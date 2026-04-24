UE a adoptat al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, în paralel cu împrumutul de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina: Următorul pas, deschiderea primelor capitole de aderare la UE

În ajunul summitului informal al liderilor europeni din Cipru, Uniunea Europeană a adoptat cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, unul dintre cele mai ample de până acum, care combină măsuri economice extinse, peste 120 de listări individuale și noi restricții menite să lovească sectoarele-cheie ce susțin războiul de agresiune împotriva Ucrainei, în paralel cu aprobarea unui împrumut de 90 de miliarde de euro pentru sprijinirea Kievului în următorii doi ani.

Pachetul de sancțiuni, descris drept cel mai amplu din ultimii doi ani în ceea ce privește listările individuale, are ca obiectiv „să afecteze și mai mult economia și mașina de război a Rusiei” și reconfirmă sprijinul „neclintit” al Uniunii pentru Ucraina, într-un moment în care infrastructura civilă, inclusiv sectorul energetic, continuă să fie vizată de atacuri.

„Astăzi am reușit, în sfârșit, să depășim blocajul. Pe lângă împrumutul de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, am adoptat și cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni. UE va oferi Ucrainei ceea ce are nevoie pentru a-și menține pozițiile, în timp ce limităm capacitatea celor care susțin agresiunea ilegală a Rusiei. Economia de război a Rusiei este supusă unei presiuni tot mai mari, în timp ce Ucraina primește un sprijin major. Trebuie să menținem această presiune până când Putin va înțelege că războiul său nu duce nicăieri”, a declarat Kaja Kallas, Înalt Reprezentant pentru afaceri Externe și politica de Securitate, adoptarea acestui pachet de măsuri restrictive fiind salutată și de Comisia Europeană.

Noile sancțiuni vizează în mod prioritar veniturile energetice ale Rusiei, sector considerat esențial pentru finanțarea războiului. Uniunea introduce baza pentru o viitoare interdicție a serviciilor maritime pentru petrolul rusesc, măsură ce urmează să fie coordonată cu statele G7 și cu coaliția pentru plafonarea prețului. În plus, sunt vizate 36 de entități din întregul lanț al industriei petroliere, de la explorare și extracție până la rafinare și transport, inclusiv actori emergenți care și-au extins recent cota de piață.

Presiunea asupra exporturilor de petrol este completată de extinderea sancțiunilor asupra „flotei fantomă”, mecanism utilizat pentru a ocoli plafonarea prețurilor. Alte 46 de nave au fost adăugate pe lista celor sancționate, ridicând totalul la 632, acestea fiind supuse interdicției de acces în porturi și restricțiilor privind serviciile maritime. Măsurile vizează inclusiv petroliere implicate în transportul de echipamente militare sau cereale ucrainene furate.

Totodată, UE introduce verificări obligatorii pentru vânzarea de petroliere, interzice serviciile de mentenanță pentru navele rusești de GNL și spargătoarele de gheață și stabilește că, din ianuarie 2027, furnizarea de servicii de terminal GNL către entități ruse va deveni ilegală. În același timp, sunt interzise tranzacțiile cu porturile Murmansk și Tuapse, precum și cu terminalul petrolier din Karimun, Indonezia, utilizat pentru eludarea sancțiunilor.

Sectorul financiar este, de asemenea, vizat în mod direct. UE impune interdicții de tranzacții pentru 20 de bănci rusești și sancționează patru instituții financiare din țări terțe implicate în ocolirea restricțiilor sau conectate la sistemul rusesc de mesagerie financiară. Pe fondul restricțiilor, Rusia se orientează tot mai mult către criptomonede, iar UE răspunde prin desemnarea unei entități din Kârgâzstan implicate în tranzacționarea stablecoin-ului A7A5 și prin interzicerea completă a platformelor de criptoactive din Rusia. Sunt interzise și tranzacțiile cu moneda digitală RUBx, precum și sprijinul pentru dezvoltarea rublei digitale.

În paralel, sancțiunile vizează complexul militar-industrial rus. UE a inclus pe listă 58 de companii și persoane implicate în producția de echipamente militare, inclusiv drone, și a desemnat 16 entități din țări precum China, Emiratele Arabe Unite sau Belarus care furnizează bunuri cu dublă utilizare. Alte 60 de entități sunt supuse unor restricții suplimentare la export, într-un efort de a limita accesul Rusiei la tehnologii avansate.

Pentru prima dată, Uniunea activează și instrumentul anti-eludare, interzicând exportul de echipamente precum mașini CNC și radiouri către Kârgâzstan, după identificarea unor fluxuri semnificative de reexport către Rusia. Lista produselor interzise la export este extinsă cu bunuri în valoare de peste 360 de milioane de euro, în timp ce noi restricții la import, de peste 570 de milioane de euro, vizează materii prime, metale și produse chimice. Măsurile sunt completate de restricții mai dure privind tranzitul prin Rusia și de introducerea unei cote pentru importurile de amoniac.

Un capitol distinct este dedicat responsabilizării pentru încălcările drepturilor omului. Potrivit estimărilor, Rusia a deportat sau transferat forțat aproape 20.000 de copii ucraineni. UE sancționează cinci persoane și o entitate implicate în aceste acțiuni, precum și alte persoane implicate în confiscarea patrimoniului cultural ucrainean și în propagandă.

În același timp, sunt introduse măsuri suplimentare pentru protejarea companiilor europene împotriva exproprierilor abuzive și a încălcării drepturilor de proprietate intelectuală în Rusia, precum și o interdicție privind furnizarea de servicii de securitate cibernetică. UE extinde și interdicțiile de difuzare la site-uri care reproduc conținutul entităților sancționate și înăsprește regulile de trasabilitate pentru diamante.

Adoptarea sancțiunilor vine în paralel cu consolidarea sprijinului financiar pentru Ucraina. Într-o declarație comună, președintele Consiliului European António Costa, președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen și președintele Ucrainei Volodimir Zelenski au salutat aprobarea împrumutului de 90 de miliarde de euro pentru perioada 2026–2027, subliniind că acesta va permite Kievului să își acopere nevoile bugetare și de apărare și să rămână rezilient în fața atacurilor ruse.

Cei trei lideri au evidențiat importanța implementării rapide a sprijinului și au făcut apel la țările terțe să contribuie la acoperirea deficitului de finanțare al Ucrainei. Ei au subliniat, totodată, necesitatea menținerii presiunii asupra Rusiei pentru a o determina „să înceteze agresiunea și să se angajeze în negocieri semnificative în vederea păcii”.

La rândul său, António Costa a declarat, înaintea reuniunii informale a liderilor UE, că „astăzi este o zi foarte bună”, subliniind cei „doi pași foarte importanți” făcuți de Uniune: acordarea împrumutului de 90 de miliarde de euro și adoptarea noului pachet de sancțiuni.

„Am făcut doi pași foarte importanți pentru a consolida Ucraina: livrarea împrumutului de 90 de miliarde de euro, pentru a sprijini Ucraina în acest an și anul viitor și pentru a-i acoperi principalele nevoi financiare și de apărare; și al doilea pas, creșterea presiunii asupra Rusiei, prin cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni. Acum este momentul să privim înainte și să pregătim următorul pas. Iar următorul pas este deschiderea oficială a primelor capitole de negociere pentru aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană”, a afirmat acesta.

Prin acest nou pachet, Uniunea Europeană transmite că își menține strategia dublă: creșterea presiunii economice și politice asupra Rusiei și consolidarea sprijinului financiar, militar și politic pentru Ucraina, în perspectiva unei păci negociate „juste și durabile”.