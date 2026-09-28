UE a aprobat primele cinci proiecte europene de apărare de interes comun, inclusiv Eastern Flank Watch pentru întărirea securității la frontiera estică

Consiliul Uniunii Europene a aprobat luni primele cinci proiecte europene de apărare de interes comun (EDPCI), o inițiativă menită să consolideze capabilitățile militare ale statelor membre și industria europeană de apărare prin dezvoltarea în comun a unor sisteme și tehnologii considerate esențiale pentru securitatea Europei, decizia fiind salutată de Comisia Europeană.

Proiectele vizează cinci domenii prioritare, respectiv drone și sisteme antidronă, apărare maritimă și a infrastructurii submarine, capabilități spațiale, apărare aeriană și antirachetă, precum și securitatea flancului estic al UE.

Decizia permite proiectelor să intre în etapa de finanțare prin intermediul Programului european pentru industria de apărare (EDIP), care dispune de un buget de 1,5 miliarde de euro. Comisia Europeană a alocat 325 de milioane de euro pentru sprijinirea constituirii și implementării EDPCI-urilor.

Potrivit unui comunicat al Consiliului Uniunii Europene, cele cinci proiecte selectate sunt eligibile pentru a primi finanțare europeană prin intermediul EDIP. De asemenea, conform sursei citate, finanțarea va permite implementarea inițială a proiectelor și va pune bazele unei posibile finanțări suplimentare prin viitorul Fond european pentru competitivitate.

„Aceste proiecte demonstrează în continuare cooperarea practică dintre statele membre ale UE pentru a ne asigura propria securitate. Lucrând îndeaproape cu partenerii noștri, Norvegia și Ucraina, facem împreună pași decisivi pentru a proteja spațiul, cerul, mările, cablurile submarine și cetățenii noștri care depind de acestea”, a declarat Helen McEntee, ministrul apărării al Irlandei.

Cinci proiecte pentru capabilități strategice europene

Primul proiect, Drone and Counter-Drone European Resolve (DECODER), urmărește să ajute statele europene să dezvolte, să extindă producția și să implementeze drone și tehnologii capabile să contracareze dronele inamice, pentru a acoperi deficitele critice de capabilități identificate în statele participante.

Integrated Maritime and Seabed Defence (IMSD) va crea un sistem integrat și interoperabil de apărare care să permită identificarea, descurajarea și contracararea amenințărilor la adresa spațiului maritim și a infrastructurii de pe fundul mării.

Proiectul SPACE va consolida capabilitățile europene în domeniul spațial, inclusiv prin dezvoltarea unor sateliți de avertizare timpurie pentru detectarea lansărilor de rachete, comunicații prin satelit, informații, supraveghere și recunoaștere, precum și sisteme precise de poziționare și sincronizare. Proiectul include și dezvoltarea unor capabilități pentru războiul de navigație și lansarea rapidă a unor sateliți de înlocuire atunci când este necesar.

Prin EU Federated Integrated Air and Missile Defence including Early Warning (EU-FIAMD), statele membre vor dezvolta o arhitectură integrată de apărare aeriană și antirachetă, inclusiv capacități de avertizare timpurie cu privire la amenințările care se apropie și sisteme coordonate de comandă.

Cel de-al cincilea proiect, Eastern Flank Watch (EFW), urmărește consolidarea securității de-a lungul frontierei estice a statelor participante, prin capabilități care acoperă domeniile terestru, aerian, maritim și cibernetic, cu obiectivul de a proteja întregul teritoriu al acestora și de a consolida nivelul de pregătire pentru apărare.

Ucraina participă la patru dintre cele cinci proiecte

Potrivit Comisiei Europene, în medie, 18 state membre participă la fiecare dintre cele cinci proiecte, iar Ucraina este implicată în patru dintre acestea. De asemenea, proiectele sunt deschise participării Norvegiei.

Inițiativa urmărește, totodată, consolidarea industriei europene de apărare și creșterea capacității UE de a răspunde provocărilor comune de securitate, în concordanță cu prioritățile de capabilități ale NATO.

Cum au fost selectate proiectele

La 16 februarie 2026, Comisia Europeană a lansat un apel către statele membre pentru exprimarea interesului în vederea identificării unor posibile Proiecte europene de apărare de interes comun. În urma apelului au fost depuse nouă propuneri.

La 3 iulie 2026, ținând cont de opinia Înaltului Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate și a Agenției Europene de Apărare, Comisia a propus o listă de cinci EDPCI-uri.

Aprobarea de către Consiliu marchează trecerea proiectelor către etapa de finanțare și implementare.