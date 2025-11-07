INTERNAȚIONAL
UE adoptă norme mai stricte privind vizele pentru cetățenii ruși pentru a atenua amenințările la adresa ordinii publice și a securității interne
Comisia Europeană a adoptat norme mai stricte privind vizele pentru resortisanții ruși, având în vedere riscurile sporite în materie de securitate care decurg din războiul de agresiune neprovocat și nejustificat al Rusiei împotriva Ucrainei, inclusiv utilizarea migrației ca armă, actele de sabotaj și posibila utilizare abuzivă a vizelor, potrivit comunicatului oficial.
De acum înainte, cetățenii ruși nu vor mai putea primi vize cu intrări multiple. Aceasta înseamnă că cetățenii ruși vor trebui să solicite o nouă viză de fiecare dată când intenționează să călătorească în UE, ceea ce va permite o examinare atentă și frecventă a solicitanților pentru a atenua orice risc potențial în materie de securitate.
Obiectivul este de a atenua amenințările la adresa ordinii publice și a securității interne, permițând în același timp excepții pentru cazuri limitate și justificate, cum ar fi jurnaliștii independenți și apărătorii drepturilor omului, asigurând aplicarea uniformă în toate statele membre și prevenind eludarea.
Prezenta decizie se bazează pe o evaluare comună efectuată de statele membre în cadrul cooperării locale Schengen în Rusia și urmează aprobării de către toate statele membre în cadrul Comitetului pentru vize.
„Invadarea ilegală a Ucrainei de către Rusia a creat cel mai periculos mediu de securitate din Europa timp de decenii. Ne confruntăm acum cu perturbări fără precedent ale dronelor și cu sabotaje pe teritoriul nostru. Avem datoria de a ne proteja cetățenii. În prezent, cetățenilor ruși care solicită viză pentru a călători în UE li se vor aplica norme mai stricte. A călători și a circula liber în interiorul UE este un privilegiu, nu un dat”, a declarat Kaja Kallas, șefa diplomației europene.
De la invadarea militară pe scară largă a Ucrainei de către Rusia, UE a luat măsuri fără precedent pentru ca Rusia să înceteze această agresiune nedreaptă și neprovocată, inclusiv suspendarea deplină a Acordului de facilitare a eliberării vizelor cu Rusia și adoptarea de orientări pentru a sprijini statele membre să elimine prioritatea vizelor pentru ruși și să se abțină de la eliberarea acestora, sporind controalele de securitate și la frontieră.
Decizia de astăzi a Comisiei se bazează pe aceste eforturi și se bazează pe o evaluare comună efectuată de statele membre în cadrul cooperării locale Schengen în Rusia.
PARLAMENTUL EUROPEAN
“Moldova este Europa”: Roberta Metsola a deschis Biroul Parlamentului European la Chișinău și a deschis prima ședință a noului Parlament, vorbind în română
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a efectuat vineri o vizită oficială în Republica Moldova, unde a participat la prima ședință a noului legislativ de la Chișinău și a inaugurat oficial Biroul Parlamentului European de la Chișinău, vizita marcând un moment simbolic al relațiilor UE–Moldova, într-un context geopolitic tensionat și într-o etapă crucială a procesului de extindere europeană.
În discursul rostit în plenul Parlamentului Republicii Moldova, parțial în limba română, Roberta Metsola a salutat parcursul european al țării și a reafirmat sprijinul deplin al Uniunii Europene.
„Stimate domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului Republicii Moldova, dragi europeni… Moldova este în Europa”, a spus Metsola, în limba română, reluând mesajul transmis la prima sa vizită la Chișinău în 2022.
Europa este Moldova! Moldova este Europa! 🇪🇺🇲🇩
We will continue writing history, together, as one European family.@Parliament_RM @Europarl_EN @EUinMoldova @RobertaMetsola https://t.co/x28ReQUkEm
— Roberta Metsola (@EP_President) November 7, 2025
Președinta Parlamentului European a felicitat autoritățile moldovene pentru progresele înregistrate în procesul de integrare europeană. „Progresul dumneavoastră este deja unul remarcabil. De asemenea, acest pachet de extindere, publicat acum trei zile, a confirmat încă o dată acest lucru. Ați completat cu succes procesul de screening”, a subliniat Metsola.
