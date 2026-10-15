UE a lansat punctul unic de acces Cities Helpdesk, un serviciu disponibil și în română care ajută orașele să găsească finanțări, soluții și parteneri

Orașele europene au la dispoziție un nou serviciu de sprijin pentru identificarea finanțărilor UE, a soluțiilor practice și a partenerilor pentru proiecte locale. Cities Helpdesk a fost lansat oficial la 14 octombrie 2026, în cadrul Săptămânii Europene a Regiunilor și Orașelor, și poate fi accesat în toate limbile oficiale ale Uniunii, inclusiv în română.

Serviciul oferă îndrumare personalizată, asigurată de o echipă de specialiști, pentru a ajuta orașele să identifice resursele potrivite și pașii pe care îi pot urma. Acesta se adresează în special orașelor mici și mijlocii, pentru care orientarea printre numeroasele inițiative europene poate fi dificilă.

Sprijinul este organizat în trei direcții: acces la informații și exemple practice, orientare către oportunități de finanțare și facilitarea legăturilor cu alte orașe, rețele și experți.

În domeniul finanțării, Cities Helpdesk îndrumă orașele către programele relevante și informațiile oficiale privind eligibilitatea și condițiile de depunere a cererilor. Totodată, facilitează accesul la instrumente, studii de caz și soluții aplicate în alte comunități europene.

Orașele pot transmite întrebări în oricare dintre limbile UE, fie că au nevoie de exemple de strategii pentru locuințe accesibile, caută finanțare pentru adaptarea la schimbările climatice sau vor să colaboreze cu alte localități care se confruntă cu probleme similare.

Cities Helpdesk este o componentă a Agendei UE pentru Orașe și este implementat prin Inițiativa Urbană Europeană. Serviciul este găzduit pe platforma Portico și poate fi accesat și prin Portalul UE pentru Orașe.

Prin acest punct unic de acces, inițiativa urmărește să reducă timpul dedicat căutării informațiilor și să ajute orașele să treacă mai ușor de la identificarea unei nevoi la pregătirea unor acțiuni concrete.