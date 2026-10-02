UE a transferat Ucrainei 2,9 miliarde de euro pentru menținerea stabilității financiare și funcționarea administrației publice. Von der Leyen: Solidaritatea europeană înseamnă sprijin concret

Comisia Europeană a transferat vineri 2,9 miliarde de euro Ucrainei pentru acoperirea nevoilor de finanțare și menținerea funcționării administrației publice, în timp ce țara continuă să se apere împotriva agresiunii ruse. Plata include, pentru prima dată, 800 milioane de euro din împrumutul de sprijin pentru Ucraina, canalizate prin Mecanismul pentru Ucraina, potrivit unui comunicat al executivului european.

Aceasta este a opta plată efectuată în cadrul Mecanismului pentru Ucraina, principalul instrument al UE destinat redresării țării, implementării reformelor și pregătirii pentru aderarea la Uniunea Europeană.

„În timp ce Ucraina se apără împotriva agresiunii Rusiei, ea continuă, de asemenea, să implementeze reforme ample în cadrul Planului pentru Ucraina. Prin plata de astăzi, contribuim la protejarea stabilității financiare a Ucrainei și sprijinim investițiile care vor sta la baza redresării sale viitoare. Pentru că solidaritatea europeană înseamnă sprijin concret. Europa va rămâne alături de Ucraina atât timp cât va fi nevoie”, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Cu această tranșă, sprijinul total acordat prin Planul pentru Ucraina depășește 32 de miliarde de euro, reprezentând aproape 70% din finanțarea disponibilă în prezent în cadrul primului pilon al mecanismului. Totalul include contribuțiile suplimentare ale statelor membre și ale țărilor partenere, precum și fondurile din împrumutul de sprijin canalizate prin acest plan.

Noua plată include prima contribuție din alocarea suplimentară de 8,35 miliarde de euro prevăzută pentru 2026 prin componenta împrumutului de sprijin implementată în cadrul Mecanismului pentru Ucraina.

Finanțarea urmează îndeplinirii unor reforme în domenii precum justiția, piețele financiare, capitalul uman, mediul de afaceri, energia, transporturile, agricultura și tranziția verde.

După evaluarea de către Comisie a cererii de plată, la 24 august, Consiliul UE a confirmat îndeplinirea a trei etape de reformă aferente celei de-a opta tranșe. Au fost îndeplinite și o etapă restantă din tranșa a cincea, trei din tranșa a șaptea și trei realizate în avans din tranșa a noua.

Pentru restul anului 2026, Ucraina mai are la dispoziție finanțări de 33,7 miliarde de euro, a căror plată depinde de respectarea condițiilor convenite cu UE.

Din această sumă, 29,3 miliarde de euro sunt disponibile prin împrumutul de sprijin pentru Ucraina: 16,6 miliarde pentru capacitatea industrială de apărare și 12,7 miliarde pentru sprijin bugetar. Alte 4,4 miliarde de euro sunt disponibile pentru sprijin bugetar prin Mecanismul pentru Ucraina în forma sa inițială.

Astfel, sprijinul bugetar încă disponibil pentru acest an depășește 17 miliarde de euro. Comisia subliniază că implementarea la timp a reformelor și a condițiilor de politică publică este esențială pentru efectuarea plăților conform calendarului.

Mecanismul pentru Ucraina a intrat în vigoare la 1 martie 2024 și asigură peste 50 miliarde de euro sub formă de granturi și împrumuturi pentru perioada 2024–2027, fără a include contribuțiile externe suplimentare și fondurile provenite din împrumutul de sprijin. Finanțarea urmărește stabilitatea macrofinanciară, redresarea și modernizarea țării, funcționarea administrației și susținerea reformelor.

Planul pentru Ucraina stabilește un calendar al reformelor și obiectivelor pe care autoritățile trebuie să le îndeplinească pentru a primi tranșele de finanțare. Mecanismul permite și contribuții voluntare din partea statelor membre, a țărilor terțe și a organizațiilor internaționale. Suedia a acordat deja contribuții suplimentare pentru primul pilon, iar Norvegia urmează să devină prima țară din afara UE care procedează astfel.

Separat, împrumutul de sprijin de 90 miliarde de euro acoperă nevoile Ucrainei pentru 2026 și 2027. Din total, 60 miliarde de euro sunt destinate consolidării capacităților de apărare și industriei de apărare, iar 30 miliarde reprezintă sprijin bugetar pentru funcționarea statului, menținerea serviciilor publice esențiale și reziliența economică.

Pentru 2026, Consiliul a aprobat în aprilie o alocare de până la 45 miliarde de euro. Aceasta cuprinde 28,3 miliarde pentru capacitățile industriale de apărare și 16,7 miliarde pentru sprijin bugetar, împărțite în mod egal între Mecanismul pentru Ucraina și asistența macrofinanciară.

Din 2022, Uniunea Europeană și statele sale membre au acordat Ucrainei un sprijin total de 227,4 miliarde de euro, potrivit Comisiei. Acesta include 3,8 miliarde de euro provenite din veniturile generate de activele rusești imobilizate.