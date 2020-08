UE acordă în premieră un avans de 88,9 milioane de euro ajutor pentru Croația după cutremurul devastator din martie

Liderul popularilor europeni din Parlamentul European, Manfred Weber, îl acuză pe președintele reales al Belarusului, Aleksandr Lukașenko, pentru victimele protestelor din Minsk.

„Președintele Lukașenko este pe deplin responsabil pentru vărsarea de sânge de pe străzile din Minsk”, a scris pe contul personale de Twitter.

The #Belaruselection was not free and fair. We demand the immediate publication of the real election results and the release of the protestors. President #Lukashenko is fully responsible for the bloodshed in the streets of Minsk. Read our full @EPPGroup statement here 👇🏻 https://t.co/E9T8vqBKHo

