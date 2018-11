Udo Bullmann, liderul grupului S&D din Parlamentul European, în dialog cu tinerii la București: Generația voastră are puterea și capacitatea să evite cel mai prost scenariu pentru UE

Cred că generația voastră are puterea și capacitatea să evite cel mai prost scenariu pentru Uniunea Europeană, a afirmat președintele grupului S&D din Parlamentului European în cadrul unei dezbateri cu tinerii, desfășurată la București.

”Dacă sunteți pregătiți și convinși, atunci nu cred că vom avea alte mișcări similare Brexit, ci o șansă decentă pentru un cel mai bun scenariu, adică să fim lideri ai transformării către o societate pozitivă în Europeană, să avem o economie sustenabilă, o politică socială incusivă, perspectivele unei politice de mediu pozitive, să fim lideri în tehnologie, lideri mondiali în ceea ce privește o economie sustenabilă. Este generația dumneavoastră ca va trebui să facă asta și ne bazăm pe dumenavoastră”, a explicat Bullmann, răspunzând unei întrebări legate de care ar putea fi cel mai bun sau cel mai prost scenariu pentru Uniunea Europeană în următorii zece ani.

Liderul social-democraților din cadrul legisalativului european a mai prezentat care au fost discuțiile purtate cu liderii partidelor aflate la guvernare și cu președintele României în cadrul întrevederilor pe care Conferinței Comisarilor le-a avut astăzi, înainte de eveniment.

”Trebuie să fii foarte clar, indiferent cu cine vorbești. Acesta a fost motivul pentru care noi, cei din grupul social-democraților am spus foarte deschis care este situația. Am avut întrebări adresate guvernului, dacă sunt gata să respecte recomandările Comisiei de la Veneția. Am avut întrebări și pentru președinte, când va aduce serviciile de infromații sub controlul parlamentului”, a spus Bullmann.

Oficialii de la Bruxelles se află miercuri în România, unde s-au întâlnit cu prim-ministrul Viorica Dăncilă şi cu preşedintele Klaus Iohannis. Vizita Conferinței Președinților, structura Parlamentului European care reunește președintele instituției și liderii grupurilor politice, a debutat miercuri dimineața la Palatul Victoria, unde a avut loc o reuniune de lucru comună a Guvernului României și a Conferinței Președinților, precum și o declarație comună de presă a premierului Viorica Dăncilă și a președintelui Antonio Tajani.

Prezența președintelui PE și a liderilor de grupuri politice la București are loc în contextul în care România va asuma, în premieră, în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2019 președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene, într-o perioadă marcată de finalizarea procesului de retragere a Marii Britanii din UE, avansarea negocierilor pentru adoptarea Cadrului Financiar Multianual 2021-2027, summit-ul de la Sibiu de la 9 mai 2019 dedicat viitorului UE și alegerile pentru Parlamentul European din 23-26 mai 2019.

Preşedintele Parlamentului European formează împreună cu liderii grupurilor politice din Parlamentul European structura Conferinţei Preşedinţilor, care adoptă cele mai importante decizii în Parlamentul European.

