UE adoptă noi sancțiuni împotriva a cinci persoane implicate în complexul militar-industrial rus, anunță Kaja Kallas

Uniunea Europeană a adoptat vineri noi sancțiuni împotriva a cinci persoane implicate în complexul militar-industrial rus, ca răspuns la cele mai recente atacuri ale Moscovei asupra Ucrainei, a declarat Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas.

„Fiecare nou atac asupra Ucrainei reprezintă un motiv în plus pentru ca Europa să înăsprească măsurile împotriva Rusiei. Ca răspuns la recenta serie de atacuri aeriene rusești, Uniunea Europeană a adoptat astăzi noi sancțiuni împotriva a cinci persoane implicate în complexul militar-industrial rus”, a scris Kallas, pe X.

Each new attack on Ukraine is another reason for Europe to tighten the screws on Russia. As a response to the recent series of Russian airstrikes, the EU today adopted new sanctions listings targeting five individuals involved in Russia’s military-industrial complex. With its… — Kaja Kallas (@kajakallas) August 7, 2026

De asemenea, Kaja Kallas a avertizat că, pe fondul impasului în care se află armata rusă pe câmpul de luptă, Moscova își intensifică și mai mult campania de teroare împotriva civililor.

„UE trebuie să continue să intensifice presiunea asupra Rusiei până când Moscova va pune capăt războiului”, a conchis șefa diplomației europene.

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Luna trecută, Uniunea Europeană a ajuns la un acord privind cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, care vizează diminuarea veniturilor utilizate de Kremlin pentru finanțarea războiului din Ucraina, restrângerea activității „flotei din umbră” și perturbarea lanțurilor de aprovizionare ale economiei ruse.

Acordul la care au ajuns ambasadorii statelor membre acordă Greciei o derogare care îi permite să continue, în viitorul previzibil, transportul de gaz natural lichefiat (GNL) rusesc către clienți din afara Uniunii Europene. Astfel, Atena și-a ridicat veto-ul cu care bloca acest pachet.