slovacia, devansând Grecia, unde PIB-ul pe cap de locuitor la paritatea puterii de cumpărare standard s-a situat la 67% din media UE, Croația (65% din media UE), Bulgaria (53% din media UE).

România a fost devansată de Polonia și Ungaria, ambele cu un PIB-ul pe cap de locuitor la paritatea puterii de cumpărare la 73% din media europeană.

Anul trecut, zece țări membre UE aveau un PIB pe cap de locuitor exprimat în PPS mai mare decât media europeană, topul fiind condus de Luxemburg (260% peste media din UE). La polul opus se află țara vecină Bulgaria (53% din media UE).

Cum a variat nivelul de trai în România în perioada 2008-2019 calculat în PIB per capita la paritatea puterii de cumpărare standard (PPS)

Potrivit datelor Eurostat, nivelul de trai în România calculat în PIB pe cap de locuitor la paritatea puterii de cumpărare standard (PPS) a cunoscut o creștere de 18 puncte procentuale din 2008 până în 2019.

Acum 12 ani, România avea un PIB per capita de 52% din media UE, înregistrând o stagnare timp de patru ani, până în 2011.

Trebuie specificat că în acestă perioadă, țara noastră s-a confruntat cu a doua mare criză economică după cea din anii 1930, izbucnită la finalul anului 2007, reușind să depășescă recesiunea, dar cu pași timizi, economia românească revenindu-și complet abia în 2013.

Acest lucru se reflectă și în tabelul de mai sus, unde putem observa că în 2012, economia României începea să se dezmorțească, înregistrând un PIB per capita de 54% din media europeană, crescând anual cu un punct procentual până în 2015.

Țara noastră va înregistra un salt de trei puncte procentuale în 2016, când PIB-ul per capita la paritatea puterii de cumpărare standard (PPS) va ajunge la 60% din media UE.