Ea a elogiat curajul și determinarea poporului moldovean în fața provocărilor regionale.
„Ați demonstrat ce înseamnă să alegi libertatea. Ați demonstrat ce înseamnă să fii rezilient. Ați ales Europa împotriva coeziunii, ați demonstrat că, chiar în momentul în care presiunea este foarte puternică, o națiune poate rămâne fermă pe pozițiile sale”, a declarat oficiala europeană, adăugând că această alegere „a venit cu costuri foarte înalte” și că „situația rămâne în continuare fragilă”. „Însă alegând Europa, ați ales solidaritatea”, a mai spus Metsola.
În fața deputaților de la Chișinău, președinta Parlamentului European a afirmat că „viitorul Moldovei este unul european” și a subliniat că Uniunea Europeană este pregătită „să deschidă negocierile de aderare până la sfârșitul anului”. „Uniunea Europeană are nevoie de Moldova în aceeași măsură în care Moldova are nevoie de Uniunea Europeană. Extinderea este cel mai puternic instrument geopolitic al nostru”, a declarat Roberta Metsola.
Tot în cadrul vizitei sale, Metsola a inaugurat oficial Biroul Parlamentului European la Chișinău – primul de acest fel în Republica Moldova. Evenimentul marchează o etapă istorică în relațiile dintre Uniunea Europeană și partenerii săi din est, fiind o expresie concretă a angajamentului Europei față de această regiune.
„Parlamentul European stă ferm alături de Moldova și de toți prietenii noștri din Parteneriatul Estic. Astăzi deschidem acest birou în Chișinău ca o expresie concretă a credinței noastre în viitorul Moldovei în cadrul familiei europene”, a declarat Metsola la ceremonia de inaugurare.
The @Europarl_EN office in Moldova is officially open 🇪🇺🇲🇩
Proud to inaugurate it today in Chișinău with @Parliament_RM Speaker @Igor_Grosu_md.
This is a clear sign of our commitment to Moldova’s path to EU membership.
Let’s make it happen. pic.twitter.com/VLOLEWG3nN
— Roberta Metsola (@EP_President) November 7, 2025
Deschiderea biroului Parlamentului European în Republica Moldova are loc într-un moment marcat de tensiuni geopolitice și de o nouă dinamică în procesul de extindere a Uniunii Europene. Inițiativa trimite un semnal politic puternic, demonstrând solidaritatea, parteneriatul și sprijinul UE pentru autorități, societatea civilă și cetățenii din întreaga regiune a Parteneriatului Estic.
Biroul din Chișinău va promova pozițiile și activitățile Parlamentului European, va susține democrația și reformele instituționale din regiune și va facilita pregătirea și urmărirea vizitelor oficiale ale eurodeputaților. De asemenea, va consolida cooperarea cu ceilalți actori europeni, cu organizațiile internaționale și cu societatea civilă, contribuind la apropierea concretă dintre Uniunea Europeană și vecinii săi estici.
Într-un raport adoptat în iunie 2025, Parlamentul European a recunoscut că relația dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova a intrat într-o nouă fază, caracterizată printr-o cooperare sporită și prin eforturi constante ale autorităților de la Chișinău de a alinia legislația națională la acquis-ul comunitar.
Pe parcursul vizitei sale la Chișinău, Roberta Metsola a avut întrevederi cu președinta Maia Sandu, președintele Parlamentului Igor Grosu și premierul Alexandru Munteanu. În programul oficial al vizitei s-au mai aflat o conferință de presă comună cu șefa statului și o întâlnire cu tinerii de la Liceul Teoretic „Spiru Haret” din capitală.
The momentum is building.
The time has come for Moldova to launch accession negotiations and move closer to the European family.
President @sandumaiamd, you can count on @Europarl_EN to stand with Moldova until this dream becomes a reality 🇪🇺🇲🇩 https://t.co/LPNPRmRJL7
— Roberta Metsola (@EP_President) November 7, 2025
Aceasta este a treia vizită a Robertei Metsola în Republica Moldova, după cele din noiembrie 2022, când a susținut un discurs în Parlamentul de la Chișinău, și iunie 2023, când a participat la Summitul Comunității Politice Europene, găzduit pentru prima dată de Republica Moldova.
