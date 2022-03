UE adaugă pe lista sancțiunilor 15 persoane și 9 entități pentru ”rolul principal pe care îl au în războiul lui Putin”. Oligarhii Roman Abramovici și German Khan, printre cei vizați

Ca urmare a reuniunii informale a șefilor de stat sau de guvern ai UE din perioada 10-11 martie, Consiliul UE a decis marți, 15 martie, să impună un al patrulea pachet de sancțiuni economice și individuale împotriva Rusiei, informează comunicatul oficial.

„Pe măsură ce războiul președintelui Putin împotriva poporului ucrainean continuă, la fel și hotărârea noastră de a sprijini Ucraina și de a paraliza finanțarea mașinăriei de război a Kremlinului. Acest al patrulea pachet de sancțiuni este o altă lovitură majoră dată bazei economice și logistice pe care se bazează Rusia pentru a duce la îndeplinire invazia Ucrainei. Scopul sancțiunilor este ca președintele Putin să oprească acest război inuman și lipsit de sens”, a declarat înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe şi politica de securitate, Josep Borrell.

Astfel, Consiliul UE a decis următoarele:

Președinta Comisiei Europene a salutat al patrulea pachet de sancțiuni împotriva Moscovei. Luni seară, Ursula von der Leyen l-a informat pe preşedintele ucrainean Zelenski despre pachetul de sancţiuni.

„Salut adoptarea rapidă de către statele membre ale UE a celui de-al patrulea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Acest lucru va afecta și mai mult capacitatea lui Putin de a finanța acest război nejustificat. UE și partenerii săi vor continua să exercite presiuni asupra Kremlinului până când acesta va opri invazia din Ucraina”, a scris von der Leyen, pe Twitter.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 15, 2022