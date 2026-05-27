UE adoptă noi măsuri pentru consolidarea acțiunii umanitare într-un sistem global aflat sub presiune

UE a adoptat o nouă comunicare comună privind ajutorul umanitar, care stabilește măsurile prin care blocul comunitar își propune să își consolideze acțiunea umanitară și să rămână un donator de încredere și principial într-un sistem global aflat sub presiune tot mai mare.



Potrivit comunicatului oficial, nevoile umanitare sunt la un nivel record, 239 de milioane de persoane din întreaga lume având nevoie de asistență, însă finanțarea umanitară actuală la nivel mondial poate ajuta mai puțin de jumătate din persoanele aflate în dificultate, lăsând milioane de persoane fără sprijin pentru salvarea de vieți omenești. Numărul crizelor și durata acestora cresc, în timp ce reducerile de fonduri și insecuritatea fac din ce în ce mai dificilă furnizarea de ajutoare vitale.

Comisia Europeană și șefa diplomației UE răspund prin soluții concrete pentru a se asigura că ajutorul umanitar bazat pe principii ajunge la persoanele aflate în dificultate din întreaga lume. Aceasta se bazează pe trei piloni: să protejeze, să acționeze și să se asocieze.

„În calitate de principal donator umanitar la nivel mondial, Uniunea Europeană continuă să apere demnitatea celor aflați în dificultate, precum și a celor care își riscă viața pentru a-i ajuta. Cu acest pachet, ne asigurăm că ajutorul de salvare este livrat mai eficient, chiar și în cele mai dificile medii. În același timp, construim reziliență pentru a reduce dependența de ajutor”, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

UE va lua măsuri concrete pentru ca asistența umanitară să fie furnizată în condiții de siguranță și fără impedimente. Aceasta înseamnă intensificarea diplomației umanitare în cadrul unui efort colaborativ al Echipei Europa. În acest scop, vor fi utilizate toate instrumentele disponibile, inclusiv dialogurile politice și cele privind drepturile omului, promovarea la nivel internațional și coordonarea în cadrul forumurilor multilaterale, precum și medierea și stabilizarea păcii.

„Într-un sistem umanitar mondial care se confruntă cu reduceri și deficiențe, UE și statele sale membre rămân cei mai mari și mai fiabili donatori din lume. Prin noua noastră abordare a diplomației umanitare, vom utiliza mai bine toate instrumentele de care dispunem pentru a garanta furnizarea ajutorului, pentru a asigura accesul umanitar, pentru a proteja civilii și pentru a asigura respectarea dreptului internațional umanitar. Aceasta va contribui, de asemenea, la asigurarea faptului că aspectele umanitare se află în prim-planul și în centrul acțiunii noastre externe”, a subliniat șefa diplomației UE, Kaja Kallas.

De asemenea, UE va intensifica măsurile și finanțarea pentru siguranța lucrătorilor umanitari – de la prevenirea incidentelor de securitate la îngrijirea victimelor. Vocile persoanelor afectate contează – UE va facilita un rol mai important al actorilor locali în răspunsul umanitar, va capacita comunitățile și se va asigura că răspunsul nostru este favorabil incluziunii tuturor, în special a celor mai vulnerabili.

Prin reformarea lanțurilor de aprovizionare umanitare, UE va maximiza raportul cost-eficacitate, de la achiziții până la livrarea pe ultimul kilometru. De asemenea, UE va extinde modalitățile de finanțare care promovează eficiența și previzibilitatea ajutorului și demnitatea beneficiarilor, inclusiv asistența în numerar, acțiunile anticipative, finanțarea multianuală, fondurile comune și sprijinul pentru actorii locali. Serviciile colective care permit furnizarea de ajutor umanitar, inclusiv date de bună calitate și partajate privind nevoile oamenilor, vor fi, de asemenea, sprijinite în continuare.

UE va sprijini reziliența și pacea și va oferi soluții durabile pentru a reduce dependența de ajutorul umanitar. UE va colabora mai strâns cu instituțiile financiare internaționale, cu sectorul privat sau cu organizațiile filantropice în ceea ce privește modalitățile inovatoare de a oferi finanțare zonelor fragile și persoanelor care au cea mai mare nevoie de aceasta, ajutându-le să treacă de la fragilitate la reziliență. Echipa umanitară Europa poate realiza mai multe împreună și vor fi explorate, de asemenea, opțiuni pentru punerea în comun a resurselor într-un mod cu un impact mai mare.