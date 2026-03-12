UE a repatriat deja peste 8.000 de cetățeni europeni, inclusiv români, pe fondul escaladării situației din Orientul Mijlociu

Două zboruri de repatriere închiriate direct de Comisia Europeană tocmai au aterizat la Varșovia, Polonia, aducând înapoi 303 cetățeni europeni blocați în Orientul Mijlociu, potrivit comunicatului oficial.

Acest lucru se adaugă celor peste 70 de zboruri coordonate de Centrul de coordonare a răspunsului la situații de urgență al UE (ERCC). Peste 8 000 de cetățeni europeni se află astăzi acasă datorită mobilizării UE, aducându-i înapoi în condiții de siguranță în Belgia, Bulgaria, Cehia, Estonia, Franța, Italia, Cipru, Letonia, Lituania, Luxemburg, Țările de Jos, Austria, Portugalia, România, Slovacia și Suedia.

Plecând din Arabia Saudită și Oman, ultimele două zboruri către Varșovia au transportat 227 de cetățeni polonezi și 76 de cetățeni din alte țări europene care au fost blocați în Kuweit, Bahrain, Qatar și Emiratele Arabe Unite. Pentru a doua oară, Comisia și-a mobilizat propria capacitate de transport în cadrul rescEU, în urma unei cereri din partea autorităților poloneze.

„Solidaritatea UE în acțiune deplină. Datorită zborurilor de repatriere ale UE, peste 8 000 de persoane s-au întors deja în siguranță din Orientul Mijlociu. Astăzi, am închiriat două zboruri suplimentare care au aterizat în Polonia, aducând familii, copii și persoane care pur și simplu doreau să se întoarcă acasă. Vom continua să ne protejăm cetățenii oriunde s-ar afla, intervenind pentru a-i ajuta atunci când provocările sunt prea mari pentru ca o singură țară să le poată face față”, a declarat comisarul european pentru egalitate, pregătire și gestionarea crizelor, Hadja Lahbib.

UE joacă un rol esențial în sprijinirea zborurilor de repatriere. În urma unei cereri de asistență, ERCC coordonează prompt cererea și ofertele de capacități de transport între țări. Aceste operațiuni de transport pot fi cofinanțate de UE. Centrul poate, de asemenea, să închirieze el însuși avioane dacă nicio țară nu este în măsură să ofere asistență la un moment dat.

Mai multe zboruri de repatriere, inclusiv cu avioane rescEU, sunt planificate în zilele următoare, întrucât un total de 23 de țări au solicitat asistență din partea UE pentru repatrierea cetățenilor lor din Orientul Mijlociu.