NATO
DOCUMENT Un grup de 20 de congresmeni americani cer Pentagonului să reconsidere decizia de a retrage soldați din România
Decizia Pentagonului de a retrage 700 de soldați americani din România ca parte a redimensionării prezenței rotaționale în Europa riscă să submineze angajamentele Washingtonului în Europa, față de Alianța Nord-Atlantică și chiar propriul angajament al președintelui Donald Trump de a obține o pace durabilă în Ucraina, avertizează 20 de congresmeni americani într-o scrisoare adresată joi secretarului apărării Pete Hegseth.
„Din februarie 2022, Vladimir Putin a purtat un război brutal de agresiune împotriva Ucrainei. Drept răspuns, SUA au condus o coaliție globală de aliați care au sprijinit apărarea Ucrainei, întărind totodată determinarea și capacitatea NATO de a se apăra în fața atacurilor hibride și cinetice lansate de Kremlin”, se arată în documentul care poate fi consultat aici.
Semnatarii atrag atenția că „incursiunile recente ale dronelor rusești în Polonia, survolurile acestora deasupra teritoriilor Estoniei și României și utilizarea continuă de către Moscova a tacticilor de război hibrid împotriva NATO demonstrează că această amenințare este persistentă și de lungă durată”.
În contextul în care NATO și-a consolidat descurajarea, inclusiv prin asumarea unui obiectiv de 5% din PIB pentru cheltuielile de apărare, congresmenii subliniază că „România a îndeplinit în mod constant exigențele Alianței și s-a dovedit o gazdă robustă și competentă pentru trupele americane”.
Aceștia evidențiază și rolul strategic al țării noastre la Marea Neagră: „Pe lângă contribuțiile sale la apărarea Mării Negre și găzduirea sistemului american de apărare antirachetă Aegis Ashore, Bucureștiul a demonstrat o determinare constantă în sprijinul apărării colective a NATO”
În opinia lor, în momentul în care administrația SUA caută să asigure o pace de durată în Ucraina, este esențial ca Washingtonul să transmită un semnal de tărie și consecvență în fața agresiunii ruse.
„Retragerea a sute de soldați de pe flancul estic al NATO, în timp ce războiul din Ucraina continuă, subminează speranța bipartizană de a vedea încheierea conflictului în termenii Ucrainei. Această decizie oferă muniție propagandistică Kremlinului, care încearcă să sugereze că SUA se retrag din Europa tocmai când Ucraina și aliații europeni au cea mai mare nevoie de sprijinul american”, se arată în scrisoarea dată publicității în timp ce secretarul general al NATO, Mark Rutte, se afla în România. Într-un interviu pentru CaleaEuropeană.ro, Rutte a precizat că decizia SUA de a repoziționa forțe militare “nu are nicio legătură cu România” și că Statele Unite rămân complet implicate în România și în NATO.
„Îndemnăm cu fermitate la o reconsiderare a acestei decizii și solicităm o prezentare clară în fața Congresului și a comisiilor relevante a modului în care Pentagonul intenționează să consolideze relația transatlantică și să-și continue angajamentele față de NATO”, conchid cei 20 de congresmeni.
Săptămâna trecută, România și aliații din NATO au fost informați de decizia Statelor Unite privind redimensionarea trupelor americane din Europa, ca parte a conceptului Global Posture Review, exercițiul periodic de evaluare a prezenței și implicării militare americane la nivel global.
Efectivele americane rămân neschimbate la bazele de la Deveselu și Câmpia Turzii, singura modificare urmând a se produce la baza de la Mihail Kogălniceanu, unde nu va mai fi dislocată o brigadă rotațională, a anunțat miercuri ministrul apărării, Ionuț Moșteanu. Statele Unite vor retrage o parte dintre trupele dislocate pe Flancul Estic al NATO, urmând ca în cele trei baze din România să rămână în jur de 1.000 de militari.
Prezența trupelor americane din România, prin redimensionarea forței rotaționale care opera și în țara noastră, revine, de fapt, la nivelul dinaintea războiului din Ucraina, a transmis și președintele Nicușor Dan.
