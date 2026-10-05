UE acordă R. Moldova încă 157 de milioane de euro prin Planul de Creștere: Acest sprijin va avea un impact tangibil asupra vieții cetățenilor

Comisia Europeană a acordat luni Republicii Moldova o nouă tranșă de 157 de milioane de euro în cadrul Planului de Creștere pentru Republica Moldova, după ce a evaluat pozitiv îndeplinirea a 18 reforme asumate de Chișinău.

Anunțul a fost făcut în cadrul celei de-a 10-a reuniuni a Consiliului de Asociere UE-Republica Moldova, informează un comunicat al executivului european.

Potrivit Comisiei Europene, cele 18 reforme îndeplinite acoperă toate cele șapte domenii ale Planului de Creștere: dezvoltarea sectorului privat, reziliența economică, guvernanța economică, coeziunea socială și piața muncii, energia, tranziția verde și buna guvernanță.

Odată cu această a treia tranșă, valoarea totală a fondurilor puse la dispoziția Republicii Moldova prin Planul de Creștere ajunge la 661 de milioane de euro.

„Prin această nouă plată, Republica Moldova continuă să demonstreze o determinare constantă și progrese în această Agendă de reforme, transformând reformele în oportunități pentru cetățeni și companii”, a transmis Comisia Europeană.

Comisia a precizat că va continua să sprijine Republica Moldova în implementarea Planului de Creștere, instrument care urmărește să susțină creșterea economică și crearea de locuri de muncă prin accelerarea reformelor și îmbunătățirea accesului țării la piața unică a UE. Potrivit executivului european, Planul contribuie astfel la apropierea Republicii Moldova de aderarea la Uniunea Europeană.

Marta Kos, comisarul european pentru extindere, a subliniat că plata reprezintă o recunoaștere a progreselor realizate de Republica Moldova.

„Plata de astăzi reprezintă o recunoaștere a angajamentului Republicii Moldova față de reforme și a determinării sale de a avansa pe calea către UE. Aceasta demonstrează că acest angajament este însoțit de un sprijin concret din partea UE, care va avea un impact tangibil asupra vieții cetățenilor moldoveni”, a declarat Marta Kos.

Planul de Creștere pentru Republica Moldova, propus de Comisia Europeană în octombrie 2024, are o valoare de 1,9 miliarde de euro și este susținut de o Facilitate pentru reformă și creștere pentru perioada 2025-2027. Comisia îl descrie drept cel mai mare pachet de sprijin financiar al UE pentru Republica Moldova.

În perioada 2021-2025, UE a alocat Republicii Moldova peste 1,2 miliarde de euro sub formă de granturi, inclusiv pentru securitate energetică și tranziția către energie curată, sprijinirea gospodăriilor afectate de creșterea facturilor la electricitate și reformele din sectorul justiției.