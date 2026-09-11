UE acordă Ucrainei o derogare pentru achiziția de sisteme americane Patriot în cadrul unei noi tranșe de sprijin militar de 6,1 miliarde de euro

Comisia Europeană a aprobat vineri o finanțare suplimentară de 6,1 miliarde de euro pentru ca Ucraina să achiziționeze diferite produse de apărare în domeniul apărării aeriene și antirachetă, al munițiilor, dronelor și al războiului electronic, inclusiv o derogare pentru achiziția de rachete Patriot.

Bruxelles-ul precizează, într-un comunicat, că această finanțare esențială va sprijini capacitatea Ucrainei de a rezista intensificării continue a atacurilor rusești cu rachete balistice și drone.

Potrivit președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, „Ucraina poate achiziționa acum și echipamentele Patriot de care are nevoie pentru a-și proteja mai bine spațiul aerian de atacurile Rusiei”.

„Împreună cu statele noastre membre și NATO, vom continua să sprijinim Ucraina, consolidând în același timp propria apărare a Europei”, a insistat ea.

Today, we have approved €6.1 billion to help Ukraine procure air defence systems, missiles, drones and electronic warfare systems. With this approval, Ukraine can purchase the Patriot equipment it needs to protect its skies from Russia’s attacks. Together with our Member… pic.twitter.com/Z40yjcrqdz — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 11, 2026

Aceste fonduri vor sprijini achiziționarea de produse de apărare atât de la companii din UE, cât și de la companii ucrainene, arată executivul european.

Totodată, în urma acordului la care au ajuns statele membre ale UE luni, decizia permite Ucrainei să achiziționeze și rachete PAC-3 pentru sistemele Patriot.

Finanțat prin Împrumutul pentru sprijinirea Ucrainei, în valoare de 90 de miliarde de euro, pachetul include cinci derogări de la condițiile standard de eligibilitate: trei pentru drone și componente fabricate în Ucraina care depășesc plafoanele de cost și două pentru echipamente fabricate în SUA, în special rachetele PAC-3, inclusiv prin mecanismul PURL coordonat de NATO.

Împrumutul pentru sprijinirea Ucrainei include 30 de miliarde de euro pentru sprijin bugetar și 60 de miliarde de euro pentru apărare în perioada 2026-2027. Prin această aprobare, suma de 28,3 miliarde de euro alocată sprijinului pentru apărarea Ucrainei în 2026 a fost repartizată integral, fiind stabilite cu exactitate echipamentele care urmează să fie achiziționate, furnizorii selectați, cantitățile necesare și calendarul de implementare.