UE a ales “diplomația în detrimentul escaladării” prin acordul comercial cu Trump pe fondul “amenințării de la frontiera estică”: Nu sărbătorim revenirea tarifelor, iar implicarea SUA în securitatea Ucrainei a fost o prioritate absolută

Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a prezentat în cadrul Forumului Strategic de la Bled, din Slovenia, trei direcții de acțiune pentru ca Europa să depășească acest moment critic, în care plăcile tectonice ale ordinii mondiale continuă să se deplaseze”.

În discursul susținut în cadrul evenimentului în care „Europa se reunește nu numai pentru a reflecta, ci și pentru a gândi strategic, a pune la încercare ipotezele și a modela viitorul”, Antonio Costa a făcut o trecere în revistă a evenimentelor care au marcat această vară, a evidențiat valorile pe care le apără Uniunea Europeană și a prezentat un mod în care UE poate „deveni mai puternică și mai sigură în lumea de astăzi”.

Antonio Costa a amintit cele două dosare importante pentru Uniunea Europeană din această vară: acordul-cadru comercial între UE și SUA și eforturile diplomatice reînnoite în legătură cu războiul din Ucraina.

El a apărat acordul comercial încheiat de Uniunea Europeană cu Statele Unite, accentuând maturitatea, responsabilitatea și deschiderea la dialog de care a dat dovadă blocul european pentru a evita „un risc imprudent” cu „un aliat cheie”, în timp ce „granița noastră estică este amenințată”.

„Sunt conștient de frustrarea resimțită de mulți europeni care consideră că Uniunea a fost prea pasivă în modelarea acestor evoluții. Permiteți-mi să abordez direct această chestiune. Cu siguranță nu celebrăm revenirea tarifelor sau limitările unui cadru comercial dezechilibrat. Dar trebuie să fim sinceri în ceea ce privește imaginea de ansamblu. În lumea interconectată de astăzi, comerțul, diplomația și securitatea se influențează inevitabil reciproc. Comerțul este una dintre dimensiunile relației noastre cu Statele Unite. Securitatea – în special în contextul unui război care se desfășoară la granițele noastre – este o preocupare existențială. Escaladarea tensiunilor cu un aliat cheie pe tema tarifelor, în timp ce granița noastră estică este amenințată, ar fi fost un risc imprudent. De aceea, în acest moment, am ales diplomația în detrimentul escaladării. Am dat spațiu dialogului, am ales reținerea, pentru că suntem responsabili. Stabilizarea relațiilor transatlantice și asigurarea angajamentului SUA în securitatea Ucrainei au fost o prioritate absolută”, a arătat Costa.

El a reamintit că nu Uniunea Europeană a declanșat un „război comercial” și a explicat de ce blocul a recurs la reținere când a fost vorba de a reacționa la tarifele impuse de Trump.

Scopul a fost acela, potrivit președintelui Consiliului European de a „ne proteja propriile interese: interesul consumatorilor europeni, prin faptul că nu le-am impus tarife vamale, interesul întreprinderilor, prin asigurarea previzibilității și garantarea faptului că produsele și serviciile noastre nu sunt dezavantajate în raport cu alți exportatori către SUA”.

Cu toate acestea, „partenerii noștri, inclusiv Statele Unite, trebuie să știe că UE își va apăra întotdeauna suveranitatea, cetățenii, întreprinderile și valorile sale. Diplomația nu trebuie confundată niciodată cu complacerea. Este adevărat că acest moment a demonstrat încă o dată că puternica noastră piață unică de 450 de milioane de consumatori și abordarea noastră bazată pe norme nu sunt suficiente. Trebuie să devenim mai autonomi, mai rezilienți și mai pregătiți să acționăm. Mai suverani”, a fost apelul lansat de Costa.

El a reafirmat mesajul clar că Uniunea Europeană „nu se retrage, ci se implică” pentru a lupta pentru „o lume în care pacea este protejată, parteneriatele sunt autentice și în care principiile Cartei Organizației Națiunilor Unite sunt respectate – nu doar în cuvinte, ci și în fapte”.

„Nu mai putem conta doar pe aliații noștri atunci când ne confruntăm cu amenințări. Trebuie să ne asumăm o responsabilitate mai mare pentru propriul nostru destin”, a mai spus Costa, arătând că Europa a fost alături de Ucraina în războiul rus de agresiune, din convingerea că „puterea nu poate prevala asupra legii”, dar și ca urmare a conștientizării că securitatea UE este „legată de reziliența Ucrainei”.

Făcând referire la situația din Orientul Mijlociu, unde suntem „martorii unei catastrofe umanitare în Gaza”, președintele Consiliului European a transmis îngrijorarea cu privire la „viabilitatea unui viitor stat palestinian”, cu precădere ca urmare a extinderii coloniilor în Cisiordania și a dislocărilor de populației din Gaza, și a cerut „o încetare imediată și durabilă a focului, acces umanitar fără restricții, încetarea activităților de colonizare ilegală și un angajament internațional reînnoit față de soluția celor două state”.

Într-o mustrare adresată Ungariei și Slovaciei, punând accentul pe vremurile excepționale care reclamă asumare, consens și maturitate, Antonio Costa a subliniat că „unanimitatea în politica externă și de securitate comună nu este un drept de veto, ci, dimpotrivă, responsabilitatea specială a fiecărui stat membru de a ajunge la compromisuri într-un spirit de cooperare loială”.

„Naivitatea geopolitică a luat sfârșit. De aceea, creștem masiv investițiile în domeniul apărării – pentru a ne consolida propria securitate, a ne întări industriile și a crea locuri de muncă în întreaga Europă. Acest lucru ne sporește, de asemenea, credibilitatea și influența pe scena mondială. Pacea fără apărare este o iluzie. Soft power-ul nu este suficient într-o lume în care hard power-ul prevalează prea des”, a continuat președintele Consiliului European.

În încheiere, acesta a făcut referire la viitorul Uniunii Europene, în perspectiva acceptării de noi membri, și la nevoia de reformare a blocului european pentru a-i putea primi pe aceștia.

„Uniunea Europeană nu este un club închis. Suntem o comunitate de valori și un proiect de pace și prosperitate – iar acest proiect nu este încă finalizat. Parcursul de aderare al Balcanilor de Vest, al Moldovei și al Ucrainei nu este doar o promisiune. Este o prioritate. Aceste țări se află în inima Europei și fac parte din viitorul Europei. În următorii ani, trebuie să pregătim Uniunea pentru extindere – prin reforme, ajustări bugetare și consolidarea guvernanței. Extinderea nu va fi ușoară, dar va merita efortul. Este cea mai bună investiție pe care o putem face – pentru a reconcilia națiunile și istoriile și pentru a construi un continent mai unit. Vom continua să colaborăm cu toți partenerii în vederea aderării și să profităm de acest impuls pozitiv în ceea ce privește extinderea”, a dat asigurări Costa.

„În lumea fragmentată de astăzi, Uniunea Europeană alege să acționeze – nu doar prin forță, ci prin parteneriat, principii și perseverență. Vom fi alături de cei care respectă dreptul internațional – nu de cei care încearcă să-l distrugă. Și vom continua să construim o Europă mai puternică – nu doar pentru noi înșine, ci pentru binele păcii, justiției și cooperării la nivel mondial. Aceasta este promisiunea Europei. Acesta este scopul Europei”, a conchis președintele Consiliului European printr-o reiterare a angajamentului european pentru o lume liberă și democratică.