În același timp, Armata Statelor Unite ale Americii a declarat că decizia de a nu înlocui trupele americane care pleacă din România nu reprezintă o retragere a SUA din Europa, în timp ce ambasadorul Statelor Unite la NATO, Matthew Whitaker, a asigurat că “Statele Unite rămân angajate față de România ca aliat NATO de încredere”. El a avut ulterior și o convorbire telefonică cu ministrul de externe Oana Țoiu.
O reacție a venit și din partea președinții Comisiilor pentru Forțele Armate din Congresul american. Astfel, senatorul republican Roger Wicker, președintele Comisiei pentru Forțele Armate din Senat, și reprezentantul republican Mike Rogers, au emis o declarație comună în care își exprimă îngrijorarea față de anunțul Pentagonului privind încetarea rotației brigăzii americane din România, considerând că decizia „pare necoordonată și în contradicție directă cu strategia președintelui”.
Până la confirmarea oficială a acestei decizii, publicația ucraineană Kyiv Post a relatat marți noapte că administrația președintelui american Donald Trump este pregătită să retragă mii de soldați americani din România și și-a notificat aliații occidentali la începutul acestei săptămâni cu privire la decizia sa de a retrage trupele, un anunț oficial fiind așteptat în zilele următoare. Totodată, publicația americană Stars and Stripes a relatat în aceeași zi că Divizia a 3-a Infanterie a preluat comanda operațiunilor Armatei SUA în regiunea Mării Negre, cu o forță operativă de soldați trimiși în România pentru o misiune de nouă luni.
De la nivel european, Comisia Europeană a estimat că decizia Statelor Unite de a-și reduce parțial trupele de la baza Mihail Kogălniceanu din România demonstrează necesitatea ca Uniunea Europeană să-și crească cheltuielile de apărare. De asemenea, Franța și Germania au reacționat la planurile Statelor Unite de a-și reduce contingentul militar din România, subliniind că această decizie nu reprezintă un semn de slăbiciune, ci o adaptare firească a prezenței americane în Europa și o dovadă a încrederii Washingtonului în aliații săi europeni.
În aceeași perioadă, NATO desfășoară în România exercițiul militar Dacian Fall, care presupune, între altele, ridicarea grupului de luptă al NATO la nivel de brigadă. În context, ministrul francez a reconfirmat că Franța va rămâne în România cu numărul de militari stabilit în cadrul NATO, acesta fiind mărit în ultima perioadă.
COMISIA EUROPEANA
Ursula von der Leyen, mesaj către liderii lumii la COP30: UE, pregătită să își dubleze angajamentele privind neutralitatea climatică
Președinta Comisiei Europene a susținut un discurs la deschiderea Conferința ONU pentru Climă, prilej cu care a reiterat importanța ca ediția Conferinței din acest an să menține obiectivul de 1,5 grade Celsius și să întărească determinarea de a tripla energia din surse regenerabile și de a dubla eficiența energetică până în 2030.
„Ne aflăm aici, la porțile pădurii amazoniene, cu mari așteptări. Acesta trebuie să fie COP-ul care oferă rezultate pentru țările cele mai vulnerabile la impactul devastator al schimbărilor climatice. Uniunea Europeană este pregătită să contribuie. Energia din surse regenerabile generează în prezent aproape jumătate din energia electrică pe care o consumăm”, a transmis Ursula von der Leyen.
De asemenea, aceasta a reamintit că statele UE au convenit asupra unui obiectiv de reducere cu 90% pentru 2040: „Mesajul meu este simplu: Europa își menține cursul. Și oferim sprijin partenerilor noștri pentru a face același lucru. Pentru că întreaga lume ar trebui să beneficieze de avantajele tranziției către o economie curată.”
„În calitate de Uniune Europeană, vom face tot ce ne stă în putință pentru ca această COP30 să fie un succes. Suntem aici pentru a ne dubla angajamentele, pentru a ne strădui să accelerăm și mai mult punerea în aplicare, pentru a elimina lacunele rămase, pentru a ne consolida parteneriatele și pentru a realiza progrese reale”, a transmis președinta Executivului European.
