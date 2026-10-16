UE accelerează eforturile de combatere a sărăciei. Roxana Mînzatu: Obiectivul pentru 2030 este reducerea cu cel puțin 15 milioane a numărului de persoane expuse riscului de sărăcie și excluziune socială

Înaintea Zilei Internaționale pentru Eradicarea Sărăciei, vicepreședinta executivă a Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, a declarat că motivația UE „este mai puternică decât oricând”, subliniind că nimeni nu ar trebui să se confrunte cu sărăcia și că eradicarea sărăciei și a excluziunii sociale este o responsabilitate comună.

„Prea mulți oameni din Europa nu își pot permite în prezent o locuință, încălzirea, hrana, asistența medicală sau educația. În prezent, unul din cinci europeni este expus riscului de sărăcie și excluziune socială, printre aceștia numărându-se 19,3 milioane de copii, în timp ce peste 1,4 milioane de persoane sunt fără adăpost sau nu beneficiază de o locuință sigură. Acest lucru este inacceptabil și avem cu toții datoria de a acționa împotriva sărăciei și excluziunii”, a transmis Roxana Mînzatu.

Roxana Mînzatu a amintit că, la începutul acestui an, a fost adoptată prima Strategie a UE de combatere a sărăciei, menită să accelereze progresele în direcția atingerii obiectivului european de reducere cu cel puțin 15 milioane, până în 2030, a numărului persoanelor expuse riscului de sărăcie și excluziune socială, precum și de eradicare a sărăciei până în 2050. Obiectivul este prevăzut în Planul de acțiune privind Pilonul european al drepturilor sociale.

Vicepreședinta executivă a Comisiei Europene a precizat că, la cinci luni de la adoptarea Strategiei, punerea acesteia în aplicare este deja în plină desfășurare.

„Se preconizează că, în curând, Consiliul va aproba propunerea Comisiei privind o recomandare referitoare la combaterea excluziunii locative, primul act juridic al UE în domeniul persoanelor fără adăpost și un pas decisiv pentru sprijinirea celor care se confruntă cu una dintre cele mai dure forme ale sărăciei”, a adăugat aceasta.

Roxana Mînzatu a subliniat că, pentru persoanele care pot munci, cea mai bună cale de ieșire din sărăcie o reprezintă locurile de muncă de calitate. Ea a arătat că persoanele aflate în sărăcie sunt adesea cele care au cea mai mare nevoie de sprijin pentru a intra pe piața muncii.

Potrivit vicepreședintei executive a Comisiei Europene, sprijinirea integrării pe piața muncii este esențială atât pentru combaterea sărăciei, cât și pentru competitivitate și valorificarea talentelor neexploatate. „Economia noastră nu își poate permite să lase aproape 50 de milioane de persoane în afara pieței muncii”, a transmis aceasta.

„De aceea, în luna iulie, am lansat, împreună cu Comunicarea privind Pilonul european al drepturilor sociale, prima etapă a consultării partenerilor sociali europeni, pentru a obține opiniile acestora cu privire la posibile acțiuni ale UE în sprijinul persoanelor care se confruntă cu obstacole semnificative în accesul pe piața muncii”, a continuat Mînzatu.

De asemenea, Roxana Mînzatu a precizat că Fondul social european Plus (FSE+), precum și viitoarele Planuri naționale și regionale de parteneriat, sunt pregătite să sprijine statele membre în realizarea investițiilor și a reformelor structurale necesare pentru punerea în aplicare a Strategiei UE de combatere a sărăciei.

„Principiile pentru politici eficiente de combatere a sărăciei sunt disponibile acum în toate limbile UE. Acestea vor ajuta autoritățile competente să își îmbunătățească activitatea în domeniul combaterii sărăciei, inclusiv în ceea ce privește asigurarea unor venituri adecvate, îmbunătățirea accesului la locuri de muncă și accesul la serviciile esențiale”, a adăugat ea.

În finalul discursului său, Roxana Mînzatu a anunțat că va fi lansată în curând Coaliția împotriva sărăciei, în colaborare cu sectorul privat și organizațiile filantropice. De asemenea, Comisia Europeană va testa Cardul european de garantare pentru copii, un instrument digital care urmărește să faciliteze accesul copiilor aflați în dificultate la sprijinul la care au dreptul, făcându-l mai vizibil, mai bine coordonat și mai eficient.

Vicepreședinta executivă a Comisiei Europene a mai precizat că vor fi consolidate legăturile dintre Garanția pentru copii și Garanția pentru tineret, prin intermediul unui set de instrumente dedicat.

„În luna mai, a fost lansat și un apel de proiecte în cadrul FSE+, pentru a sprijini statele membre să intensifice punerea în aplicare a planurilor lor naționale de acțiune privind Garanția pentru copii și pentru a sprijini un grup de tineri deosebit de vulnerabil: tinerii romi cu vârste cuprinse între 15 și 29 de ani care nu sunt încadrați în muncă și nu urmează nicio formă de educație sau formare profesională. UE este pregătită să colaboreze cu cei care pot contribui cu adevărat la schimbare și să le ofere sprijin practic: autorităților naționale, regionale și locale, societății civile și persoanelor care se confruntă ele însele cu sărăcia”, a conchis Roxana Mînzatu.